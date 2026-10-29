Lo que necesitas saber: La Fiscalía había citado a la funcionaria a comparecer ante el Ministerio Público por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Tal parece que el caso de Carlos Manzo sigue dando de qué hablar y es que resulta que acaban de detener a una persona más que supuestamente estaría vinculada a su asesinato. Sin embargo, en esta ocasión se trata de una funcionaria del municipio.

Se trata de Rosa Alejandra Vargas Rauda, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan y fue detenida este 29 de octubre.

Se informó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó el operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan.

Bueno, pero ¿cuál fue la razón de la detención?

En un inicio, la Fiscalía había citado a la funcionaria a comparecer ante el Ministerio Público por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. Sin embargo, de las tres veces que solicitaron su presencia, no acudió a ninguna, por lo que le impusieron una multa económica.

Además, la investigación ha apuntado a ciertos detalles que han levantado sospechas. Uno de ellos es que tiene vínculos familiares con personas que las autoridades investigan por el caso.

¿Y quiénes son los relacionados?

Bueno, pues resulta que Rosa Alejandra sería madre de Alejandro Flores Vargas, alias El Macas, quien formó parte del equipo de escoltas de Carlos Manzo y enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con el homicidio.

Además, es tía de Alexis y Christian Medina García, conocidos como El Brilloso y El Vikingo, quienes también aparecen en las investigaciones por el asesinato y otros presuntos vínculos delictivos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado públicamente cuáles son los hechos específicos que sustentan la acusación de encubrimiento contra Vargas Rauda.

Sin embargo, ya comienzan las especulaciones y una de ellas apunta al vínculo familiar que tiene con personas relacionadas con el caso. Por el momento, toca esperar a que la Fiscalía nos brinde más información sobre las razones específicas de su detención.