Lo que necesitas saber: Williams canceló el evento físico para presentar su auto de la temprorada 2026 de Fórmula 1

Williams sumó su primer gran fracaso de la temporada mucho antes de lo esperando, cuando anunció que no podría tomar parte de los test de Barcelona debido a los atrasos en el ensamblaje de su carro para la temporada 2026 de Fórmula 1, lo cual ha sido motivo de burlas, pero sobre todo de una seria preocupación de cara al primer Gran Premio del año, en Australia.

¿Qué está pasando con Williams en Fórmula 1?

La escudería Williams había renunciado muy temprano a la evolución y actualizaciones de su auto 2025 para enfocarse en el desarrollo del FW48, el auto de la temporada 2026, para evitar contratiempos, y sin embargo, cayeron exactamente en el hoyo que tanto querían evitar.

¿Qué está pasando con Williams, el desarrollo de su auto y cuáles serán las consecuencias? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas.

Williams no tiene carro para el test de Barcelona

1. ¿Por qué Williams no fue a los test de Barcelona?

El 23 de enero Williams anunció que no asistiría a los test de Barcelona, del 26 al 30 de enero, pero no ofreció detalles sobre los motivos:

“El equipo Williams ha tomado la decisión de no participar en la prueba de shakedown de la próxima semana en Barcelona debido a los retrasos en el programa FW48, ya que seguimos presionando por el máximo rendimiento del auto”.

Williams no va a los test de Barcelona

El motivo por el cual Williams no tiene su carro listo es porque el chasis no había superado las estrictas pruebas de choque que exige la FIA, por lo cual el proceso de ensamblaje fue interrumpido.

2. Williams no estaba realmente preparado para las nueva reglamentación

Hasta hace un par de años, Williams trabajaba en la “prehistoria” de la Fórmula 1. James Vowles, director del equipo, reveló que cuando se hizo cargo de la escudería encontró que muchos procesos se trabajaban con excel, así que comenzó un etapa de modernización.

Las consecuencias de esos atrasos se vio reflejado en el desarrollo del FW48 y explicó que el proceso fue tres veces más complicado de los que Williams había producido antes, por lo cual las piezas que requería el auto llegaron tarde.

Mecánicos de Williams F1

3. Williams ya superó las pruebas de choque, pero tiene un nuevo problema

Durante la semana de los test de Barcelona se dio a conocer que Williams ya había superado las pruebas de choque, aunque para que esto ocurriera el chasis fue sometido a un importante incremento de peso.

Al chasis le agregaron revestimientos de carbono con el objetivo de alcanzar la rigidez que le permitiera superar las pruebas de choque de la FIA, con lo cual el proceso de ensamblaje puede continuar, aunque el reto ahora es hacer que este carro baje de peso. ¿De cuánto es el exceso de peso? Eso lo sabremos hasta que Williams tenga ensamblado todo el auto, pero hay que recordar que para este año los autos deben ser 30 kilogramos más ligeros.

Williams ya perdió tiempo valioso en este proceso y como ya no hay mas tiempo que perder canceló el evento en el cual presentaría la decoración de su carro 2026; ahora sólo lo mostrará a través de imágenes y hará un shakedown previo a los test de Bahréin.

Williams no tiene carro de Fórmula 1 para 2026

4. Y a todo esto… ¿Qué hacen los pilotos de Williams?

“No es así como queríamos empezar el año”, compartió Alex Albon. De nada la sirve a Williams contar con una de las mejores duplas de la Fórmula 1 si no tienen carro.

Tanto Albon como Carlos Sainz han estado trabajando en el simulador del carro del 2026, en las instalaciones de Grove, mientras que el resto de pilotos trabajan directamente con el auto físico, conocen las nuevas unidades de potencia y se familiarizan en general con el comportamiento de los nuevos monoplazas.

En pocas palabras, los pilotos también pierden tiempo valioso tras este retraso.

Williams es el único equipo sin carro

5. Consecuencias para Williams en la Fórmula 1

En Fórmula 1 cada milésima de segundo cuesta mucho y Williams ha perdido oro al ausentarse a los test de Barcelona.

Tomemos el cuenta los tiempos de Cadillac, el nuevo equipo de Fórmula 1 que comienza este año desde cero, para darnos cuenta de la magnitud de los retrasos.

Cadillac superó las pruebas de choque desde el 18 de diciembre de 2025

El 16 de enero rodó por primera su auto en el shakedown de Silverstone

El 26 de enero se presentó en los test de Barcelona e identificó sus primeros problemas, en los cuales trabajó el día 27.



El 8 de febrero presentará su decoración definitiva.

Cadillac, así como el resto de las escuderías, ya tiene referencias del comportamiento de su carro y la fiabilidad de sus componentes tras ponerlo en pista en los test de Barcelona, y después de éstos contará con casi dos semanas para centrarse en el trabajo de rendimiento de su monoplaza, antes de volver a ponerlo sobre la pista en los test de Bahréin, del 11 al 13 de febrero.

Para esas fechas Williams apenas habrá hecho el shakedown de un auto con sobre peso. Dicho de otro modo, Williams tiene un retraso de un mes respecto a Cadillac, un equipo que jamás ha trabajado en Fórmula 1.

Williams no tiene carro f1

Pero no solo se retrasa el ensamblaje del auto y los trabajos de rendimiento. También se retrasa la construcción y producción de algunas piezas de refacción, lo cual compromete a los pilotos a no romper el auto en los test de Bahréin y si las cosas siguen como van, el rendimiento de Williams podría ser inferior al de Cadillac.