Lo que necesitas saber: El Muro de Honor se inauguró en el año 2022 en el marco del Gran Premio de México

Todas las leyendas del automovilismo mexicano están reunidas en un mismo lugar, y no puede ser otro más que el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se ubica el Muro de Honor del Deporte Motor, el cual es una iniciativa del Gran Premio de México.

El Muro de Honor se inauguró en el marco del Gran Premio de México del 2022 y los primeros integrantes de este muro fueron los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, con quienes comenzó la historia de México en Fórmula 1 en la década de los 60 y los 70.

Los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez

Primera generación del Muro de Honor del Deporte Motor

El Muro de Honor se compone de 12 placas de granito en las cuales se colocan hasta 12 nombres. El objetivo es colocar en este espacio el nombre de 144 personalidades que hayan contribuido de manera significativa al deporte motor, ya sean pilotos, periodistas, promotores, ingenieros, entre otros.

La primera generación se compuso por 19 nombres, entre los que destacan los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, los también pilotos Héctor Rebaque, Moisés Solana, Michel Jordain Sr. y Adrián Fernández, así como Jo Ramírez, ex coordinador de la escudería McLaren, entre otros.

Desde entonces, cada año se agregan dos personalidades más y hasta este año están completamente llenas dos de las 12 placas. La tercera se complace de tener entre sus integrantes a Marco Tolama, piloto y periodista, quien marcó a una generación y quien narró la muerte de Ayrton Senna en nuestro país.

Marco Tolama, periodista de automovilismo

Todos los integrantes del Muro de Honor del Deporte Motor