Lo que necesitas saber: El vivero del Gran Premio de México se ubica relativamente cerca del santuario de Senguio, en Michoacán

El evento deportivo más importante de Latinoamérica también es sostenible. El Gran Premio de México inauguró un invernadero en el estado de Michoacán, en el que crecen miles de árboles oyamel, que es hogar de las mariposas Monarca durante su periodo de hibernación.

Debido al cambio climático, así como la excesiva tala y el uso de químicos en cultivos cercanos a los bosques de oyamel, la mariposa monarca fue declarada en peligro de extinción en 2022 y para hacer conciencia de ello, durante el Gran Premio de México del 2025, se repartieron cerca de 30 mil “mariposas” hechas de papel semilla.

Gran Premio de México 2025

México GP, al rescate de la mariposa monarca

Pero la iniciativa no se quedó ahí. Resulta que se puso en marcha un proyecto de reforestación en beneficio de las mariposas Monarca que llegan al santuario de Michoacán, a través de un vivero, donde se desarrollan cerca de ocho mil árboles de oyamel.

“Esta experiencia que empezó en el 2025, en el estadio GNP hoy en día sigue viva y seguirá viva a lo largo de este año porque a través de este vivero le hemos dado empleo a 20 personas de la comunidad local. Con este vivero estamos tratando de ayudar al ecosistema de la mariposa monarca, a lo que tiene que ver con las cuencas del Cutzamala, que abastece a la Ciudad de México, así que es un proyecto que se mantiene vivo”, nos compartió Sandra Castañeda, subdirectora de sostenibilidad del México GP.

El vivero del Gran Premio de México, ubicado en la localidad de Carindapaz, Michoacán, fue inaugurado por Federico Compeán, director del Gran Premio de México, junto con una de las 20 trabajadoras.

Vivero del Gran Premio de México / Cortesía México GP

La ruta de las mariposas monarca en México

Las mariposas monarca llegan a santuarios de Michoacán y Estado de México durante el invierno, procedentes de Estados Unidos. El periodo de vida de una mariposa monarca es de aproximadamente ocho o nueve meses, y llegan a México con una edad aproximada de dos meses.

Aquí hibernan y se aparean durante cuatro meses antes de regresar a Estados Unidos, principalmente a Texas, donde las mariposas hembra dejan sus huevecillos antes de seguir su ruta hacia las fronteras con Canadá.

En todo este proceso muere cerca del 30 por ciento de la población, algo que es normal en este ciclo, el problema es que la población de mariposas monarca que viene a México cada año ha disminuido.

Desde 2022 y hasta 2024 las mariposas monarca ocupaban menos de una hectárea del santuario en Michoacán, cuando 20 años atrás ocupaban hasta 30 hectáreas.

Mariposas monarca en el santuario de Michoacán / Cortesía México GP

La población de las mariposas monarca se duplicó en 2025

En 2025 la ocupación fue de casi dos hectáreas, lo cual es una buena noticia porque significa que se duplicó la población, pero no quiere decir que el riesgo de extinción haya desaparecido, la situación aún es crítica, por lo cual el Gran Premio de México se ha comprometido a darle un mejor hogar a esta especie aportando un granito en la batalla contra el cambio climático, impulsado por el programa Net Zero 2030, que pretende borrar las emisiones de carbono para 2030.

“A raíz de esta alianza e interés de Formula 1 de tener una meta 2030 Net Zero, ha empujado a que todos nosotros como promotores que tenemos una fecha en el calendario de esas 24 que existen durante el año, podamos poner nuestro granito de arena”, indicó Sandra.

“Hoy en día es fijarnos en la mariposa, y el día de mañana tal vez fijarnos en alguna otra especie que esté en peligro de extinción en nuestro país y que también pueda ser muy importante en el ecosistema de nuestro país, entonces no es sólo mirar de las cuatro paredes del autódromo hacia dentro, sino cómo miramos hacia fuera“, agregó.

Arbolito de oyamel en el vivero del GP de México / Cortesía México GP

Acciones del mundo de la F1 por la fauna

El Gran Premio de México se une a otros proyectos de otras figuras del mundo de la Fórmula 1, como Sebastian Vettel, quien en 2023 impulsó la creación de 11 colmenas artificiales, en el circuito japonés de Susuka, cerca de la segunda curva. Estas colmenas funcionan como “hoteles para abejas”.

Este proyecto es conocido como “Buzzin Corner” y su objetivo es hacer conciencia sobre los entornos críticos del medio ambiente y la biodiversidad en todo el mundo, no solo con las abejas, elegidas por Vettel como embajadoras de esta iniciativa.

Sebastian Vettel con los “Hoteles de Abejas” / IG

“Esperamos que esto sea sólo el principio de una iniciativa y de proyectos en todo el mundo que defiendan la biodiversidad, no sólo con los insectos, sino también con todo tipo de animales, plantas y todo tipo de organismos y bacterias”, dijo Vettel en 2023 y por ahora, el Gran Premio de México ya tomó cartas en este compromiso en beneficio de la sostenibilidad y la biodiversidad.