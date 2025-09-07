Lo que necesitas saber: Yuki Tsunoda se quedó fuera de la zona de puntos en el GP de Italia

Yuki Tsunoda se unió al grupo de pilotos que se han quejado del innecesario estilo agresivo de Liam Lawson en competencia, sólo una semana después de que Carlos Sainz se expresara de la misma manera. El piloto japonés terminó el Gran Premio de Italia fuera de los puntos debido a un contacto con el volante neozelandés, quien provocó daños en el RB21.

¿Qué pasó entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson?

En la vuelta 28, Yuki peleaba en el fondo después de hacer su parada en pits entra la vuelta 20 y 21, para colocar neumáticos de compuesto duro, así que cayó el último lugar y quedó detrás de Lawson.

Yuki pudo superar a su excompañero de equipo en la primera variante, pero algo se enciende en Lawson cada vez que lo rebasan, de modo que se puso en modo furioso y en la Curva della Roggia dio alcancé al japonés y le tiró la lamina, con lo cual dejó daños en el pontón derecho de Yuki. “Ni siquiera estaba luchando por puntos”, dijo Yuki al final de la carrera.

Este fue el intento de rebase de Liam Lawson en el que tuvo un contacto con Yuki Tsunoda. Yuki notablemente molesto.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/bTH92Zthba — F1 Vice (@F1Vice) September 7, 2025

Yuki arremete contra Liam Lawson

Yuki había largado desde la novena posición y se mantuvo dentro de los primeros 10 hasta su detención en pits, y tras el contacto de Lawson se quedó fuera de la lucha por los puntos.

“Me distraje con un tipo que ni siquiera estaba peleando por los puntos. Los daños fueron lo suficiente para tener mal ritmo. Es muy frustrante, para ser honesto. Estaba luchando por puntos, y un movimiento muy innecesario de Lawson… no sé qué decir.

“En la carrera anterior también tuvo un contacto. Sabemos que es un piloto agresivo, pero al mismo tiempo, hay una línea que no se puede cruzar. ¿Qué sentido tiene? Yo luchaba por los puntos y él no. Si está luchando por puntos, hay margen y lo puedo entender, pero salió último y ni siquiera luchaba”.

Yuki Tsunoda está perdido con el RB21 / Getty

Uno más en la lista de Liam Lawson

Hacer amistades no se le da a Liam Lawson, quien ya ha sido criticado por otros pilotos desde su regreso a la parrilla en 2024.

Con Fernando Alonso ya tuvo dos contactos, el primero en el GP de Estados Unidos, en Austin, en 2024, y después en Miami 2025. “Es su carrera la que está en juego, no la mía”, dijo en Austin.

En el Gran Premio de México tuvo contactos con Franco Colapinto y con Checo Pérez y ambos arremetieron contra él. “Este chavo no entiende. Si no aprende y si no abre la cabeza seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizá le cuesten el contrato”, dijo el piloto mexicano.

Checo Liam Lawson

Ollie Bearman tampoco es uno de los pilotos que se lleven bien con Lawson. Hay que recordar que en el GP de China tuvo el lujo de decirle ‘ciao’ tras rebasarlo fácilmente cuando el neozelandés era piloto de Red Bull. Aquella fue la última carrera de Liam con el equipo austriaco.

Carlos Sainz también se quejó de su manera de conducción en el GP de Países Bajos. “No es la primera vez que un piloto de la categoría acaba en contacto con Liam”.

Lawson tiene contrato con Racing Bulls por lo que resta de la temporada y podría quedar fuera de la parrilla para 2026; su lugar podría ser ocupado por el británico Arvid Lindblad, quien es considerado el próximo Verstappen de la academia de Red Bull.