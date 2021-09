Del amor y la vida: 10 valiosas lecciones que nos ha enseñado ‘Sex Education’

Desde hace un buen rato, las películas y series han intentado enfocarse en temas que de verdad le importan a la juventud. Sin embargo, también debemos ser muy honestos, dependiendo del tono y el género en el que se manejan, hay algunas que conectan mejor con la chaviza. Y en la actualidad, Sex Education es una de esas producciones que llegan para tocar a una nueva generación, hablándoles directamente y sin miedo.

El estreno de esta serie –una de las más exitosas de Netflix, por cierto– no solo trajo millones de vistas para el gigante del streaming, también atrajo a miles de jóvenes de todo el mundo con la historia de Otis, Maeve, Eric y compañía, donde evidentemente tocan el sexo en esa etapa escabrosa de nuestras vidas, pero también se enfocan en otras cosas que probablemente ninguna otra producción en el mundo se había atrevido.

Aunque no lo crean, ‘Sex Education’ nos ha dejado buenas enseñanzas

En Sex Education vemos de todo, desde relaciones amorosas juveniles y maduras, hasta la depresión, la ansiedad y mucho más. Y sí, también tenemos muy claro que en ocasiones exageran un poquito las situaciones, porque al final del día es una serie para entretenernos, pero cuando es momento de ponerse serios y hablar directamente sobre los problemas, lo hacen de maravilla y aunque no lo crean, hemos aprendido mucho de estos personajes.

Es por eso que aprovechando que ya está disponible la tercera temporada de la serie (que por cierto, (ACÁ pueden checar algunas imágenes), queremos hablar de algunas de las muchas lecciones que bajita la mano, esta producción de Netflix nos ha enseñado. Algunas evidentemente tienen que ver con el sexo, pero algunas son más sencillas de lo que podrían parecer y que desde luego, le servirán para la vida a todos aquellos que vean los episodios.

Está bien esperar para perder tu virginidad

Cuando somos adolescentes puede resultar frustrante ser virgen, sobre todo cuando tus [email protected] hablan todo el tiempo sobre sus relaciones sexuales. Y es que inevitablemente en esta clase de momentos surge cierta presión por tener tu primera vez, pero si algo nos ha enseñado Sex Education es que es más importante sentirte [email protected] y prepararte para dar un paso muy importante como este, que arrepentirte después. Tómate tu tiempo, que nadie lleva prisa.

La sororidad puede hacer la diferencia

Puede que Maeve, Ola, Lily, Olivia no se llevaran muy bien que digamos, pero a pesar de sus diferencias todas tenían algo en común: sufrieron algún tipo de agresión sexual. Es por eso que dejando sus ideas, estatus y creencias de lado, todas se unen para apoyar a Aimee superando el miedo a subirse de nuevo al autobús luego de que un sujeto eyaculara en su pantalón. Una verdadera lección de sororidad que estamos seguros que nadie olvidará.

No podemos dejar pasar una agresión sexual

Continuando con lo que pasa con Aimee en la segunda temporada, a veces la ayuda que tanto necesitamos, viene de las personas menos esperadas. La moraleja aquí es que a veces es necesario hablar y confesar todo lo que nos está pasando para recibir el apoyo que tanto necesitamos. Y sí, es doloroso y difícil recordar situaciones como esta, pero denunciarlo es importante y sobre todo, si tú eres [email protected] de una agresión, no lo dejes pasar.

No tengas miedo de aceptarte como eres… con todo y tus imperfecciones

La vida es muy corta como para andar ocultando quiénes somos, y Sex Education nos mostró esto a la perfección con Eric. A pesar de venir de una familia sumamente tradicional y religiosa, y el miedo al rechazo, conforme fueron avanzando los episodios pudimos notar que se sentía más cómodo consigo mismo y eso también lo vieron los demás en Moordale. Tenemos muy claro que a veces es complicado llegar a su nivel de aceptación, pero no puedes querer a nadie más si no empiezas por ti [email protected]

Aquí también va el tema de la diversidad de género, pues además de Eric, hay un montón de personajes que se identifican abiertamente gays, lesbianas, asexuales y más. Aunque les costó mucho trabajo comprender su propia identidad sexual, al final no tuvieron miedo y salieron al mundo para hablar con orgullo y sin tapujos sobre lo que a [email protected] les gusta. Quizá este sea una de las enseñanzas más grandes de toda la serie.

A veces es necesario decir NO y respetar las decisiones de los demás

Cuando andamos en la pubertad, a veces cedemos ante la presión de nuestro grupo de [email protected] o tememos por el qué dirán los demás, lo que a veces nos lleva a hacer cosas que de plano no queremos. Sin embargo, y a pesar de que en ocasiones es difícil, un simple NO puede cambiar muchas cosas. Y sí, es probable que al principio te sientas mal, pero verás que después de pensar fríamente la situación te darás cuenta de que fue lo mejor para ti.

Esto también aplica para esas ocasiones donde sentimos algo por esa persona que consideramos especial, pero que en el fondo no tiene algo recíproco para nosotros (cof cof, el tipo que casi se nos cae en el baile). Pues a pesar de que queramos a alguien con todas nuestras fuerzas y deseamos que formen parte de nuestra vida, si no lo desean no podemos [email protected] a nada, al final siempre llegará el amor. Sí, es una lección dolorosa pero muy valiosa.

Explora tu sexualidad y nunca te avergüences de sentir placer

Siendo muy honestos, en ninguna de las clases de orientación sexual que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas nos han hablado sobre el placer, ¿o a ustedes sí? La masturbación –a pesar de que el mundo ha cambiado– sigue siendo un tabú y hay quien aún lo considera un pecado, pero la realidad es totalmente distinta, porque esta es una forma completamente normal y saludable de hacer frente a nuestros impulsos sexuales.

Nadie debería sentir vergüenza por masturbarse o de plano sentir placer, pues es necesario hacerlo para saber qué es lo que te gusta y decírselo a tu pareja para así, tener mejores relaciones sexuales. Y por supuesto que eso lo vimos muy claro en Sex Education con Otis, Lily y más personajes, quienes al principio sentían que no debían explorarse pero al final lo hicieron y veanlos ahora, muy contentos y felices con quienes son.

La comunicación con tu pareja y familia es vital

La serie se llama Sex Education y como el título indica, el sexo es una parte fundamental de la serie. Pero de todas las lecciones que tanto Otis con sus consejos adolescentes y Jean desde el punto de vista de una profesional nos han enseñado, es que es necesaria la comunicación y sentir confianza con todas las personas importantes para ti. No importa si es a la hora de contarle algo a tu familia o tener intimidad con tu pareja, es vital para cualquier situación que se te presente.

Quizá Otis no siempre ha sido el mejor amigo del mundo (que no se nos olvide lo que pasó en el cumpleaños de Eric), pero de ahí en fuera, siempre hace lo que puede para estar al tanto de las personas que quiere. Sabemos que a veces es complicado andar al pendiente de [email protected] nuestros [email protected], porque la verdad es imposible, pero es muy importante [email protected] cerca porque [email protected] siempre estarán para nosotros cuando lo necesitamos, en todo momento.

No dejes que nadie te diga qué es lo que tienes que ser

Jackson Marchetti es el tipo más popular de Moordale y la verdad es probable que en la primera temporada de Sex Education, [email protected] hayan querido ser como él. Sin embargo, conforme avanza la historia nos damos cuenta que en realidad no la está pasando nada bien, y eso se debe a la presión de una de sus madres por ser un excelente nadador. Pero se dio cuenta de que ni siquiera su familia tenía por qué decidir sobre su vida y mucho menos debe que alcanzar las expectativas que los demás cargan en él.