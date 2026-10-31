A qué hora y dónde ver la pelea del Canelo vs. Mbilli desde Arabia

Canelo Álvarez se enfrenta a Christian Mbilli en Arabia Saudita aproximadamente a las 15:00 horas de México. La pelea en vivo pasará por DAZN y también en TV Azteca, posiblemente con un retraso en la señal.

Lo que necesitas saber: Hay 9 horas de diferencia entre México y Arabia, y allá la pelea del Canelo será cerca de la medianoche, por lo que en México sería a las 15:00 horas

Canelo Álvarez vuelve al cuadrilátero y notamos que mucha gente se pregunta a qué hora es su pelea con eso de que es desde Arabia Saudita. Christian Mbilli es el rival y, por ahora, toca apoyarlo a la distancia.

Decimos por ahora porque en una de esas lo tenemos peleando en México pronto. Al menos él manifestó su deseo de pelear en nuestro país cuando llegue la hora de su retiro.

‘Canelo’ Álvarez peleará en octubre / Foto: Mexsport

¿Cuándo y a qué hora es la pelea del Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Arabia Saudita?

Arabia Saudita nos lleva 9 horas de ventaja respecto al horario en México, pero como allá la pelea será cerca de la medianoche, nos queda increíble por acá.

Se trata de un evento con una cartelera de varias peleas, con la del Canelo vs. Mbilli como función estelar. Todo empieza a las 11:00 am (tiempo de México) y se estima que la pelea del Canelo empiece por ahí de las 15:30 horas de este sábado 31 de octubre.

Foto: Mexsport

¿Dónde ver la pelea del Canelo vs. Mbilli?

La transmisión en vivo va por DAZN en pago por evento, y también pasará por Azteca 7.

En resumen:

Fecha y hora de la pelea del Canelo vs. Mbilli: Sábado 31 de octubre, aproximadamente a las 15:30 horas (el evento empieza a las 11:00).

Sábado 31 de octubre, aproximadamente a las 15:30 horas (el evento empieza a las 11:00). Dónde ver: DAZN y TV Azteca.

Foto: Mexsport

El resto de la cartelera previa a la pelea del Canelo vs. Mbilli

En caso de que quieras echarte todo el evento, acá te dejamos la cartelera completa con más mexicanos: