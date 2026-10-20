Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos por la detención del exfiscal de Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier pacto con la gobernadora de Chihuahua para detener al exfiscal César Jáuregui por el caso de los agentes de la CIA fallecidos.

Lo que necesitas saber: La presidenta Sheinbaum insistió en que no hay un pacto político con Campus para que el exfiscal sea el único acusado en el caso.

Ya vimos la reacción de Maru Campos sobre la detención de César Jáuregui —en pocas palabras, dijo que nadie está por encima de la ley. ¿Qué hay de la presidenta Claudia Sheinbaum?

En la mañanera del 20 de octubre, la presidenta negó cualquier pacto con la gobernadora de Chihuahua para detener al exfiscal César Jáuregui por el caso de los agentes de la CIA fallecidos, tras un operativo para destruir un narcolaboratorio.

Foto: Presidencia-Cuartoscuro.

Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos

En su confe, Claudia Sheinbaum negó que hubo un pacto con Maru Campos para detener al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui —acá pueden leer más acerca de quién es y por qué lo detuvieron.

O, supuestamente, haber exonerado a la gobernadora de Chihuahua. “No es mi papel, en todo caso es papel de la Fiscalía de investigar”, dijo.

La presidenta Sheinbuam recordó que el 20 de octubre se lleva a cabo la audiencia de Jáuregui y que allí la FGR (Fiscalía General de la República) tiene que presentar todas las pruebas por las que acusa al exfiscal de Chihuahua por traición a la patria.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Previo a la audiencia, El Universal publicó información acerca de los dos agentes de la CIA que fallecieron tras un operativo contra laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos —la Fiscalía de Chihuahua alegó que se trataba de oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México y luego negó su participación en el operativo.

Ante las inconsistencias de la información y como no es legal la operación de fuerzas extranjeras en operativos en suelo mexicano, la FGR decidió investigar exactamente qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua. Y eso es lo que está en juego.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Con respecto a Jáuregui, Sheinbaum insistió en que no hay un pacto político con Campus para que el exfiscal sea el único acusado en el caso.