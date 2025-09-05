Lo que necesitas saber: Checo Pérez recomendó a Isack Hadjar en Red Bull.

Isack Hadjar se siente listo para llegar a Red Bull. Sí, después de conquistar su primero podio en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Países Bajos, cree que podría rendir bien junto a Max Verstappen en la temporada 2026.

Hajdar confía que el cambio de reglamento hará que la competencia entre toda la parrilla sea más pareja, al menos en las primeras carreras, mientras se adaptan a todos los cambios.

Si bien, todavía no ha tenido pláticas con Helmut Marko y Laurent Mekies sobre su posible ascenso, no podemos olvidarnos de como le ha ido al resto de sus antecesores desde Pierre Gasly, Alex Albon y el último ejemplo, Liam Lawson.

Primer podio de Isack Hadjar en F1

Isak Hadjar listo para Red Bull… en el 2026

El segundo asiento de Red Bull ha sido uno de los temas más populares durante el 2025. Desde la salida de Checo Pérez del equipo, ese asiento se ha convertido en una especie de ‘guillotina’ para varios pilotos.

Liam Lawson apenas duró tres carreras antes de volver a Racing Bulls. Yuki Tsunoda fue el elegido para tomar ese lugar, pero con el paso de las carreras su rendimiento cayó notablemente.

Por lo que Hadjar no se siente listo para seguir los pasos de Yuki y Liam, al menos en lo que resta del 2025. Sabe que ahora, lo mejor que le puede pasar es permanecer en Racing Bulls.

“A principios de año, me preguntaban si me sentía listo para subirme al Red Bull este año. Y la respuesta sigue siendo que no, porque no veo el sentido de hacer eso en este momento”. Dijo Hadjar.

Isack Hadjar y Checo Pérez / Getty

Aunque la cosa y perspectiva de Isack cambia si hablamos del 2026. Año en el que entra el vigor la nueva normativa de la FIA, todos los equipos y pilotos se enfrentarán a los mismos problemas de adaptación. Y de cierta manera, el tema del segundo asiento ya no será tan criticado, tomando en cuenta la igualdad de circunstancias en la parrilla.

“Pero de cara a 2026 es una pregunta diferente porque es un nuevo comienzo para el equipo y para todos. No se hablará de lo del segundo coche. Eso no sería un problema porque es un coche nuevo para todos. Estaremos en una fase en la que tendremos que intentar llevar el coche en la dirección correcta. Así que sinceramente creo que esto es muy interesante“.

La idea de Isack es clara; terminar en Racing Bulls el resto de la temporada, aprender lo máximo, continuar sumando buenos resultados en su año debut y hacer todos los méritos necesarios para ser considerado por Red Bull.

Aunque lo mejor para él sería esperar un año más en Racing Bulls, para no correr la misma suerte de Liam Lawson.

Resultados de Isack Hadjar (hasta el momento)

Hasta ahora el mejor resultado de Isakc Hadjar fue el tercer lugar del Gran Premio de Países Bajos. Y en seis ocasiones ha terminado en zona de puntos. Sin duda, su peor resultado fue el abandono en Australia al inicio de la temporada.