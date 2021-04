11 de las mejores adaptaciones de libros a películas (y viceversa) April 5th, 7:00pm April 5th, 7:33pm Greta Padilla Cine

Lo sabemos. Una película difícilmente podrá emular la esencia de los detalles de una obra literaria. Cuando lees un libro, hueles al personaje, saboreas lo que este prueba y reconoces sus pensamientos. En una película la experiencia visual es grandiosa, pero nunca llega a presentar en las audiencias ese nivel de detalle que aparece en el libro.

No se confundan. Amamos el cine, pero las adaptaciones siempre han sido complejas y la mayoría de éstas siempre terminan en un “Está mil veces mejor el libro“. Sin embargo, hay excepciones a la regla (vaya que lo son) y algunos directores y guionistas nos han sorprendido con grandiosas películas que toman su historia de un libro.

Y esta lista es, precisamente, para enumerar unas 10 cintas que si bien no superan a la novela/cuento (aunque realmente no es necesario superar una obra frente a otra), si han cautivado al público y respetado el nivel de detalle del mismo.

Nota: No puede entrar The Shining de Stephen King adaptada por Stanley Kubrick. Y antes de que peguen el grito al cielo, la razón se encuentra en que a pesar de que es una de las mejores películas de terror en la historia del cine con uno de los directores más aclamados (un genio), no se apega a la novela en algunos detalles importantes dentro del universo de King.

Aquí les van:

Fantastic Mr. Fox

Roald Dahl es uno de los escritores de historias infantiles más conocidos en el mundo. Y una de sus obras más conocidas es la de Fantastic Mr. Fox, inspirada en un árbol extraño que estaba cerca de la casa de Dahl cuando creció, y que utilizó para contarles a sus hijos que en un agujero debajo del mismo, vivía el señor Fox con su familia.

La historia ha inspirado muchas cosas, entre ellas la película en stop motion de Wes Anderson de 2009 protagonizada por George Clooney, Meryl Streep y Jason Schwartzman como una familia de zorros. Pero también participaron Bill Murray, Owen Wilson, Willem Dafoe, Adrien Brody, el mismo Anderson y hasta Jarvis Cocker. Anderson se fue al mismo lugar de la infancia del autor para poder inspirarse en el guión de la película.

Fantastic Mr. Fox sigue a Mr. Fox, un zorro padre de familia que vuelve a sus tiempos de gloria cuando era un audaz ladrón de gallinas, lo que despierta la furia de tres granjeros que harán todo para poder cazar a Mr. Fox, quien además junto a su esposa Mrs. Fox, deben lidiar con la adolescencia de su hijo Ash.

Trainspotting

Irvine Welsh debutó en el mundo de la literatura con Trainspotting de 1993, su novela más aclamada que se centra en un grupo de amigos adictos a la heroína que viven en el Edimburgo (capital de Escocia) de finales de los 80 y principio de los 90. Welsh siempre ha sido conocido por hacer alusión a lo más grotesco de una sociedad, desde su lenguaje hasta las circunstancias.

Por eso resultaba algo complicado pensar en una adaptación fílmica que pudiera capturar ese terrible escenario… y en 1996 Danny Boyle lo logró con la cinta de Trainspotting junto a Ewan McGregor como Mark Renton, un joven que vive con sus padres y se la pasa drogándose junto a sus amigos Spud y Sick Boy, y jugando futbol también con Tommy y Begbie.

Un día, Renton decide dejar la heroína, comenzando en un extraño círculo de abstinencia que termina en una recaída y, sorpresivamente, una ola de reflexiones acerca de la vida, el futuro, el trabajo, la rutina, la monotonía, lo efímero, las relaciones, la muerte.

No Country for Old Men

Cormac McCarthy es conocido por un libro titulado The Road que también se llevó a la pantalla grande con Viggo Mortensen en el protagónico. Sin embargo, aparece acá por su novela publicada en 2005 titulada No Country for Old Men en 2005 sobre una confrontación entre tres sujetos, cada uno con intereses distintos relacionados al poder.

Los hermanos Coen decidieron crear una película que es grandiosa y en la que trabajaron como directores, guionistas y hasta productores. El elenco está conformado por Tommy Lee Jones, Josh Brolin y Javier Bardem, quienes protagonizan a un policía local, una especie de mercenario y un psicópata. La película recibió 8 nominaciones a los premios Oscar, llevándose Mejor Película, Director, Actor de Reparto para Bardem y Guión Adaptado.

Esta cinta es la más aclamada de Ethan y Joel Coen porque representa, como pocas veces se ha hecho, el miedo del hombre por el hombre, algo que se revela muy bien en el libro. Pero los Coen no perdieron su toque como cineastas, y es que crearon una atmósfera estresante, irónica y hasta sarcástica que provocó todo tipo de sentimientos en las audiencias cuando se estrenó No Country for Old Men en 2007.

Last Tango in Paris

En 1972, el gran Bernardo Bertolucci estrenó Last Tango in Paris protagonizada por Marlon Brando y Maria Schneider. Ambos interpretaron a una pareja (un viudo mayor y una mujer joven) que mantiene relaciones sexuales en un apartamento rentado de París, pero desconocen todo de ellos, incluso sus nombres. La película causó un gran revuelo y mucha controversia en los 70 a partir de algunas escenas sexuales fuertes para la época, así como las conversaciones del personaje de Paul.

Last Tango in Paris, contrario a lo que sucede generalmente con las adaptaciones, tuvo un libro a partir del guión y la misma película. De este modo, el autor de la “novela” fue Bertolucci aunque la adaptación fue realizada por Robert Alley, quien recibió créditos como coguionista de la película.

La película recibió aclamación mundial para Bertolucci y Brando por su personaje de un viudo con una fuerte depresión que maltrata física y psicológicamente a una mujer mucho más joven que él. Una de las escenas más conocidas por ser rechazada, es la de una violación en la que Paul utiliza mantequilla para someter a Jeanne.

Dune

En 1965, Frank Herbert escribió la primera entrega de lo que se convertiría una de las obras de ciencia ficción en la literatura: Dune. Esta historia se convirtió en una trilogía que definió el género no sólo en la literatura, sino también en el cine al ser la fuente de inspiración de Star Wars de George Lucas, una de las sagas más populares, sobre decirlo.

Casi 20 años después de que se publicara, es que llegó la primera adaptación de Dune a manos de David Lynch, un genio que tenía de respaldo películas como Eraserhead y The Elephant Man. Ahora bien. Antes de todo, sabemos que no se trata de la mejor película de Lynch considerando su estilo, pero no es una mala adaptación de la novela.

¿La razón? La obra de Herbert es sumamente compleja en su lenguaje, la cantidad de personajes y los espacios donde se desarrolla. Y como Lynch hizo un gran trabajo con el material, es que aparece en esta lista la historia de Paul Atreides, hijo del duque Leto y Jessica, quienes gobiernan Caladan. Por órdenes del Imperio, deben mudarse a Arrakis o Dune, un planeta desértico donde casi no hay agua, pero sí melange, una especie de combustible, droga y especia con cualidades casi mágicas.

The Wizard of Oz

En 1939, todo mundo conoció em mágico mundo del Mago de Oz a través de la película musical de The Wizard of Oz de Victor Fleming y protagonizada por Judy Garland como Dorothy Gale, una chica que vive en Kansas con sus tíos. Después de un fuerte tornado, Dorothy queda atrapada en la casa y es golpeada en la cabeza. Cuando despierta, está en la tierra de Oz.

A partir de ese momento, todo se torna mágico para Dorothy, quien debe buscar la ayuda del Mago de Oz para volver a Kansas y evitar que la Bruja Mala del Oeste se lleve los zapatos de rubí que alguna vez fueron de su hermana. Toda esta historia que es icónica en el mundo del cine a partir de ciertos detalles como el uso del technicolor para diferenciar el mundo de Kansas y el de Oz. Algo insólito.

Esta historia viene de un libro titulado The Wonderful Wizard of Oz y escrito por L. Frank Baum en 1900, pensado para un público infantil. Al ser una de las historias más conocidas en el cine, es de suponer que se trata de una adaptación grandiosa; sin embargo, no podemos dejar de lado que la novela es un clásico de la literatura estadounidense.

Call Me By Your Name

Call Me By Your Name es una novela escrita en 2007 por André Aciman sobre un joven de 17 años que se enamora de un estudiante estadounidense que llega a vivir a su casa en un verano a principios de la década de los 80. La novela en cuanto fue publicada, fue aclamada por la crítica por el valor de los detalles que se reflejaron en el dominio del idioma del autor. Y por supuesto, en una historia bella sobre amor.

10 años después, Luca Guadagnino se hizo cargo de la adaptación de Call Me By Your Name, teniendo como protagonistas a Timothée Chalamet y Armie Hammer como Elio y Oliver, un par de jóvenes que comienzan un romance en un pueblo de Italia, donde convergen muchas cosas como el erotismo, la historia, música, cultura y amor.

Call Me By Your Name fue adaptada a la pantalla grande por James Ivory, quien se llevó el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Ivory es conocido por ser el director de la película Maurice de 1987 donde también los protagonistas son dos hombres que se envuelven en una relación sentimental.

Matilda

Todos los niños de los 90 sabemos quién es Matilda, pues vimos cientos de veces su película, la cual fue dirigida en 1996 por Danny DeVito con Mara Wilson como Matilda, un niña sumamente inteligente que además de ser brillante en matemáticas y una ávida lectora, tiene poderes para mover las cosas con la mente. Y así es como supera algunos obstáculos impuestos por sus padres (quienes no la entienden ni tantito) y la directora de su escuela, la señorita Tronchatoro.

Esta historia es original del libro infantil del mismo nombre escrito por Roald Dahl, quien repite en esta lista después de Fantastic Mr. Fox. La obra de Matilda tiene un lugar especial en el mundo de la literatura infantil, pero fue la película la que llevó la historia de una niña extraordinaria a más personas. Incluso, hay un musical realizado por Dennis Kelly y Tim Minchin.

American Psycho

“I live in the American Gardens building on West 81st street. My name is Patrick Bateman. I’m 27 years old. I believe in taking care of myself, and a balanced diet and a rigorous exercise routine…“. Así arranca la película de American Psycho de Mary Harron (2000) con Christian Bale como Patrick Bateman, personaje que está basado en la novela de 1991 de Bret Easton Ellis.

La novela de American Psycho fue muy criticada al momento de su publicación por la descripción de escenas de violencia, sobre todo contra mujeres, perpetradas por Patrick Bateman, un psicópata que trabaja en Wall Street, es joven, guapo, sofisticado y un asesino en potencia… ¿o un asesino de verdad?

Irvine Welsh la ha descrito como una de las más grandes novelas de nuestro tiempo, y la película no pasó desapercibida en 2000 gracias a su toque de humor negro que juega como un espejo para la realidad americana que plantea sus objetivos en lugares irreconocibles para la mayoría. Y la actuación de Bale como Bateman, simplemente es grandiosa con un final que, para ser honestos, se saborea mejor con el libro.

“There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me. Only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even sense our life styles are probably comparable. I simply am not there“.

The Godfather

Francis Ford Coppola es uno de los directores más representativos por varios de sus filmes, pero fue la trilogía de El padrino (cof cof, las dos primeras entregas) la que lo elevó a un lugar especial, y con él se llevó a Al Pacino y Robert De Niro como las promesas más grandes de Hollywood en la época en que salió, en 1972 y 1974.

La película es grandiosa a partir de las cualidad de Coppola como director, sin olvidar las grandes actuaciones de Marlon Brando y Pacino como padre e hijo Corleone, líderes de una familia italiana en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la novela en la que está basada, The Godfather, es maravillosa en cada uno de sus aspectos gracias a las explicaciones casi históricas que hace Mario Puzo sobre las tradiciones italianas en las familias mafiosas de la época.

Una de las escenas que en el libro se describen de manera precisa, es cuando Michael conoce en Italia a Apollonia, una joven siciliana. La película no logra cubrir estos aspectos que en la historia parecen ser meros detalles, pero eso no le quita que es una de las mejores películas de todos los tiempos que tuvo dos años después, una secuela sobre la infancia y juventud de Vito, así como su llegada a Estados Unidos en busca del sueño americano.

Naked Lunch

Hay cierto misterio/fascinación alrededor de la vida y obra de William S. Burroughs, sobre todo por su conexión con la Ciudad de México donde vivió algunos años, y donde protagonizó un evento trágico a nivel personal: en un accidente, mató a su esposa Joan Vollmer con un tiro en la cabeza jugando el famoso William Tell (hace siglos, un sujeto llamado William Tell lanzó una flecha directa a la manzana que la cabeza de su hijo sostenía).

Este terrible episodio forma parte de Naked Lunch, la novela definitiva de Burroughs donde sigue la historia de Bill Lee, un drogadicto (adicto al veneno para insectos) que pasea por varios lugares teniendo distintas experiencias a partir de los efectos de la droga. Así es como llega a la Interzone, un lugar lleno de drogas, perversiones, miedo, paranoia, enfermedades, experimentos, muerte y demás.

En 1991, David Cronenberg dirigió la película Naked Lunch con toques nada sutiles de horror corporal a partir de que el protagonista, en su adicción, comienza a percibir insectos gigantes en todas partes, y aquí es donde se ve reflejado, casi de manera directa, lo sucedido con Joan Vollmer en 1951. La película es genial, pero sí hace falta leer el libro para comprender muchas situaciones que parecen no tener sentido aparente.

Acá les dejamos algunas otras obras que han sido adaptadas a películas, y que sorprendieron a los lectores y amantes del cine:

To Kill a Mockingbird de Harper Lee, tuvo una adaptación en 1962 dirigida por Robert Mulligan.

‘To Kill a Mockingbird’ / Vía NYTimes

The Road de Cormac McCarthy publicada en 2006 que vio su adaptación a la pantalla grande en 2009 en las manos del director John Hillcoat y escrita por Joe Penhall. La películas está protagonizada por Viggo Mortensen.

Viggo Mortensen en ‘The Road’.

Annihilation de Jeff VanderMeer publicada en 2004, tuvo en 2018 una adaptación realizada por una de las promesas de ciencia ficción en el cine: Alex Garland. Esta película recibió algunas críticas a partir de que sus protagonistas no se apegaban a las características físicas del libro, pero en realidad, es un filme sumamente complejo que logra traducir algunos elementos del libro.

Annihilation.

Shrek! de William Steig, quien lo escribió y también lo ilustró. Un poco más de 10 años después de su publicación, llegó la adaptación con Shrek en 2001 en manos de Andrew Adamson y Vicky Jenson, quienes reunieron a Mike Myers, Cameron Díaz y Eddie Murphy para prestar sus voces.

Shrek de 2001.

A Little Princess de Frances Hodgson Burnett cuya adaptación corrió a cargo de Alfonso Cuarón en 1995. Emmanuel Lubezki recibió un Oscar en Mejor Fotografía por esta película. Esta fue la primera producción de Cuarón fuera de México, lo que le otorgó la oportunidad de desarrollar gran parte de su filmografía allá (aunque luego regresó para Y tu mamá también).

‘A Little Princess’ de Alfonso Cuarón.

La invención de Hugo de Brian Selznick, la cual fue adaptada a la pantalla grande en 2011 por Martin Scorsese, que se convertiría en una de las películas más caras en la carrera de Scorsese.

‘Hugo’ con Asa Butterfield y Chloë Grace Moretz.

The Neverending Story de Michael Ende con una película de Wolfgang Petersen en 1984.

‘The Neverending Story’ de 1984.

I Heard You Paint Houses de Charles Brandt es una novela de 2004 que vio en 2019 su adaptación a la pantalla grande bajo el título de The Irishman y bajo el mando de Scorsese. Robert De Niro, quien la protagoniza, le prestó el libro al cineasta neoyorquino y le dijo que podría interesarle para una película…

Imagen oficial de ‘The Irishman’.

The Perks of Being a Wallflower (Las ventajas de ser invisible de) de Stephen Chbosky se publicó en 1999, y fue hasta 2012 que salió la película dirigida por el mismo Chbosky con Logan Lerman, Emma Watson y Ezra Miller como protagonistas.