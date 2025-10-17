Lo que necesitas saber:
Lando Norris y Oscar Piastri tienen nueve victorias en Fórmula 1
“Sin duda hablaremos al respecto”. Esa fue la advertencia que hizo Oscar Piastri después del Gran Premio de Singapur, donde fue superado por su compañero de equipo, Lando Norris, después de que éste provocara un contacto entre los dos autos McLaren en la primera vuelta, y finalmente la conversación sucedió.
El veredicto fue que Lando fue responsable de ese contacto y la consecuencia es que el equipo quiere que se hagan valer sus reglas más que nunca: No más contactos entre ellos.
“Hubo conversaciones, que eran inevitables, y el equipo me hizo responsable, lo cual creo que es justo”, manifestó Lando Norris en el día de medios del Gran Premio de Estados Unidos.
Contact between the top-three title protagonists!
Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO— Formula 1 (@F1) October 5, 2025
Tras aquella maniobra, Piastri se expresó molesto en la radio y es que no hubo reacción por parte de McLaren, que despertó suspicacias sobre un favoritismo por Norris, a quien, por ejemplo, benefició en Monza con un intercambio de posiciones cuando el británico perdió el segundo lugar por una lenta parada en pits.
Las charlas en McLaren dejan satisfecho a Oscar Piastri
Tanto Oscar Piastri como Lando Norris aseguraron que hubo charlas después de Singapur, y al parecer éstas dejaron satisfecho al australiano, quien lidera el campeonato de pilotos con una ventaja de 22 puntos.
El común denominador entre ambos pilotos es que la regla es evitar contactos. “Tuvimos muchas discusiones, como era de esperar. Fue muy productivo, tenemos muy claro cómo queremos afrontar la competición como equipo y el incidente que tuvimos en Singapur no es como queremos corre”.
“Lando ha asumido la responsabilidad de eso, y también lo ha hecho el equipo. Para nosotros como equipo está bastante claro que la primera vuelta no se desarrolló como queríamos competir, pero estoy muy feliz de que no haya favoritismo ni prejuicios”, dijo Oscar Piastri.
Lando Norris: “La regla es no chocar entre nosotros”
Lando Norris y Oscar Piastri se están disputando el campeonato de esta temporada, a la cual le quedan sólo seis fechas, sin embargo, en McLaren el discurso ha sido que sus pilotos pueden pelear hasta donde ellos quieran, siempre y cuando no se arruinen las carreras entre ellos. En otras palabras, pueden hacer lo que quieran, pero sin chocar.
“Es algo que quiero evitar, y ha sido uno de mis puntos fuertes desde que llegué a la Fórmula 1, evitar el contacto en general y mantenerme en la carrera. La regla es no chocar entre sí.
“Lo de Singapur no fue un choque, fue mucho más pequeño, pero aun así no queremos llegar a ese punto, porque causa este tipo de cosas, y eso nunca es bueno”, mencionó Norris.
Oscar Piastri llega al Gran Premio de Estados Unidos con una racha de tres carreras sin ganar y Lando suma cuatro, lo cual ha sido aprovechado por Max Verstappen para acercarse en la la clasificación de pilotos.
Clasificación de pilotos 2025
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|O. Piastri
|McLaren
|336
|2
|L. Norris
|McLaren
|314
|3
|M. Verstappen
|Red Bull
|273
|4
|G. Russell
|Mercedes
|237
|5
|C. Leclerc
|Ferrari
|173
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|125
|7
|K. Antonelli
|Mercedes
|88
|8
|A. Albon
|Williams
|70
|9
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|N. Hulkenberg
|Sauber
|37
|11
|F. Alonso
|Aston Martin
|36
|12
|L. Stroll
|Aston Martin
|32
|13
|C. Sainz
|Williams
|31
|14
|L. Lawson
|Racing Bulls
|30
|15
|E. Ocon
|Haas
|28
|16
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|20
|17
|P. Gasly
|Alpine
|20
|18
|G. Bortoleto
|Sauber
|18
|19
|O. Bearman
|Haas
|18
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|0
|21
|J. Doohan
|Alpine
|0