Lo que necesitas saber: Horner llegó a un acuerdo con Red Bull para poder integrarse a cualquier equipo a partir de 2026

Christian Horner tiene toda la intención de volver a la Fórmula 1 en 2026, y por eso anda echándole llamadas a todos los dueños de equipos. Así lo reveló Andy Cowell, jefe de Aston Martin.

Recordemos que Horner alcanzó un acuerdo con Red Bull para poder regresar a la F1 en 2026 con cualquier otro equipo (con una liquidación millonaria de por medio). Y sí, por ahí ya andan sonando nombres como Aston Martin y Haas.

Christian Horner con el RB20 / Getty

Horner está llamando a los dueños de equipos para volver a la Fórmula 1

Es por ello que, en el marco del GP de Singapur, se cuestionó a representantes de esos equipos sobre si Horner se ha acercado a ellos para pedirles chamba.

“Sí, se ha acercado a nosotros. Hubo una charla exploratoria con él, pero no ha ido más allá”, respondió Ayao Komatsu, director de Haas.

Peter Crolla junto a Ayao Komatsu / Getty

Andy Cowell primero evitó confirmar o negar interés por Horner, pero ahora sí fue más claro y dijo que “no hay planes para la participación de Christian en el equipo, ni en un rol operativo, ni en una función de inversión en el futuro”.

Según retoma Sky Sports, también mencionó que Lawrence Stroll le hizo saber que Horner ha estado haciendo muchas llamadas para ver si hay algún chance de volver a la Fórmula 1. “Parece que Christian está llamando a casi todos los dueños de equipos en este momento“, fueron sus palabras.

Christian Horner, director de Red Bull – Foto: Reuters

Pero Horner no busca trabajo, sino invertir su dinero

Ahora bien, lo anterior puede sonar a que Horner anda desesperado por conseguir chamba en la F1, pero no es precisamente así.

Fuentes consultadas por el citado medio apuntan a que Horner no busca ser jefe de equipo ni un puesto operacional, sino que está preguntando a los dueños de las escuderías sobre la posibilidad de ser accionista del equipo.

Reportan que no solo se ha reunido con dueños de equipos, también con representantes de grupos empresariales y bancos globales; vaya, que su intención es estar en un escritorio como copropietario y ya no solo en las pistas, por decirlo de alguna manera.

¿Tú qué piensas? ¿Volverá Horner a la Fórmula 1 pronto? Nomás imagínate que se convierta en accionista de Cadillac ahora que Checo se unió al equipo. ¡Pfffff!