Lo que necesitas saber: Russell nunca había conseguido la pole position en el GP de Singapur, pero este fin de semana se ha visto dominante

George Russell fue el piloto más rapido en la sesión de calificación en Marina Bay, quedándose con el puesto de honor en la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur (para sorpresa de Verstappen y los McLaren).

Resulta una sorpresa porque si bien conocemos el talento del británico, no estaba en los planes de nadie verlo tan adelante, pero se rifó y pudo contra los pilotos que lideran el campeonato en un fin de semana donde McLaren podría asegurar el campeonato de constructores.

George Russell piloto de Mercedes / Getty

Lando Norris de hecho se fue hasta el quinto puesto, atrás incluso de Kimi Antonelli.

Parrilla de salida del Gran Premio de Singapur

N° Piloto Escudería 1 George Russell Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Oscar Piastri McLaren 4 Kimi Antonelli Mercedes 5 Lando Norris McLaren 6 Lewis Hamilton Ferrari 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Isack Hadjar Racing Bulls 9 Ollie Bearman Haas 10 Fernando Alonso Aston Martin 11 Nico Hulkenberg Kick Sauber 12 Liam Lawson Racing Bulls 13 Yuki Tsunoda Red Bull 14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Franco Colapinto Alpine 17 Esteban Ocón Haas 18 Pierre Gasly Alpine Alex Albon Williams Carlos Sainz Williams

Albon y Sainz quedaron descalificados en la Qualy de Singapur

Tanto Carlos Sainz como Alex Albon buscaron con todo pasar a la Q3, pero ninguno fue capaz de conseguirlo. Ambos se habían quedado en los puestos 12 y 13 tras no superar la Q2, pero ahora quedaron rezagados hasta los últimos puestos por descalificación.

La F1 hizo oficial que ninguno de los autos de Williams superó los controles posteriores a la sesión: “Se comprobaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz). Ambos coches superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero”.

Williams argumentó que, en sus datos, ambos autos estaban dentro del paramétro permitido previo a la Qualy, pero reconocieron que en los controles posteriores esto no quedó demostrado, sin cuestionar el proceso realizado por los inspectores de la FIA. Ya es totalmente oficial la descalificación de Albon y de Carlos Sainz de la clasificación.

Foot: @F1

Otro que se quedó corto fue Tsunoda, quien de plano terminó la Q2 en los pits.

Hadjar fue de nuevo la gran sorpresa, o ya no sabemos si llamarlo sorpresa, porque en la Q2 se vio bastante fuerte, rápido y dominando los límites de pista de una forma magistral en un circuito donde es complicado salir sin tocar las paredes (¿lo veremos en Red Bull el próximo año?).

Eliminados Q2

Nico Hulkenberg | Kick Sauber

Alex Albon | Williams

Carlos Sainz | Williams

Liam Lawson | Racing Bulls

Yuki Tsunoda | Red Bull

Leclerc no pudo evitar un contacto en la Qualy de Singapur

Sin sorpresas en la Q1 del Gran Premio de Singapur

Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocón y Gasly fueron los primeros eliminados de la Qualy en Singapur. Si bien dieron destellos de mejora, al final los demás pilotos metieron el acelerador y los dejaron fuera de competencia.

Las múltiples banderas amarillas jugaron un rol importante en ese momento, frenando a varios pilotos en puntos clave; de hecho en ese momento se retrasó el inicio de la Q2 para revisar todos los controles al respecto.

Eliminados Q1

Gabriel Bortoleto | Kick Sauber

Lance Stroll | Aston Martin

Franco Colapinto | Alpine

Esteban Ocón | Haas

Pierre Gasly | Alpine