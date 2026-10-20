El Muro de Honor del Deporte Motor en México tiene dos nuevos integrantes: Marco Tolama, periodista, y Alfonso Toledano, piloto y promotor.

Lo que necesitas saber: Alfonso Toledano fue compañero de equipo de Ayrton Senna.

El Muro de Honor del Deporte Motor en México tiene dos nuevos integrantes: Marco Tolama, periodista, y Alfonso Toledano, piloto y promotor. Ambos fueron parte importante en la historia del automovilismo mexicano, y aunque ya no se encuentran en este mundo, su legado será recordado por muchos años más.

Cada año, en el marco del Gran Premio de México, se realiza una ceremonia para añadir a dos nuevas personalidades al Muro de Honor que se encuentra en la Torre de Control del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Quiénes son los nuevos integrantes del Muro de Honor?

Marco Tolama fue un piloto y periodista, quien falleció a los 79 años de edad por complicaciones respiratorias. Durante su etapa como piloto, se consagró campeón de la Fórmula Vee en México por allá de 1973, corrió en Estados Unidos, Canadá y hasta Europa. Fue apodado ‘El Charro Volador’.

Varios aficionados lo recuerdan por sus narraciones de Formula 1 en los 80’s, sobre todo aquella, en la que le tocó informar de la muerte de Ayrton Senna.

Los hijos de Marco Tolama, Jimena y Marco, fueron los encargados de recibir el reconocimiento en nombre de su padre. Ambos, visiblemente emocionados, agradecieron por todo el cariño y el apoyo que recibieron tras la muerte de su padre.

“Pensamos que ellos (Marco y Alfonso) deberían de haber estado aquí recibiendo este homenaje en vida después de tantos tantos años de trayectoria en un deporte en el que dieron todo”. Declaró Marco Tolama hijo.

“Es algo muy chistoso que hosmenajeando a Poncho y a mi papá al mismo tiempo sabiendo que hubo tanto roces entre ellos durante todos estos años”.

Por acá les dejamos este video, en el que Marco Tolama habló sobre cómo fue narrar la muerte de Senna aquel fatídico 1 de mayo de 1994.

Alfonso Toledano también fue un piloto y promotor mexicano; falleció el 10 de julio del 2016 a los 57 años de edad. En 1981, se convirtió en el compañero del mismísimo Ayrton Senna; ambos corrían la Fórmula Ford 1600 en Inglaterra con el equipo Van Diemen. En aquella temporada, Toledano terminó en el tercer lugar, por detrás del brasileño y del británico Rick Morris.

Fuera de las pistas, fue el gran responsable de organizar la Fórmula 3 Mexicana, la Fórmula Renault y la F3 Panam.

Alexa y Alfonso, hijos de Alfonso Toledano, recibieron el homenaje en honor a su padre. Ambos recordaron que Toledano dedicó su vida a construir parte de la historia del automovilismo que hoy conocemos.

Alfonso Toledano falleció en el 2016, sin embargo, tuvo la oportunidad de cumplir su sueño y ver con sus propios ojos un Gran Premio de México.

“Agradecidos de compartir con Jimena, Marquito y su mamá. Creo que al final del día nuestros padres están contentos. Mi papá antes de morir puedo venir el Gran Premio que era su gran sueño y gracias por hacerlo realidad“. Alfonso Toledano hijo.

Piloto País Puntos Ayrton Senna Brasil 210 pts

(12 victorias) Rick Morris Reino Unido 156 pts Alfonso Toledano México 155 pts

Fotografía @escuderiatelmex vía X

Todos los integrantes del Muro de Honor del Deporte Motor

El Muro de Honor tiene espacio para reconocer hasta a 144 personalidades del mundo del automovilismo. Actualmente, 28 integrantes, incluyendo a Marco Tolama y Alfonso Toledano.