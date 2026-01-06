Lo que necesitas saber: Fórmula E disputará su undécima edición en México y la décima en el Hermanos Rodríguez

¡El año automovilístico ya comenzó en México! El Autódromo Hermanos Rodriguez comenzará la actividad del 2026 con la segunda fecha de la temporada de Fórmula E y tenemos pases dobles para que te lances este fin de semana para apreciar este serial, que ya de entrada tiene autos capaces de acelerar más rápido que un Fórmula 1.

Fórmula E celebra 150 carreras en el E-Prix de la Ciudad de México, donde además correrá por décima ocasión (en 2020 se corrió en Puebla), y aunque hay boletos disponibles en Ticketmaster, la organización de este serial se puso la del Puebla para que te lances gratis, así que toma nota para ganarte un par.

Fórmula E en México

¿Cuándo y a qué hora es la carrera de Fórmula E en México?

La carrera de la Fórmula E en México es este sábado 10 de enero, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Ese mismo día se realiza la sesión de calificación, a las 9:40 de la mañana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cómo me puedo ganar boletos para la Fórmula E en México?

Si apenas le vas entrando al mundo de la Fórmula E, te dejaremos algunas cuantas pistas por aquí, para que le vayas estudiando.

Dinámica para el martes 6 de enero

Algunos boletos se repartirán el martes 6 de enero, en este nota, a través de trivias con las cuales pondremos a prueba tu conocimiento. Puedes responder hasta las 11:59 pm de este día, para ganarte un pase doble, en este link.

Los primeros en contestar las preguntas de manera correcta, serán quienes se lleven los accesos dobles.

Ganadores de la dinámica del martes 6 de enero

Los ganadores ya fueron contactados vía mail y recibieron sus entradas digitales.

Ana Paula Rivas

Jonathan Blancas Sánchez

Temporada 2025-26 Fórmula E

Dinámica para el miércoles 7 de enero

Otra tanda de boletos dobles se repartirán en nuestro programa de radio, el miércoles 7 de enero, en Chilango Radio 105.3 de FM y que también puedes checar en vivo en nuestro canal de Youtube, de 8:00 a 10:00 de la mañana.

Aquí vamos a lanzar dos preguntas y debes contestar en nuestra cuenta de Instagram de Sopitas Deportes.

En las stories encontrarás una publicación con una cajita de comentarios para que ahí coloques tus dos respuestas juntas.

Los primeros en contestar de manera correcta serán contactados vía DM para hacerles llegar sus boletos dobles.

Ganadores de la dinámica del miércoles 7 de enero

Los ganadores ya fueron contactados vía Instagram y posteriormente por mail y recibieron sus entradas digitales.

Sahra Carmona

Karla González

Programa Sopitas FM / Foto: Sopitas.com

