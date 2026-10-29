Delcy Rodríguez confirma elecciones y aumento de salarios en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigió un mensaje a la nación en donde confirmó que habrá elecciones en Venezuela. También aseguró el aumento salarial para las y los trabajadores en 2027, la aprobación de la Ley de Amnistía y mejoras en el acceso a la información.

Lo que necesitas saber: La presidenta interina de Venezuela aseguró que está construyendo "un país al que vale la pena volver".

La presidenta “encargada” de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigió un mensaje a la nación en donde confirmó que habrá elecciones en Venezuela.

“Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo“.

Tras la detención de Nicolás Maduro, la presidenta interina ha estado a merced de las órdenes y deseos del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esta mañana aseguró que está trabajando en el “renacer” de Venezuela. ¿Qué ha hecho hasta ahora?

Aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela

Delcy Rodríguez entregó cuentas de sus acciones en diferentes rubros de gobierno. Entre ellos, la Ley de Amnistía, que se basará en una consulta nacional para reformar la justicia penal para que sea más humana e imparcial.

Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro

Respecto a esto, anunció que trabajan en colaboración con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que ya fueron liberadas más de mil personas que estaban detenidas con procesos penales ilegales: “La ley contra el odio se había aplicado de forma abusiva“, reconoció.

La Ley de Amnistía en Venezuela obligará a que el sistema de justicia revise los casos de todas las personas procesadas penalmente. Por lo tanto, las instrucciones de Delcy Rodríguez son que ninguna persona sea detenida sin una orden judicial, salvo en casos obvios de delitos.

También aclaró que la protesta pacífica es un derecho constitucional que debe acompañarse con respeto a los funcionarios de seguridad. ¿Funcionará también al contrario?

Foto: Paolo Sbalzer/Pexels

¿Y la economía? Delcy Rodríguez prometió aumento de sueldos

La presidenta interina aclaró que ya están valorando los “activos no esenciales” que tiene el Estado para ofrecerlos al sector privado. También resaltó los 61 contratos para hidrocarburos con inversionistas nacionales e internacionales, con 44 contratos más en puerta.

Añadió que están pendientes algunas negociaciones de compra-venta en minería, oro, aluminio y hierro. Recursos naturales que pueden ser extraídos de tierras venezolanas.

Foto: Especial

¿Lo más importante? Delcy Rodríguez confirmó que aumentarán los ingresos de las y los trabajadores del país en el 2027. El plan de aumentos se dividirá en cuatro fases y no podrán ser menores al crecimiento económico del país.

Otros anuncios importantes: Acceso a la información y reconstrucción tras el terremoto

La presidenta de Venezuela dijo que el acceso a la información es otro derecho pendiente que tienen con la ciudadanía, por lo que están restableciendo el acceso libre a los portales informativos que habían sido censurados en el pasado.

Eso sí, pidió “responsabilidad y respeto” a los medios, que no estigmaticen la imagen de Venezuela ni la de su identidad nacional.

Foto: Captura de pantalla/ X @delcyrodriguezv

Respecto al doble terremoto que sacudió Venezuela hace unos meses, Rodríguez aclaró que continúa la reconstrucción de casas.

¿Venezuela espera un futuro brillante?

“No les digo que ya llegó, les digo hacia dónde vamos y cómo vamos a poder comprobarlo“, mencionó.

Delcy Rodríguez pidió al pueblo venezolano que la juzgue por los hechos, pues asegura que sus promesas se harán realidad y no quedarán en papel como en el pasado.

“De poco sirve un país con mejores leyes e instituciones si los resultados no se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los venezolanos“.

Foto: Captura de pantalla | @delcyrodriguezv

Al finalizar, hizo un llamado a la juventud en Venezuela para que crean de nuevo en su país. Incluso, garantizó a los connacionales que decidan volver a su país que los recibirán con mejores oportunidades de trabajo: “Estamos construyendo un país al que vale la pena volver“.

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