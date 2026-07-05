Lo que necesitas saber: Isaac del Toro le dio forma al 1-2 del equipo UAE

México ya empezó con los festejos de este domingo, pues Isaac del Toro ganó la segunda etapa del Tour de Francia, la cual se llevó a cabo en Barcelona, España, donde superó al actual campeón, Tadej Pogacar.

Del Toro participa en su primer Tour de Francia, por lo cual la victoria toma un mayor significado y es que México no tenía un triunfo en esta prestigiosa competencia desde Raúl Alcalá hace más de 37 años.

Isaac del Toro gana la segunda etapa del Tour de Francia

¡VIVA MÉXICO!



DE ENSENADA PARA EL MUNDO…



ISAAC DEL TORO CONQUISTA LA SEGUNDA ETAPA DEL TOUR DE FRANCE pic.twitter.com/mF6VBw05aX — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 5, 2026

El ciclista mexicano tuvo un cierre espectacular en la subida de Montjuic, donde fue custodiado por Pogacar, su compañero de equipo en el UAE, y quien constantemente “espejeando” a Remco Evenepoel, el campeón olímpico, al que mantuviero a raya en el cierre de la competencia. De esta manera el UAE firmó el 1-2 en las calles de Barcelona.

Jonas Vingegaard, quien finalizó la competencia en la cuarta posición, mantiene el liderato de la competencia.

Isaac del Toro: “Es un momento de éxtasis”

Al final de la competencia, Isaac del Toro se dijo agradecido con su equipo y explicó que no le gusta ser considerado como el presente o el futuro en el ciclismo de latinoamérica, pero que el momento era de éxtasis.

Así llegó Isaac del Toro a la meta / @LeTour

“Muy orgulloso, muchas gracias por todo el apoyo. Estoy haciendo lo mejor y esto es gracias al equipo que siempre me ha apoyado, a todos mis amigos, a mi familia, es un momento de éxtasis y de verdad muchísimas gracias a todos mis compañeros. Esto es increíble y en la posición en la que me ponen es inmensa”.

“Estoy en este Tour de Francia para disfrutar, estoy agradecido. No me gusta pensar que soy el presente o el futuro o el pasado, no me gusta, pero voy a disfrutarlo, haré lo mejor que pueda y quiero que sepan que cuando estoy ahí es para darlo todo”, indicó, de acuerdo con ESPN.

Del Toro se inspira a en la Selección Mexicana

El ciclista mexicano destacó el partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 contra Inglaterra, el cual se disputará horas más tarde e indicó que se ha inspirado en la actuación de la oncena de futbol para consumar su primera victoria en el Tour de Francia.

“Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a Cuartos. Estar al mismo nivel de la Selección en la carrera más importante del mundo es un sueño”, dijo.