Rafa Márquez llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez para el México GP y habló sobre lo que es Checo Pérez para la afición mexicana. También anticipó el campeonato de Kimi Antonelli en nuestro país.

Lo que necesitas saber: Rafa Márquez se reunió con Checo Pérez en el hospitality de Cadillac en el paddock del Gran Premio de México

¡Invitado de lujo! Rafa Márquez sorprendió a todos al llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México. Era obvio que le preguntarían por Checo Pérez y no dudó en expresar lo que prácticamente todo México piensa.

Rafa Márquez en el México GP / Foto: Sopitas.com

Rafa Márquez describe a Checo Pérez como una leyenda para nuestro país

A la pregunta de diversos medios como ESPN y Once Noticias en el Autódromo, sobre si llegó al México GP para apoyar a Checo, Rafa Márquez fue muy directo: “Obviamente”.

Y es que para el entrenador de la Selección Mexicana, Checo Pérez es un deportista que se ha ganado a la afición del país que lo vio nacer, por lo que se merece disfrutar mucho de su carrera 300 en la Fórmula 1.

“Felicitarlo, para nosotros los mexicanos es un ídolo, una leyenda. Y espero que disfrute su Gran Premio”, dijo Rafa Márquez.

Rafa Márquez en el México GP / Foto: Sopitas.com

Rafa Márquez ve campeón a Kimi Antonelli en el Gran Premio de México

El México GP podría ser muy especial porque aquí mismo se definirá la temporada 2026. Como te hemos contado, Kimi Antonelli prácticamente solo necesita sumar puntos para asegurar el campeonato de pilotos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este detalle no se le escapa al entrenador de la Selección Mexicana, pues también mencionó que seguramente veremos una carrera ya decidida, donde al final el joven italiano festejará ser campeón del mundo.

“Yo creo que ya está casi decidida. Vamos a disfrutarla y ver ya quizá al nuevo campeón”, finalizó Rafa Márquez.