5 razones por las que ‘La Guerra del Mañana’ es la película ‘perfecta’ de ciencia ficción

Grandes producciones están en el calendario de espera para estrenarse en lo que resta del 2021. Llevábamos ya un buen rato esperando uno de estos títulos que desde que se anunciaron, prometieron ser espectaculares. Y ahora, después de meses de espera, adelantos emocionantes y expectativas, finalmente ha llegado La guerra del mañana a Amazon Prime Video.

La guerra del mañana, estrenada el 2 de julio de 2021 en el catálogo de originales de Amazon Prime Video, corre bajo la dirección Chris McKay con el protagónico de Chris Pratt, Yvonne Strahovski y J.K. Simmons, y nos presenta una historia de supervivencia en la que veteranos y civiles han de viajar al futuro para librar una guerra contra un enemigo que no es humano.

La cinta tiene buena dosis de acción y secuencias sensacionales, además de que los efectos especiales son grandiosos. Pero lo que más rescatamos del filme, es que reúne los mejores conceptos de la ciencia ficción: viajes en el tiempo, una invasión del espacio, tecnología de punta, la idea de un apocalipsis y sí, la presencia de un héroe que busca salvar a la humanidad.

Acá te enumeramos cada uno de ellos en La guerra del mañana:

1. Viajes en el tiempo

Sabemos que la idea de los viajes en el tiempo supone varios problemas: las paradojas temporales. Desde luego, viajar a través del tiempo se supone como una teoría en nuestra realidad, pero se trata de un hecho factible en las historias de ciencia ficción. Sin embargo, muchas de estas últimas realizan viajes pero no resuelven sus paradojas, es decir, la imposibilidad de la o el viajero para ir al pasado y alterar los eventos que justamente lo llevaron a realizar ese viaje.

Es complejo, pero muy fascinante. Y la realidad es que a pesar de que supone estos “errores”, las historias siguen dándonos motivos para amar la ciencia ficción. Tal es el caso de La guerra del mañana donde un grupo de viajeros (del futuro), van al presente del personaje de Dan Forester para pedirle que viaje al futuro y combata una serie de invasiones que amenazan con exterminar a nuestra especie.

Dan y un grupo de veteranos, viajan 30 años en el futuro para enfrentarse a estas criaturas 11 meses antes de que todo termine… Parece complicado, pero los viajes en el tiempo en La guerra del mañana son más simples y suponen sólo un paso para el desarrollo de todo el filme (el cual está lleno de teorías interesantes).

¿Paradojas? Desde luego. ¿Afecta nuestra experiencia viendo el filme? De ninguna manera. Los viajes en el tiempo han sido esenciales para el género, y La guerra del mañana no es la excepción.

2.- Invasión extraterrestre

El siglo XXI nos ha regalado algunas de las mejores cintas de ciencia ficción en la historia. Y algunas de ellas basan su desarrollo en invasiones y/o la presencia no humana en la Tierra. Algunos ejemplos son District 9 (2009) de Neill Blomkamp, Arrival (2016) de Denis Villeneuve o la franquicia de A Quiet Place (2018-2021) de John Krasinski.

En La Guerra del Mañana el mundo se encuentra librando una guerra contra extrañas criaturas que va empeorando con el tiempo. Y el futuro no es alentador, en el 2051 todo estará perdido.

Los enemigos a los que se han de enfrentar, son conocidos como Whitespikes y se ven espectaculares. A diferencia de muchas de las criaturas en el cine, los Whitespikes de La guerra del mañana se mueven en cuatro patas, pero sus extremidades delanteras son más cortas que las traseras (como un dinosaurio), y además tienen enormes tentáculos en la espalda.

Y eso no es todo. Para rematar, estas criaturas despliegan una membrana entre sus extremidades traseras y delanteras que les permiten planear en el aire, lo cual les da una ventaja enorme frente a los seres humanos a pesar de sus armas y el desarrollo de las mismas. Acá les dejamos un clip donde le pueden echar ojo a los enemigos de La guerra del mañana:

3.- ¿Un apocalipsis? Sí

Si hablamos de una invasión no humana con seres grotescos y mortales, entonces sí, tenemos que hablar de la posibilidad de un apocalipsis. En algunas de las imágenes que aparecieron en los primeros avances de La guerra del mañana (AQUÍ les dejamos uno), se puede ver la ciudad de Miami en llamas en el sentido más literal.

Así que si alguien de acá es fan de las historias que plantean el fin de la humanidad o el fin del mundo tal y como lo conocemos, esta película también es para ustedes. Y lo mejor es que para llegar a este punto, se propone todo un planteamiento del que ya les hemos estado contando en la que civiles y veteranos, han de moverse al futuro para evitar que ocurra un enfrentamiento final.

Imagen de ‘La guerra del mañana’. / Foto: Cortesía Prime Video

4.- Tecnología (armas) de punta

Pocos detalles específicos se han revelado de La guerra del mañana. Y hablaremos en términos generales de la cinta, lo suficiente para subirnos al barco. Sin embargo, algo importante a considerar y que se suma a que esta película sea tan integral dentro del género de ciencia ficción, es que no puede dejar de lado las nuevas tecnologías.

Para poder viajar al futuro, desde luego que se desarrolla la tecnología para poder moverse a través del tiempo y el espacio en algo similar a un portal. Pero no es sólo eso, pues también los protagonistas deben contar con el armamento necesario para enfrentar a los Whitespikes.

Así que veremos armas regulares, pero también artefactos interesantes (como un dispositivo integrado al brazo de las y los combatientes) para poder combatir a los enemigos bajo circunstancias que se van complicando con el tiempo. Algo que también rescatamos de La guerra del mañana, es que hay secuencias llenas de suspenso y que parecen situarse en un enfrentamiento regular…

5.- Un nuevo héroe de acción

Durante mucho tiempo, Tom Cruise fue el amo y señor de las películas de ciencia ficción con invasiones alienígenas. Para que se den una idea, él es el protagonista de War of the Worlds, Edge of Tomorrow y Oblivion… todas estas liberadas desde 2004. Pero ahora es el turno de Chris Pratt para entrarle a estas historias y su primera es La guerra del mañana.

Ojo, Pratt ha participado en varias producciones de ciencia ficción como Passengers, Jurassic World y desde luego, su participación en el MCU como Star Lord en Guardians of the Galaxy y las últimas dos entregas de Avengers. Pero ahora le entra al quite con La guerra del mañana donde se convierte en el nuevo héroe dentro de una historia que sí, tiene elementos de ciencia ficción, pero que en realidad se trata de una trama basada en la familia.

Dan Forester, su personaje, es un padre de familia y un veterano de guerra que decide entrarle al quite en esta batalla con el simple propósito de procurar un futuro a salvo para su hija y las personas que ama. Hay criaturas, escenas increíbles de acción, los efectos especiales son grandiosos, hay términos sci-fi… pero es una historia de amor y familia.