9 disfraces realmente gachos que vimos en películas de superhéroes

Aunque no es lo esencial en toda la forma, es justo decir que buena parte del éxito de una película de superhéroes se centra en los disfraces de los protagonistas y sus enemigos. Y así como nos hemos encontrado con trajes espectaculares en un montón de cintas, hay otros de que de plano son un rotundo WTF.

La razones para que un traje de héroe o villano no esté chido, son varias: la época (por aquello de que no había CGI), una adaptación poco o exageradamente fiel del material de origen, el diseñador de vestuario que de plano no le echó ganitas… en fin, sin duda no es una tarea sencilla crear un buen disfraz para un largometraje, pero incluso esos que no son los favoritos del público, se nos quedan en el recuerdo por lo chuscos (o lo lamentables) que puedan parecer.

Así que en esta ocasión, toca enlistar algunos de los disfraces más gachos que hemos en películas de superhéroes, ahí nada más para pasar el rato. ¿Cuál se lleva el premio al más incómodo de ver?

El Duende Verde de ‘The Amazing Spider-Man 2’

La franquicia de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield tenía mucho potencial y a día de hoy, todavía hay un buen debate sobre si este actor es el mejor Peter Parker que hemos visto en pantalla. Sin embargo, la versión del Duende Verde que se nos mostró en esa saga no corrió la misma suerte.

Para mucha gente, quedó la sensación de que un villano así de icónico -el mayor enemigo del arácnido- se desperdició por completo, así como a Harry Osborn. Y bueno, más allá de lo poco justo que fue el guión con el personaje, hay que decir que el disfraz que le diseñaron al actor Dane DeHaan iba de lo grotesco a lo ridículo, por decir lo menos.

¿Recuerdan esas placa de metal en la cabeza? Rarísimo. O la armadura que le pusieron, que parecía un traje de Halo a medio ensamblar. O el extraño peinado casi como de troll de Toy Story, junto con el maquillaje parecía la versión enferma de gripe de DeHaan. Quién sabe qué diablos se les ocurrió a los diseñadores de vestuario de esa cinta.

Los trajes de ‘Batman & Robin’ con batipezones

Batman & Robin de 1997 dirigida por Joel Schumacher es una de esas películas tan raras (por no decir terrible) que con el tiempo se hacen recordadas… de mala gana. La cosa estuvo así: Tim Burton era quién originalmente dirigía esa saga desde 1989, pero Warner sintió que la historia era muy oscura y eso afectaría la taquilla, así que decidieron replantear el proyecto.

Fue el adiós de Tim Burton, también el de Michael Keaton, pero era la bienvenida a Schumacher como el cineasta que dirigiría las cintas de 1995 y 1997, dándole un toque más ‘caricaturesco’, chusco y claramente menos oscuro a la historia…. obvio, sabemos cómo terminó esa desastrosa entrega que tenía un elenco de primera con George Clooney como Bruce Wayne y a otros figurones como Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger o Alicia Silverstone.

Y de entre todas las poco memorables cosas que nos dejó la película, los disfraces de Batman, Robin y Batgirl fueron de lo más desastroso que se vio en pantalla. ¿A quién se le ocurrió que un disfraz articulado y con los pezones marcados sería buena idea? Inexplicable.

El Thor de 1988

Ni Avengers de 2012 ni Thor de 2011… la primera vez que vimos al poderoso asgardiano en el una película fue en The Incredible Hulk Returns de 1988, donde fue interpretado por Steve Levitt como Donald Blake, el alter ego humano del príncipe asgardiano (actuado en esa misma cinta por Erick Kramer).

Y bueno, podríamos justificar este pésimo disfraz por la época y por el hecho de que es una cinta para la televisión (es decir, con un presupuesto posiblemente menor que una megaproducción como las de ahora). Pero eso no quita el hecho de que no se hizo una adaptación más o menos fiel del personaje, ni siquiera en el disfraz. Prácticamente, Hulk se rifaba los trancazos con el estereotipo más chusco de un vikingo, que dicho sea de paso no se veía nada imponente.

Por eso y más, Chris Hemsworth, te queremos mucho.

Daredevil de Ben Affleck

A principios de los 2000, se vino el boom de las películas de superhéroes con X-Men y Spider-Man como las que habían mostrado el camino para hacerlo bien. Así que Fox (ahora Star) se aventuró a darle su cinta a Daredevil, con Ben Affleck como el encargado de hacer a Matt Murdock… y eso, no salió como se esperaba.

La película no fue tan genial como uno hubiera querido, teniendo en cuenta al gran personaje que se explotaba. Y de entre todo el espeluznante montaje cinematográfico que vimos, todavía no nos podemos quitar el ajustado y ‘plasticoso’ traje de Affleck. Parecía que en algunas escenas, el actor hasta quería darle un aire de galán al héroe abriéndose el cuello del cierre frontal a medio pecho.

Y eso, es lo de menos en una película que está bastante enterrada en el recuerdo. Qué bueno que Netflix hizo su adaptación con Charlie Cox, honestamente.

Los 4 Fantásticos de 1994 y La Mole del 2005 al 2007

Seguimos esperando una película decente de Los 4 Fantásticos y si Marvel Studios no nos falla, la tendremos pronto en el MCU. Tanto la de 1994, como las de 2005, 2007 y 2015, son más recordadas por su infructuoso camino en la industria del entretenimiento que por otra cosa. Y en este listado de disfraces gachos, tienen sus espacio especialmente las entregas de los 90 y los 2000.

Bueeeeno, entendemos que la película de 1994 no era un tiene unos trajes bastante deplorables por el hecho de que era una película de bajo presupuesto (por lo que ni siquiera se estrenó en cines sino que se fue directo a video home). Y en la entrega del 20005 y 2007, los trajes azules de Mr. Fantástico, La Mujer Invisible y la Antorcha Humana se ven decentes… el que no tiene perdón es el de La Mole.

Más que una transformación de proporciones cósmicas como se supone que es, este disfraz parece una botarga/cosplay que verías concursando en una convención. Eso sí, en ese contexto, segurito ganaría. Pero para una película sobre uno de los equipos más icónicos de Marvel, se quedó cortísimo.

Juggernaut de X-Men: The Last Stand

Podrás ser fan o no de las películas de los X-Men, pero sin duda debemos admitir una cosa: con cada película, los diseños de vestuario mejoraron bastante…. excepto con Juggernaut. El icónico enemigo de los mutantes, poderoso e imparable como se le retrata en los cómics, fue maltratado en su soza aparición dentro de la cinta The Last Stand.

Nada que ver con el mastodonte que se puede ver en las historietas, los videojuegos o en su adaptación para Deadpool 2… En la cinta de 2006, ese disfraz lo hace parecer un personaje de la época medieval, algo que sin problema veríamos en Game Of Thrones o en The Witcher.

Y tampoco olvidaremos esa (in)memorable frase que nos dejaba ver toda su…¿arrogancia? “I’m the Juggernaut, bitch!”. Pésima versión.

Catwoman de Halle Berry

Tú búscale en Google ‘peores película de superhéroes’ y Catwoman de 2004 aparece casi seguro. Hasta Halle Berry aceptó que la película era un fiasco cuando aceptó su premio Razzie por aquella actuación. Podemos admitir que fue aventurado tomar a un personaje emblemático de Batman y darle su propia historia (casi casi desprendiéndola del universo de DC)…. pero la ejecución del proyecto no salió.

Efectos visuales poco trabajados, escenas de acción demasiado eróticas, una historia de origen bien rara… esta película no le hace justicia al personaje ni a la actriz que la hizo. Y precisamente, muchas de las críticas se abalanzaron sobre el disfraz, que parecía más una especie de traje sadomasoquista de esos ideales para encuentros sexuales de ese tipo.

Sí, sabemos que en los cómics Catwoman es tan coqueta como astuta, pero aquí no hay nada de lo que Michelle Pfeiffer ni Anne Hathaway hicieron bien en sus respectivos momentos. Lo sentimos, Halle.

Linterna Verde de Ryan Reynolds (y bueno, todos los personajes)

Nos cae muy bien Ryan Reynolds porque sabe admitir cuando se equivoca y también sabe cotorrear con sus errores. Uno de los más grandes, fue hacer a Linterna Verde en una película que ni siquiera llamó la atención en su momento. Y cuando la vez, te das cuenta por qué no le gusta casi a nadie.

Si en los 2000 muchos disfraces de superhéroe eran gachos por falta del GCI adecuado, en esta cinta lanzada en 2011 por DC abusaron demasiado (y mal) del recurso. Qué bueno que Reynolds se redimió con Deadpool.

Capitán América (x2)

Les dejamos un 2×1 digno de la incomodidad. Antes de que Chris Evans rescatara el buen nombre del personaje, en 1979 y en 1990 se hicieron diferentes adaptaciones que son de lo peor que se puede citar dentro del cine de superhéroes. Y es raro porque si estás en Estados Unidos y adaptas a un héroe patriótico para un largometraje, lo mínimo que esperas es una buena historia.

Pues este par ni fueron buenas historias y mucho menos, disfraces para recordar. La película de los 70 es el ejemplo de que no todo el mundo sabe experimentar cuando se trata de hacer adaptaciones y la de los 90 es la prueba de que tampoco es bueno apegarte de más al material original de los cómics. Ok, el traje del Cap en Avengers del 2012 también está un poquito chistoso (algunos dicen que parece de Power Ranger), pero gana puntos por evitar las alas del casco sobresaliendo.

¿De qué otros disfraces gachos se acuerda? Los leemos en los comentarios