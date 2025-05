El mexicano Pato O’Ward terminó en la tercera posición en las 500 Millas de Indianapolis, mientras que el ganador fue el español Alex Palou del equipo Chip Ganasi.

Originalmente, Patito había quedado en el cuarto lugar, peeero la IndyCar sancionó a tres autos, incluido el de Marcus Ericsson, quien había terminado tercero y cayó hasta el puesto 31.

El mexicano hizo un carrerón, pero tendrá que esperar al menos otro año más para ganar la carrera que tanto ha anhelado en la IndyCar.

El mexicano largó por primera vez en su carrera desde la primera fila en las 500 Millas de Indianapolis y lideró una de las primeras vueltas, sin embargo, el mexicano se fue cayendo en la clasificación entre paradas de pits, administración de rendimiento y accidentes, que le dieron forma a una caótica y entretenida carrera.

La Indy sancionó a Marcus Ericsson, Kyle Kirkwood de Andretti por cumplir con las inspecciones post carrera. En ambos autos se descubrieron modificaciones en las cubiertas del Sistema de Gestión de Energía (EMS) y en los puntos de montaje de la cubierta al brazo. Modificaciones que beneficiaron a los autos en términos de aerodinámica.

En el caso de Callum Ilott de Prema Racing, su alerón no cumplió con las especificaciones en altura y la ubicación de la placa final.

“INDYCAR anunció sanciones de inspección técnica posteriores a la carrera para los autos No. 27 y 28 de Andretti Global y No. 90 de PREMA Racing luego de las 500 Millas de Indianápolis del domingo presentadas por Gainbridge”. Comunicado de la Indy.

Los tres autos fueron mandados hasta el fondo de la parrilla y tendrán que pagar una multa de $100,000 dólares. Además, los directores de equipo/competición quedaron suspendidos por una carrera, por lo que no podrán asistir a la carrera en Detroit.

El español Alex Palou fue el ganador de las 500 Millas de Indianapolis 2025 después de haber largado desde el sexto puesto. El piloto del equipo Chip Ganasi tiene tres campeonatos en la IndyCar, pero nunca había ganado en Indianapolis y por lo tanto, no había cumplido con la tradición de festejar con leche en Victory Lane.

Palou consumó su quinto triunfo en la temporada de la IndyCar y va que vuela para coronarse una vez más en la categoría.

De los 33 autos que iniciaron la carrera, nueve abandonaron por diferentes motivos, entre ellos Josef Newgarden, ganador de las últimas dos ediciones, sin embargo, el abandono más frustrante fue el del Scott McLaughlin, quien perdió su auto durante las vueltas de calentamiento, de modo que su DNF quedó registrado antes de iniciar la competencia como tal.

Here's an on-board look at what happened during Scott McLaughlin's crash during the pace laps of the #Indy500 pic.twitter.com/EvSpnIgGBB