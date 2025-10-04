Lo que necesitas saber:

Russell nunca había conseguido la pole position en el GP de Singapur, pero este fin de semana se ha visto dominante

George Russell fue el piloto más rapido en la sesión de calificación en Marina Bay, quedándose con el puesto de honor en la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur (para sorpresa de Verstappen y los McLaren).

Resulta una sorpresa porque si bien conocemos el talento del británico, no estaba en los planes de nadie verlo tan adelante, pero se rifó y pudo contra los pilotos que lideran el campeonato en un fin de semana donde McLaren podría asegurar el campeonato de constructores.

George Russell piloto de Mercedes
George Russell piloto de Mercedes / Getty

Lando Norris de hecho se fue hasta el quinto puesto, atrás incluso de Kimi Antonelli.

Parrilla de salida del Gran Premio de Singapur

PilotoEscudería
1George RussellMercedes
2Max VerstappenRed Bull
3Oscar PiastriMcLaren
4Kimi AntonelliMercedes
5Lando NorrisMcLaren
6Lewis HamiltonFerrari
7Charles LeclercFerrari
8Isack HadjarRacing Bulls
9Ollie BearmanHaas
10Fernando AlonsoAston Martin
11Nico HulkenbergKick Sauber
12Liam LawsonRacing Bulls
13Yuki TsunodaRed Bull
14Gabriel BortoletoKick Sauber
15Lance StrollAston Martin
16Franco ColapintoAlpine
17Esteban OcónHaas
18Pierre GaslyAlpine
Alex AlbonWilliams
Carlos SainzWilliams

Albon y Sainz quedaron descalificados en la Qualy de Singapur

Tanto Carlos Sainz como Alex Albon buscaron con todo pasar a la Q3, pero ninguno fue capaz de conseguirlo. Ambos se habían quedado en los puestos 12 y 13 tras no superar la Q2, pero ahora quedaron rezagados hasta los últimos puestos por descalificación.

La F1 hizo oficial que ninguno de los autos de Williams superó los controles posteriores a la sesión: “Se comprobaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz). Ambos coches superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero”.

Williams argumentó que, en sus datos, ambos autos estaban dentro del paramétro permitido previo a la Qualy, pero reconocieron que en los controles posteriores esto no quedó demostrado, sin cuestionar el proceso realizado por los inspectores de la FIA. Ya es totalmente oficial la descalificación de Albon y de Carlos Sainz de la clasificación.

Los Williams quedaron descalificados en la Qualy de Singapur
Foot: @F1

Otro que se quedó corto fue Tsunoda, quien de plano terminó la Q2 en los pits.

Hadjar fue de nuevo la gran sorpresa, o ya no sabemos si llamarlo sorpresa, porque en la Q2 se vio bastante fuerte, rápido y dominando los límites de pista de una forma magistral en un circuito donde es complicado salir sin tocar las paredes (¿lo veremos en Red Bull el próximo año?).

Eliminados Q2

  • Nico Hulkenberg | Kick Sauber
  • Alex Albon | Williams
  • Carlos Sainz | Williams
  • Liam Lawson | Racing Bulls
  • Yuki Tsunoda | Red Bull
Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur
Leclerc no pudo evitar un contacto en la Qualy de Singapur

Sin sorpresas en la Q1 del Gran Premio de Singapur

Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocón y Gasly fueron los primeros eliminados de la Qualy en Singapur. Si bien dieron destellos de mejora, al final los demás pilotos metieron el acelerador y los dejaron fuera de competencia.

Las múltiples banderas amarillas jugaron un rol importante en ese momento, frenando a varios pilotos en puntos clave; de hecho en ese momento se retrasó el inicio de la Q2 para revisar todos los controles al respecto.

Eliminados Q1

  • Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
  • Lance Stroll | Aston Martin
  • Franco Colapinto | Alpine
  • Esteban Ocón | Haas
  • Pierre Gasly | Alpine
Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur
Gasly se salió de la pista en Marina Bay

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

