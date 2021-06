10 de las mejores películas musicales del siglo XXI

Desde que nació el cine, los precursores buscaron la manera de agregarle música o sonido a esas historias que filmaban en blanco y negro. Tardaron varios años en lograrlo, pero gracias a los avances de la tecnología, muchos directores tuvieron chance de incorporar efectos, canciones y diálogos en las producciones que estaban creando. Sin embargo, la industria cinematográfica dio un paso enorme cuando aparecieron las primeras películas musicales.

Desde entonces, hemos visto un montón de puestas en escena de los más grandes escenarios del mundo, como Broadway y West End llegando a la pantalla grande. Aunque cabe aclarar que no todas las adaptaciones han sido maravillosas, pues así como hemos tenido cintas grandiosas que le hacen honor a las historias originales, también tenemos otras que nomás no convencieron y no llegaron a lo que todos esperábamos tú sabes de quién Cats hablamos .

También puedes leer: 11 DE LAS MEJORES ADAPTACIONES DE LIBROS A PELÍCULAS (Y VICEVERSA)

Tenemos grandes películas musicales y aquí van 10 ejemplos

Pero en esta ocasión no queremos hablar de esas películas musicales que no salieron bien, sino todo lo contrario. Ahora nos encantaría repasar esas grandes producciones que además de sorprendernos y dejarnos con un gran sabor de boca, a su manera reinventaron este género ya sea por las secuencias innovadoras que lograron filmar, por las canciones originales que crearon y que no se habían escuchado antes o combinando ambos elementos.

Puede que a muchos no les encante ver durante un buen rato a los actores cantando, bailando e interpretando a un personaje en específico, pero les aseguramos que si no han vistas estas 10 cintas que estamos por presentarles, pasarán un gran momento disfrutando de tramas emocionantes y pasajes musicales. O si ustedes ya se las echaron hace algunos años, es un buen momento para volver a revivirlas y recordar lo espectaculares que son.

‘Moulin Rouge’

Arranquemos con una película musical espectacular, Moulin Rouge. A pesar de que en 1952 se estrenó la primera adaptación cinematográfica basada en la novela homónima del escritor francés, Pierre La Mure, en 2001 el director Baz Luhrmann logró llevarla al siguiente nivel, pues reinventó este género combinando esta historia con la ópera de Giuseppe Verdi, La traviata, así como en la novela La dama de las camelias del escritor Alejandro Dumas.

En esta versión seguimos a Christian (Ewan McGregor), un bohemio que se enamora de la estrella del Moulin Rouge, Satine (Nicole Kidman) y una noche, tras un malentendido, sus caminos terminan por cruzarse. Sin embargo, ella se da cuenta de que este hombre no es lo que aparenta y lucha entre el amor y alcanzar sus aspiraciones profesionales, todo esto acompañado de grandes canciones de The Beatles, David Bowie, Queen, Madonna, Nirvana, The Police y más.

‘Chicago’

Chicago es una de las puestas en escena más legendarias de Broadway, no por nada desde su lanzamiento en 1996 se encuentra en el segundo puesto de la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartelera con más de 8 mil funciones hasta la fecha y es el musical americano que más tiempo ha durante en el West End de Londres durante 15 años. Es por eso que cuando se anunció que en 2002 estrenarían una adaptación cinematográfica, causó emoción.

La película contó con un gran elenco, con nombres importantes como Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere, Queen Latifah, John C. Reilly y Lucy Liu, donde seguimos la historia de Velma Kelly y Roxie Hart, dos delincuentes detenidas por crimen pasional que se encuentran en prisión esperando su juicio juntas en Chicago mientras ambas luchan por la fama acompañadas de números musicales que le valieron un montón de premios Oscar.

‘Hamilton’

Hablar de Lin-Manuel Miranda es tocar uno de los nombres más importantes que tenemos en la actualidad en la industria del entretenimiento, porque prácticamente lo que crea se convierte en oro. Ya quedó comprobado con In The Heights, Bring It On y una de las más recientes adaptaciones de West Side Story. Pero nadie veía venir el éxito que conseguiría con la que hasta este momento podríamos considerar como su obra maestra: Hamilton.

En esta puesta en escena conocemos la vida de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Alexander Hamilton. A pesar de que podría parecer una trama histórica ?que por supuesto tiene muchos elementos como el vestuario? la verdad es que es una versión actualizada porque en las canciones encontramos una combinación épica entre la ópera y el rap, y afortunadamente para los que no la hemos visto en vivo, Disney la convirtió en una película musical.

‘La La Land’

Por acá seguimos pensando que La La Land era la verdadera ganadora del Oscar en 2017 a Mejor Película, porque tenía un montón de méritos para llevarse esa estatuilla. Damien Chazelle ya había demostrado con Whiplash que entendía muy bien la poderosa conexión entre la música y el cine, pero con su segunda producción llevó las cosas a otro nivel, entregándonos una de las mejores películas musicales de los últimos tiempos.

En esta cinta seguimos la historia de Mia (Emma Stone), una empleada de un bar que aspira a ser una gran actriz y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz desempleado con grandes ambiciones cuyas caminos terminan juntándolos. Además de ser visualmente espectacular y tener escenas que ahora son icónicas, no podemos olvidar las canciones enormes que nos presentaron como “City of Stars” o “Another Day of Sun”.

‘The Greatest Showman’

Para todos fue una sorpresa cuando The Greatest Showman llegó a los cines, pues para ser honestos casi nadie le tenía fe a la película musical basada en la vida de Phineas Taylor Barnum, fundador del ‘Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus’, también conocido como el mayor espectáculo en la tierra. Sin embargo, fue todo un éxito en taquilla que nos demostró que todavía podían hacerse cintas de este género que pudieran mostrar algo nuevo.

Más allá del gran elenco que armaron, encabezado por Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, Michellle Williams, Rebecca Ferguson y Yahya Abdul-Mateen II, esta cinta combinó el carisma y talento de todos estos actores con una banda sonora maravillosa llena de canciones pop contagiosas que cualquiera puede recordar, que les valió nominaciones al Oscar así como el Golden Globe por un tema original espectacular, “This Is Me”.

‘Mama Mia!’

Este es uno verdadero clásico de clásicos. Cuando Mamma Mia! de Catherine Johnson apareció en Londres en 1999, logró que aquellos que tuvieron chance de verla en vivo y a todo color, terminaran encantados con la historia, pero también recordaron las rolas que ABBA nos entregó durante toda su carrera. Finalmente, casi una década después de su estreno y de la mano de Phyllida Lloyd, se convirtió en una película musical que conquistó al mundo.

En la cinta conocemos a Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), quien está a punto de casarse pero su madre, Donna (Meryl Streep), nunca le ha dicho quién es su padre. Es ahí cuando descubre que hay tres posibles personas que podrían ser su papá: Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) y Bill Anderson (Stellan Skarsgård). Al final, la chica tendrá que descubrir la verdad al ritmo de canciones que todos al menos conocemos.

‘Hedwig and the Angry Inch’

Hay musicales que llegaron a los grandes escenarios del mundo para irrumpir y mostrar un mundo completamente diferente al nuestro. Y eso sucedió cuando John Cameron Mitchell estrenó Hedwig and the Angry Inch en 1998, que desde sus primeras puestas en escenas dejó con el ojo cuadrado a los asistentes y se ganó el aplauso de la crítica. Es por eso que para nadie fue una sorpresa que en Hollywood se interesaran en adaptar esta historia en una película.

Acá seguimos a Hedwig, una mujer transgénero que lidera una banda de glam rock y que nos trae recuerdos de grandes músicos de la época como David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed y hasta John Lennon. Sin duda, uno de sus fuertes son las canciones, pero no podemos dejar de lado esta trama, que es un retrato intenso e impactantes de aquellos años de descontrol y de personas que de la noche a la mañana, llevaban la vida de rockstar, con extravagancias y excesos.

‘Encantada’

Todos estábamos acostumbrados a la típica fórmula de las princesas de Disney, al menos en las películas animadas. Sin embargo, cuando Encantada llegó a nuestras vidas, la casa de Mickey Mouse nos demostró que se podían contar estas historias fantásticas desde otro punto, apoyándose una vez mas de personajes entrañables pero dándole todavía más peso a las canciones, elemento que no podía faltar en dicha fórmula.

Además de poner en los reflectores a Amy Adams junto a otros nombres como el de Patrick Dempsey y James Marsden, mezclaron animación y live action de manera espectacular, sin caer en los excesos y proponiendo un nuevo estilo donde no faltaron las rolas super dulces y personajes entrañables. Con el paso de los años, parece que esta cinta la ha abandonado la propia compañía que la creó, pero a nosotros no se nos olvida lo grandiosa que es.

‘Les Misérables’

Años antes de dejarnos con la boca abierta ?y no para bien? con la bizarra y horrible adaptación cinematográfica de Cats, Tom Hooper demostró que podía hacer grandes cosas cuando en 2012 estrenó su versión de Les Misérables. Esta historia de Víctor Hugo no es ajena a la gran pantalla, pues hemos visto varias películas basadas en esta novela clásica, pero en esta ocasión reunieron a un elenco con mucho talento y grandes canciones.

Para que se den una idea, en el reparto estaban nombres como Hugh Jackman, Anne Hathaway ?que se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Fantine?, Russell Crowe, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter y Eddie Redmayne. Y a pesar que de no fue perfecta, las fallas se te olvidan cuando escuchas números imponentes como “I Dreamed a Dream”, “One Day More” o “Do You Hear the People Sing?”.

‘Across The Universe’

A The Beatles no los han tratado muy bien que digamos en el cine. Aunque han aparecido un montón de documentales y una que otra película inspirada en la vida y obra de los Fab Four, la realidad es que muy pocas han logrado hacerle honor a la que quizá sea la banda más importante y mediática de la historia de la música popular. Sin embargo, Across The Universe es un buen homenaje a la música que nos entregaron John, Paul, George y Ringo.

Protagonizada por Jim Sturgess y Evan Rachel Wood, con apariciones especiales de Bono, Joe Cocker y hasta Salma Hayek, esta cinta nos contó la historia de Jude y Lucy, quienes a pesar de venir de mundos muy distintos, los unen los sueños y los conflictos de finales de los 60 como la Guerra de Vietnam. Es por eso que intentan buscar la salida de este mundo lleno de psicodelia y la inspiración la encuentran en las rolas de la banda de Liverpool.