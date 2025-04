Lo que necesitas saber: Lando Norris cayó en depresión en 2021 debido a su rendimiento en Fórmula 1

El Gran Premio de Japón, el tercero de la temporada, dejó un triunfo extraordinario para Max Verstappen, quien ya está a sólo un punto de empatar al líder de la clasificación de pilotos, Lando Norris, de quien se dice que debe ser campeón en este año, de lo contrario nunca lo será.

Norris terminó en el segundo lugar sin darle pelea a Verstappen más allá del “encontronazo” a la salida de pits al inicio de la vuelta 22, en la cual Lando terminó “cortando el pasto”, como dijo Max Verstappen en un tono irónico en la conferencia de presa al final del Gran Premio.

Max Verstappen vs Lando Norris / F1

Las críticas incluso ponen a Norris en un nivel inferior al de su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien está apretando al británico con un rendimiento muy similar tanto en ritmo de calificación como en carrera, de modo que en algún punto de la temporada podríamos ver una batalla por el campeonato entre Verstappen y Piastri, mientras que Lando podría quedar como espectador y como blanco de críticas y decepciones, sobre todo porque cuenta con el mejor auto de la parrilla.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Lando Norris McLaren 62 2 Max Verstappen Red Bull 61 3 Oscar Piastri McLaren 49 4 George Russell Mercedes 45 5 Kimi Antonelli Mercedes 30 6 Charles Leclerc Ferrari 20 7 Alex Albon Williams 18 8 Lewis Hamilton Ferrari 15 9 Esteban Ocon Haas 10 10 Lance Stroll Aston Martin 10 11 Nico Hulkenberg Sauber 6 12 Ollie Bearman Haas 5 13 Isack Hadjar Racing Bulls 4 14 Yuki Tsunoda Red Bull 3 15 Carlos Sainz Williams 1 16 Pierre Gasly Alpine 0 17 Liam Lawson Racing Bulls 0 18 Jack Doohan Alpine 0 19 Gabriel Bortoleto Sauber 0 20 Fernando Alonso Aston Martin 0

Mostrar más

Cerrar

La despiadada lucha mental en Fórmula 1

Después del Gran Premio de Japón, la diferencia entre Lando Norris y Max Verstappen es de un punto, mientras que Oscar Piastri está a 13 unidades en el tercer lugar, y no hay tiempo para tomar respiro, ya que el siguiente fin de semana se corre en Bahréin y una semana después en Arabia.

“El aspecto psicológico comenzará a jugar cada vez más en el campeonato”, consideró Fernando Tornello, la voz de la Fórmula 1 en Latinoamérica. Sin embargo, la lucha mental en Fórmula 1 ya comenzó y de hecho ya cobró sus primeras víctimas: Liam Lawson y Jack Doohan.

Liam Lawson en Red Bull / Getty

En solo dos Grandes Premios vimos imágenes de Lawson totalmente abatido y destrozado tras no alcanzar los resultados que el equipo esperaba de él, por lo cual fue despedido en Red Bull y degradado a piloto de Racing Bulls.

En Japón vimos imágenes similares con Jack Doohan después de salir de la clínica tras un violento accidente que le dejó molestias físicas, pero las mayores heridas las llevaba en lo mental, ya que Alpine, su escudería, lo ha colocado en una posición de alta presión, con rumores que sugieren que dejara su lugar después de cinco Grandes Premios para darle el asiento a Franco Colapinto.

Jack Doohan a la salida del centro médico del circuito / @Motorsport_LAT

Sus erróneas actuaciones no han ayudado a calmar esos rumores y previo al Gran Premio de Japón declaró: “Fórmula 1 esun deporte despiadado”.

En 2024 también fuimos testigos de otros casos de pilotos destruidos mentalmente y que de hecho no encontraron lugar en 2025, como el caso de Logan Sargeant y Daniel Ricciardo, quienes tras ser despedidos han decidido permanecer al margen del automovilismo en este año.

Daniel Ricciardo en Racing Bulls

El otro caso es el de Checo, quien desde 2023 acudió a un coach mental para que lo ayudara a no trasladar las cosas que le hacían mal a casa con su familia: “Mi familia merece tener a ese padre alegre en casa”, dijo en 2023.

“Cuando estás pasando por momentos tan difíciles en tu trabajo, es difícil estar alegre en casa con tu esposa y tus hijos”, dijo el mexicano.

Checo Pérez en 2024 / Getty

¿Un campeón debe tener un instinto asesino?

La lucha por el campeonato de Fórmula 1 es una lucha muchas veces salvaje que ha creado un estereotipo de un piloto. Ayrton Senna, quien es considerado por muchos como el mejor piloto de la historia en Fórmula 1, solía decir que “los chicos buenos no ganan Grandes Premios”, en referencia a sus batallas con Alain Prost, quien tenía un perfil de un piloto mucho más técnico y limpio, mientras que Senna era virtuoso, pero también agresivo.

El perfil de Lando Norris es más cercano al de Alain Prost. “Siento que hay una versión muy prescrita de cómo dicen que debe ser un campeón del mundo: excesivamente agresivo”, indicó Norris previo al Gran Premio de Japón, a The Guardian.

Norris ya pasó por los terrenos por los que caminan actualmente Liam Lawson y Jack Doohan, pues en 2021 cayó en depresión debido a su rendimiento y el por el hecho de ser un piloto sumamente duro consigo, de modo que solía criticarse ante la prensa con frases negativas como “hice un trabajo horrible”.

Oscar Piastri y Lando Norris / Getty

“Eso me estaba afectando y también a mi bienestar”, confesó. Norris terminó hecho pedacitos al final de la temporada 2024, cuando Verstappen le quitó todas las posibilidades de ganar el campeonato en el Gran Premio de Brasil, pero ha trabajado en el aspecto mental para hacerle frente a la batalla con Verstappen. “Puedo lidiar mejor con las cosas de lo que podía antes”.

Lando Norris: Quiero se campeón, pero no quiero que me pasen en encima

¿Vale la pena sacrificar otra vez tu estabilidad emocional por un campeonato de Fórmula 1? La respuesta puede variar para cada piloto. Max Verstappen, por ejemplo, tuvo una infancia sumamente complicada y en la actualidad no hay nada más allá que ganar. Pero Norris tuvo una formación diferente.

“No tengo tanto instinto asesino como probablemente la mayoría de los pilotos o campeones porque simplemente no fui criado de esa manera”, compartió.

Max Verstappen y Lando Norris / Getty

“Quiero simplemente disfrutar de mi vida. Esa es una actitud que tal vez no sea tan tipo ‘instinto asesino’. Simplemente no creo que necesites tener eso para ser campeón del mundo”, mencionó el británico, con quien tal vez puedes empatizar o no.

Hasta después del Gran Premio de Japón, Lando Norris tenía cinco triunfos en 131 Grandes Premios de Fórmula 1, además de 29 podios, con 25 años. Verstappen, que es dos años mayor, tiene 64 triunfos en 212 Grandes Premios, además de cuatro campeonatos, así que los números hablan por sí solos sobre quien tiene más condiciones para ser campeón en 2025, pero Norris quiere hacerlo a su manera, sin la necesidad de pagar un precio que lo lleve de regreso a otra depresión.

“No quiero que me pasen por encima, tampoco quiero que me vean como alguien que renuncia a las cosas por ser demasiado amable. Aun así, lucharé por las cosas, correré riesgos y haré todo lo que sé que puedo hacer para ser campeón del mundo, pero sin perder la libertad de ser quien soy”.

Lando Norris y Max Verstappen / Getty