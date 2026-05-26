Lo que necesitas saber: "Uno de mis sueños más locos", así veía Silvana Estrada presentarse en el Auditorio Nacional. Ahora es un hecho.

Un anuncio que ya se esperaba. Previamente, Silvana Estrada dejó ver que pronto daría a conocer “algo” relacionado con el Auditorio Nacional. Ahora, simplemente lo confirma.

Silvana Estrada llegó en el 2024 a su segundo Vive Latino, ahora como una de las estelares del segundo día. Foto: David Barajas.

¿Cuándo se presentará Silvana Estrada en el Auditorio?

Por medio de sus redes sociales, Silvana Estrada anuncia que dará su primer gran show en el Auditorio Nacional. “Uno de mis sueños más locos”, dice la joven compositora mexicana.

Silvana Estrada se presentará en el Auditorio Nacional mero en el día de la virgencita: el próximo 12 de diciembre. Ese día, promete Silvana, llegará “una última suave lluvia al Auditorio Nacional”.

Arte del sencillo “Como un pájaro” de Silvana Estrada. Foto: cortesía Jesús Soto Fuentes.

Boletos para Silvana Estrada

Los boletos para Silvana Estrada en el Auditorio Nacional estarán disponibles, primero, el 28 de mayo en preventa exclusiva para fans. Todas las personas inscritas a su mailing recibirán un correo con la contraseña para la pre-venta a más tardar el miércoles 27 a partir de las 6pm (recuerden revisar spam).

Luego de esta preventa para fans, iniciará la venta exclusiva Banamex (29 de mayo). Luego de las preventas mencionadas, dará inicio la venta general: el sábado 30 de mayo a las 11:00 am. En esta etapa, los boletos podrán ser adquiridos en taquillas del Auditorio Nacional y en línea (por el sistema eTicket). Recopilando: