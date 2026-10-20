¿Kim Jong Un murió? Así inició el rumor sobre el líder de Corea del Norte

Los rumores en redes sociales y una publicación del diario británico The Sun aseguraron que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, había muerto. Sin embargo, el gobierno norcoreano publicó fotografías del dictador en una reciente expedición junto a su hija.

Lo que necesitas saber: Kim Jong Un reapareció junto a su hija tras los rumores de su muerte.

Todo empezó con rumores en redes sociales que afirmaban que Kim Jong Un había muerto. La BBC atribuye los rumores a un disidente chino que vive en Estados Unidos: Wanjun Xie, quien se identifica como presidente del Partido Democrático Chino y que en el pasado también ha difundo rumores sobre la muerte de Xin Jinping.

El chisme creció cuando el diario británico The Sun recogió los supuestos testimonios y salió con una nota el lunes 19 de octubre. Reafirmaban que Kim Jong Un estaba en coma tras sufrir una hemorragia cerebral y que había sido trasladado de urgencia a China tras no contar con el equipo médico necesario en Corea del Norte.

Foto: Getty Images

La “noticia” tomó aún más fuerza cuando The Sun retomó las declaraciones de Benedict Rogers, analista político de Corea del Norte. Declaró que Kim Jong Un no tiene un aspecto saludable debido a su peso. Sin embargo, confirmó que estos rumores ya habían ocurrido en el pasado.

Por ejemplo, en 2020 otro rumor aseguraba que el líder norcoreano estaba listo para ceder el poder a su hermana, Kim Yo-Jong, tras el supuesto deterioro de su salud.

Kim Jong Un reaparece junto a su familia

Ante la fuerza de los rumores sobre su muerte, el diario norcoreano Rodong Sinmun, publicó fotografías del líder de Corea del Norte al lado de su hija en una exposición de ropa y zapatos.

Foto: Agencia Central de Noticias de Corea vía BBC

Además, el gobierno de Corea del Norte difundió imágenes de Kim Jong Un junto a su esposa y su hija, cuando visitaron el nuevo Museo Nacional de Defensa el pasado 11 de octubre en ese país. Sin embargo, AP News confirmó que no hubo acceso de cobertura para periodistas independientes en este evento.

Foto: Agencia Central de Noticias de Corea vía AP News

Muchas personas se preguntan la veracidad y hasta la fecha de las fotografías. ¿Qué tal que no son recientes? La duda existe, pero hay protocolos que no podrían esconderse en caso de que Kim Jong Un falleciera.

¿Cómo se sabe que el líder de Corea del Norte no ha muerto?

Tal y como Rogers dijo a The Sun: “Cuando muere el líder supremo se produce una manifestación orquestada de duelo público, La gente sale a las calles a llorar y los presentadores de noticias se ven notablemente afectados“.

La BBC afirma que China empezaría a reforzar su frontera ante la inestabilidad y que podría aumentar las apariciones diplomáticas en Corea del Norte. ¿Otra señal que no fallaría? Los desertores en Corea del Sur ya estarían encima.

Líder de Corea del Norte // Foto: Wikipedia.

Hasta el momento de redactar esta nota no se vio algo parecido. Así que cerramos un caso más de fake news en la web.

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