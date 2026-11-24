En vísperas del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres o el Día Naranja, las cifras de la violencia contra las mujeres en México sigue estando vigente.

Lo que necesitas saber: La violencia psicológica y sexual son los tipos de violencia que más afectan a las mujeres mexicanas.

En vísperas del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres o el Día Naranja, nos preguntamos si las mujeres en México seguimos siendo víctimas de la violencia de género.

Antes de lanzarnos a la marcha —aquí los detalles de la movilización— hay que saber en dónde estamos paradas. Spoiler: La cosa no va mejor en nuestro país. Te contamos por qué es importante visibilizar el 25N.

No son sólo golpes: Tipos de violencia contra las mujeres

Muchas veces escuchamos que una mujer no es víctima de violencia de género porque “no le pegan”. ¡¡¡OJO!!! Hay que visibilizar los distintos tipos de violencia que existen contra las mujeres.

Violencia psicológica: Cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica; celos, insultos, humillaciones, devaluación, indiferencia, infidelidad, comparaciones humillantes o amenazas que encaminan a la víctima a la depresión, aislamiento, baja autoestima y hasta el suicidio.

Cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica; celos, insultos, humillaciones, devaluación, indiferencia, infidelidad, comparaciones humillantes o amenazas que encaminan a la víctima a la depresión, aislamiento, baja autoestima y hasta el suicidio. Violencia física: Cualquier acto que daña de manera no accidental a la víctima, donde el victimario abusa de la fuerza física, algún tipo de arma u objeto que provoque lesiones internas, externas o ambas en la víctima.

Foto: Cuartoscuro

Violencia patrimonial: Afecta la supervivencia de la víctima cuando el victimario retiene, transforma o destruye objetos personales, bienes, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a sus necesidades y supervivencia. También entran los bienes comunes.

Afecta la supervivencia de la víctima cuando el victimario retiene, transforma o destruye objetos personales, bienes, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a sus necesidades y supervivencia. También entran los bienes comunes. Violencia económica: Se manifiesta en limitaciones y control del ingreso propio o dado a la víctima. También cuenta que a una mujer le paguen menos por hacer el mismo trabajo que un hombre en el mismo centro laboral.

Se manifiesta en limitaciones y control del ingreso propio o dado a la víctima. También cuenta que a una mujer le paguen menos por hacer el mismo trabajo que un hombre en el mismo centro laboral. Violencia sexual: Actos que degradan o dañan el cuerpo y la sexualidad de la víctima, por lo que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.

Las mujeres pidieron justicia para las que ya no están. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

¿Qué otros tipos de violencia contra las mujeres existen?

Violencia digital: La Ley Olimpia sanciona el ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, extorsión y discursos de odio en el ámbito dígital que afectan la dignidad de la víctima.

La Ley Olimpia sanciona el ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, extorsión y discursos de odio en el ámbito dígital que afectan la dignidad de la víctima. Violencia obstétrica y contra los derechos reproductivos: Ocurre cuando el personal de salud maltrata, humilla o niega atención a la víctima. Por ejemplo, cesárea o esterilización sin consentimiento o prohibir el aborto voluntario.

Foto: Asamblea Justicia Violencia Digital

Violencia vicaria: Actos violentos intencionales que comprometen a la descendencia de la víctima o a su núcleo familiar, para causarle daño psicológico a la víctima.

Actos violentos intencionales que comprometen a la descendencia de la víctima o a su núcleo familiar, para causarle daño psicológico a la víctima. Violencia feminicida: Es la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pues culmina con el asesinato de una mujer por el simple hecho de su género.

Estos tipos de violencia pueden estar presentes en el ámbito escolar, laboral, comunitario y familiar, NO es exclusiva de estar en pareja.

25N en México: Datos para visibilizar la violencia contra las mujeres

La última versión de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) resalta que el 70.1% de las mujeres de 15 años en adelante experimentaron al menos una situación de violencia en sus diferentes formas.

El 51.6% fue víctima de violencia psicológica

El 49.7% sufrió violencia sexual

Un 34.7% enfrentó violencia física

El 27.4% fue víctima de violencia económica, patrimonial o en el trabajo

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE2023.- Cientos de mujeres encabezadas por madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio o violencia de género marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La violencia psicológica y sexual son las que presentan mayor incidencia a lo largo de la vida de las mujeres y ha ido en aumento en los últimos años.

La mayoría de los casos de este 70.1% se presentó en el Estado de México (78.7%), la Ciudad de México (76.2%) y Querétaro (75.2%).

Otro dato importante a resaltar es que el 78.3% de las mujeres víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja actual o última no pidió apoyo ni presentó una denuncia.

¿La mayoría de las razones? El 27,7% de las mujeres aseguró que se trató de algo “sin importancia”; el 22.2% de las que no denunció fue porque tuvo miedo a las consecuencias, mientras el 18% no denunció por vergüenza.

Foto: Cuartoscuro

La encuesta también recolecta datos sobre la violencia sexual experimentada en la infancia de la mujeres. El 12.6% de las encuestadas reveló que sí fue víctima de este delito. ¿Los mayores agresores? Los tíos/as, primos/as y personas que no eran sus familiares.

Además, el 13% ha sido víctima de violencia digital en algún punto de su vida.

Cifras más actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que, de enero a octubre de 2025, hubo 587 víctimas de feminicidio en México.

La mayoría de estos feminicidios se registraron en el Estado de México (48), Sinaloa (48) y la Ciudad de México (41). En promedio se registran 1.8 feminicidios diarios en México.

Foto: Ericka Sánchez – Pexels

Las cifras revelan una verdad contundente: La violencia contra las mujeres sigue presente en nuestras vidas. Queda a consideración que estos datos excluyen los casos que no se denuncian o que no se tipifican correctamente como violencia contra las mujeres. ¿A cuánto aumentarían?

También puedes leer: Ruta y horarios de la marcha del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.



