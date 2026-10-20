Se anunciaron los nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos, que no se entrega al mejor jugador de la historia, sino al jugador con más votos entre los futbolistas que ganaron el Balón de Oro al menos dos veces: Lionel Messi (2023, 2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010, 2009) Cristiano Ronaldo (2017, 2016, 2014, 2013, 2008) Ronaldo Nazario (2002, 1997) Marco van Basten (1992, 1989, 19889 Michel Platini (1985, 1984, 1983) Karl-Heinz Rummenigge (1981, 1980) Kevin Keegan (1979, 1978) Franz Beckenbauer (1976, 1972) Johan Cruyff (1974, 1973, 1971) Alfredo Di Stéfano (1959, 1957) Votar cuesta un euro porque da acceso a un sorteo para ganar dos entradas para la gala del 2027.

Lo que necesitas saber: Cada voto que quieras dar cuesta un euro, pero puedes ganar boletos para la gala del 2027

Cualquiera pensaría que el Balón de Oro de Todos los Tiempos debería entregarse al mejor futbolista de la historia, pero no exactamente. Se entregará a quien la afición considere como el mejor ganador de un Balón de Oro en la historia.

Son dos cosas muy diferentes, sobre todo considerando que solo están nominados jugadores que ganaron el Balón de Oro al menos dos veces. Para simple: Pelé no está nominado, por poner solo un ‘pequeño’ ejemplo.

Foto: @ballondor (X)

Los nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos

De hecho, quien lo gane será conocido como el BOAT (Ballon d’Or of All Times) y no como el GOAT. Claramente lo hicieron con guiño incluido, pero no son lo mismo. Podría decirse que es la segunda edición del Súper Balón de Oro.

Va de nuevo: están nominados únicamente jugadores que ganaron el Balón de Oro al menos dos veces. La idea es que la afición vote por quien consideran que fue el mejor ganador, es decir, el que más rifó en el año que le dieron su Balón de Oro.

Por ejemplo, puedes votar por Messi, pero por el Messi de 2023 o el de 2011 (¿en qué año crees que fue mejor?). O bien, en una de esas prefieres a Ronaldo Nazario de 1997 o al campeón del mundo en 2002.

Pero basta de ejemplos, va la lista completa de nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos:

Lionel Messi (2023, 2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010, 2009)

Cristiano Ronaldo (2017, 2016, 2014, 2013, 2008)

Ronaldo Nazario (2002, 1997)

Marco van Basten (1992, 1989, 1988)

Michel Platini (1985, 1984, 1983)

Karl-Heinz Rummenigge (1981, 1980)

Kevin Keegan (1979, 1978)

Franz Beckenbauer (1976, 1972)

Johan Cruyff (1974, 1973, 1971)

Alfredo Di Stéfano (1959, 1957)

Nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos / Foto: @ballondor (X)

¿Cómo votar y por qué no es gratis?

Votar no es tan fácil como en otras premiaciones, porque no… ¡No es gratis! Si quieres emitir un voto debes pagar un euro, que para este 20 de octubre anda en alrededor de 20 pesos mexicanos.

¿Por qué pagar para votar? Bueno, los organizadores ofrecen no solo la oportunidad de votar, también recibir una foto ‘icónica’ que no obtendrás de otra forma.

Y no solo eso… ¡también te puedes ganar dos boletos para la gala del Balón de Oro de 2027! Como que pagar un euro ya no parece tan caro, ¿no?

Y ojo, porque puedes votar más de una vez o por más de un jugador, solo debes considerar que cada voto cuesta un euro. ¿Quieres votar por cada Balón de Oro que ganó CR7? Entonces debes desembolsar 5 euros (103 pesitos mexicanos nomás).

¿Cómo votar? Van las instrucciones:

Entra en este link

Crea una cuenta (te pedirán nombre, correo, país, género y una contraseña)

Te pedirán tu pago

Ya puedes votar

Foto: Captura a la página ballondor.com/vote

¿Hasta cuándo puedo votar por el Balón de Oro de Todos los Tiempos?

La votación por el Balón de Todos los Tiempos cierra el 27 de octubre a las 23:59 de París, es decir, a las 15:59 horas de México. El ganador se dará a conocer al día siguiente, el 28 de octubre.

Así que, en conclusión, entre más dinero tengas más puedes apoyar a tu favorito; y no, el ganador no debería ser considerado como el mejor futbolista de la historia, solo el que más votos tuvo de entre un grupo selecto de jugadores.