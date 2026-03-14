Lo que necesitas saber: La Fórmula 1 se quedará sin actividad todo el mes de abril.

Ya es oficial. La FIA y la Fórmula 1 cancelaron los Grandes Premios en Bahréin y Arabia Saudita del 2026. La situación en Medio Oriente hace imposible organizar y correr ahí. Así que, por la seguridad de pilotos, aficionados y equipos, fueron canceladas.

Por si se preguntan ¿Qué pasará con esas carreras? La FIA explicó que ninguna de las dos carreras será reprogramada ni repuesta en otros circuitos, al menos no por ahora. Lo que significa que la temporada se quedará solo con 22 carreras y habrá todo un mes sin actividad.

Fotografía @BAH_Int_Circuit vía X

F1 cancela el GP de Bahréin y Arabia Saudita

Después de varios días de rumores, se hizo oficial la cancelación del Gran Premio de Bahréin programado para el domingo 12 de abril y de Arabia Saudita del 19 de abril. A inicios de semana Isack Hadjar y Kimi Antonelli ya habían dado pistas sobre la decisión de la FIA, sin embargo, la noticia se confirmó hasta el sábado 14 de marzo.

“Hoy se ha confirmado que, tras una cuidadosa evaluación, debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril. Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarían sustituciones en abril“.

Las carreras de la F2, F3 y F1 Academy que estaban programadas para Bahréin.y Arabia Saudita también fueron canceladas

“Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y F1 Academy, no se celebrarán según lo previsto”. Comunicado oficial.

GP de Bahréin del 10-12 de abril

GP de Arabia Saudita del 17 al 19 de abril

imagen @F1 vía X

La F1 se quedará sin actividad en abril

Con la cancelación de las dos carreras en Medio Oriente, la Fórmula 1 tendrá que tomar un ‘descanso obligatorio’ durante todo el mes de abril. Es decir, después del Gran Premio de Japón del 28 de marzo, tendremos que esperar hasta el fin de semana del 1 al 3 mayo para la siguiente carrera en Miami.

1-3 de mayo Gran Premio de Miami

Un mes de ‘vacaciones’ que llega en un momento complicado para los equipos. Mientras algunos siguen trabajando por encontrar el balance indicado del auto, otros todavía no encuentran el funcionamiento correcto y unos pocos van por buen camino.