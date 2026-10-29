Daniela Spalla se presentará en el Teatro Metropólitan el 19 de febrero de 2027, para presentar su nuevo disco.

Lo que necesitas saber: Daniela Spalla anuncia su regreso a México, luego de haber estrenado la canción que realizó en colaboración con Los Ángeles Azules: "Lejos de la Ciudad".

Daniela Spalla, una de las compositoras más destacadas de Argentina y toda Latinoamérica, regresará a México. Un show que se añade a la agenda de conciertos del 2027.

“Esta es mi casa y es el lugar donde comenzará toda esta nueva etapa”, señala Daniela Spalla en el mensaje con el que confirma el show que dará en el Teatro Metropólitan el 19 de febrero.

En este show que ofrecerá en la Ciudad de México, Spalla interpretará varios de los éxitos de su amplia discografía, además de presentar su nuevo disco.

Daniela Spalla en México / Imagen: OCESA

Boletos para show de Daniela Spalla en México

Los boletos para el concierto de Daniela Spalla en el Teatro Metropólitan se venderán, primero, en preventa para fans el día 30 de octubre (hay que registrarse para obtener el código para acceder a ella).

Luego de la venta exclusiva para fans, comenzará la acostumbrada preventa para usuarios de Banamex (iniciará el 2 de noviembre). Luego de las preventas, comenzará la venta general.

Daniela Spalla anuncia fecha en México a días de haber estrenado su colaboración con Los Ángeles Azules, “Lejos de la Ciudad”. Además, en 2025, lanzó el disco Amorío, el cual realizó en colaboración con Esteman… un álbum descrito como “una telenovela sonora”.

La artista argentina regresará a México, luego de haber sido la telonera para el show que Michael Bublé ofreció en Guadalajara. De hecho, Daniela Spalla queda para la historia como la primera artista que tocó en el recién remodelado Coliseo GNP Seguros.