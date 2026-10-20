Lo que necesitas saber:

La presidenta Sheinbaum insistió en que no hay un pacto político con Campus para que el exfiscal sea el único acusado en el caso.

Ya vimos la reacción de Maru Campos sobre la detención de César Jáuregui —en pocas palabras, dijo que nadie está por encima de la ley. ¿Qué hay de la presidenta Claudia Sheinbaum?

En la mañanera del 20 de octubre, la presidenta negó cualquier pacto con la gobernadora de Chihuahua para detener al exfiscal César Jáuregui por el caso de los agentes de la CIA fallecidos, tras un operativo para destruir un narcolaboratorio.

Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos por la detención del exfiscal de Chihuahua
Foto: Presidencia-Cuartoscuro.

Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos

En su confe, Claudia Sheinbaum negó que hubo un pacto con Maru Campos para detener al exfiscal de Chihuahua César Jáureguiacá pueden leer más acerca de quién es y por qué lo detuvieron.

O, supuestamente, haber exonerado a la gobernadora de Chihuahua. “No es mi papel, en todo caso es papel de la Fiscalía de investigar”, dijo.

La presidenta Sheinbuam recordó que el 20 de octubre se lleva a cabo la audiencia de Jáuregui y que allí la FGR (Fiscalía General de la República) tiene que presentar todas las pruebas por las que acusa al exfiscal de Chihuahua por traición a la patria.

Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos por la detención del exfiscal de Chihuahua
Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Previo a la audiencia, El Universal publicó información acerca de los dos agentes de la CIA que fallecieron tras un operativo contra laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos —la Fiscalía de Chihuahua alegó que se trataba de oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México y luego negó su participación en el operativo.

Ante las inconsistencias de la información y como no es legal la operación de fuerzas extranjeras en operativos en suelo mexicano, la FGR decidió investigar exactamente qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua. Y eso es lo que está en juego.

Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos por la detención del exfiscal de Chihuahua
Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Con respecto a Jáuregui, Sheinbaum insistió en que no hay un pacto político con Campus para que el exfiscal sea el único acusado en el caso.

‘Aquí no se protege a nadie’: Maru Campos habla tras el caso César Jáuregui

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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