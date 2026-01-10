Lo que necesitas saber: El piloto que suele ganar en México termina ganando también la temporada

El neozelandés Nick Cassidy ganó el E-Prix de la Fórmula E del 2026 en un auténtico carrerón, y es que comenzó la carrera en la 14 posición y desde ahí remontó hasta la punta para darle un histórico triunfo al debutante equipo Citroen, que conquistó su primer triunfo en esta categoría en apenas su segunda carrera.

El podio en México, que marcó la carrera número 150 en la historia de la categoría, quedó conformado por el suizo Edoardo Mortara, de Mahindra, y Oliver Rowland, de Nissan.

Nick Cassidy gana la Fórmula E en México

Aquel piloto que gana en México, termina ganando también la temporada, al menos en los ultimas tres ediciones. ¿Nick Cassidy será el próximo campeón de la Fórmula E y seguir con esta especie de hechizo del Autódromo Hermanos Rodríguez?

Por lo pronto Cassidy llegó a 40 puntos y es líder en la clasificación de pilotos, seguido de Jake Dennis (Andretti), con 36, mientras que Oliver Rowland (Nissan) es tercero, con 34 unidades.

La Fórmula E volvió a regalarle al público mexicano un auténtico carrerón que tuvo hasta cuatro contendientes por el triunfo en las últimas vueltas; la categoría suma puntos en nuestro país, y es que presentó la que podría ser la edición con más gente en su historia.

El error de Sebastien Buemi

Sebastien Buemi echó a perder su pole position en la primera curva. En la arrancada le cerró el paso a Taylor Barnard, quien comenzó desde el segundo cajón, pero terminó comiéndose la primera vuelta, de modo que cayó hasta el último puesto.

Nyck de Vries, piloto de Mahindra, abandonó a mitad de la carrera y provocó banderas amarillas.

Todos los ganadores del E-Prix de la Ciudad de México

Temporada Piloto Equipo 2016 Jérôme d’Ambrosio Dragon 2017 Lucas di Grassi Audi ABT 2018 Daniel ABT Audi ABT 2019 Lucas di Grassi Audi ABT 2020 Mitch Evans Jaguar 2021* Lucas di Grassi Audi ABT 2021* Edoardo Mortara Venturi 2022 Pascal Wehrlein Porsche 2023 Jake Dennis Andretti 2024 Pascal Wehrlein Porsche 2025 Oliver Rowland Nissan

*En 2021 no se corrió en Ciudad de México, sino en Puebla, con dos carreras, por pandemia

¿Quién ganó la pole position del E-Prix de México 2026?

Sebastien Buemi se quedó con la Pole Position del E-Prix México de la Fórmula E 2026. Inicialmente, Taylor Barnard había conseguido la posición de honor, sin embargo, su vuelta fue eliminada por exceder los límites de pista.

Con todo y el drama de los últimos minutos de la qualy, Buemi, un experimentado en la categoría eléctrica, consiguió su pole número 17, superó a la joven promesa de Penske que pintaba para dominar la sesión.

Aunque no todo es malo, Taylor ostenta el récord del piloto más joven en debutar en la Fórmula E con 19 años y 331 días en la temporada 2024 con McLaren

En las últimas tres ediciones del E- Prix de la Ciudad de México, el piloto que gana la carrera, se corona campeón de la temporada, veremos si en el 2026 se mantiene esa extraña casualidad o se termina.

Parrilla de salida E-Prix México 2026

Si no les suena tanto el nombre de Sebastien Buemi, deben saber que, además de estar en la Fórmula E desde su inicio, también estuvo en la Fórmula 1 en Toro Rosso, lo que hoy conocemos como Racing Bulls, aunque fue sustituido por Daniel Riccardo ¿Lo recuerdan?

En fin, además de ser el piloto más rápido de la qualy y quedarse con la posición de honor, Buemi ya sumó tres puntotes importantes en la pelea por el campeonato.

N° Piloto Equipo 1 Sebastien Buemi Envison Racing 2 Taylor Barnard DS Penske 3 Edoardo Mortara Mahindra 4 Mitch Evans Jaguar 5 Nico Müller Porsche 6 Daniel Tikctum Cupra 7 Jake Dennis Andretti 8 Oliver Rowland Nissan 9 Max Günther DS Penske 10 Antonio Felix Da Costa Jaguar 11 Pascal Wehrlein Porsche 12 Norman Nato Nissan 13 Lucas Di Grassi Yamaha 14 Nick Cassidy Citroën 15 Zane Maloney Yamaha 16 Joel Eriksson Envision Racing 17 Nyck De Vries Mahindra 18 Felipe Drugovich Andretti 19 Jean-Eric Vergne Citroën 20 Pepe Martí Cupra

Y por si no andan tan familiarizados con la Fórmula E, acá les dejamos una breve guía de todo lo que necesitan saber. Verán que hay varias similitudes con la Fórmula 1, aunque cada categoría tiene su magia.