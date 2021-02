¡Ahora sí! ‘CSI Las Vegas’ regresa a la televisión con elenco recargado

Si después de 337 capítulos y 15 temporadas, no te convertiste en un experto para resolver el misterio del crimen, no te preocupes que tendrás otra oportunidad. Luego de varios rumores y una larga espera, tal parece que ‘CSI: Las Vegas’ finalmente verá su regreso a la televisión a finales del 2021, con nuevas historias, más pistas y más agentes con la llegada de Paula Newsome, Matt Lauria y Mel Rodríguez, quienes se unen al elenco. Antes de que comiences a cantar “Whoooo are you they”, aquí te los presentamos.

Han pasado 21 años desde que la serie policiaca transformó la manera en que vemos televisión, pero lo más impresionante es que a pesar de que su último capítulo se transmitió en 2015, sigue siendo la serie dramática más vista del siglo XXI y una de las que más expectativa ha generado sobre su regreso. Pero, promete que la espera valdrá la pena.

Y es que, mientras que los actores William Petersen (Gil Grissom) y Jorja Fox (Sara Sidle), siguen negociando los términos para volver a protagonizar ‘CSI: Las Vegas’ con con la cadena CBS, los nuevos agentes se preparan para detener el crimen en la ‘ciudad del pecado’. De acuerdo con ‘Deadline’, Paula Newsome, también conocida por sus participaciones especiales en el spin-off ‘NCSI’, interpretará a Maxine, la nueva directora del laboratorio de CSI.

Dentro de la trama, la nueva protagonista, es una científica líder en el campo de la genética y en sus tiempos libres, es ex entrenadora de baloncesto, atravesando por un divorcio reciente y la lucha a la adicción de su hijo. Por su parte, Lauria, famoso por su papel en ’30 Rock’, interpretará a Josh, un investigador de tercer nivel, especializado en la reconstrucción de la escena del crimen, quien será la mano derecha de Grissom.

Regresando de la muerte

En tanto que, Mel Rodríguez, a quien vimos originalmente en un episodio de ‘CSI: Nueva York’ haciendo el personaje de Al McGrath, da un giro de 180 grados hacia el sur, para interpretar a Hugo, quien se une al equipo forense de ‘CSI: Las Vegas’ al lado de Robert David Hall (Dr. Albert Robbins).

Aunque buena parte del elenco original pasó a “mejor vida” de forma ficticia, la cadena de televisión CBS, ha preferido dejar hasta el final la posibilidad de que personajes como Catherine Willows, interpretada por Marg Helgenberger, o Warrick Brown, mítico personaje interpretado por Gary Dourdan, vuelvan “del más allá”.

Recordemos que Willows se despidió en la duodécima temporada de ¡CSI: Las Vegas’, mientras que los guionistas dejaron abierta la posibilidad de que regrese. Lo mismo pasa con Nick Strockes (George Eads), quien decide alejarse de la ciudad tras la muerte de Warrick. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de Lisa Sheridan, quien falleció en 2019 a los 44 años de edad.

Pero, tiempo al tiempo. El productor y escritor Jason Tracey, prometió dar más detalles en cuanto reciba la confirmación oficial de CBS para dar luz verde a las grabaciones de CSI. Pro, seguramente, seguiremos teniendo noticas sobre la locación, el regreso de los actores, fecha de filmación y más. ¿Te gustaría que regresara todo el elenco original?