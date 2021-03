Esto es todo lo que llega a Amazon Prime Video en el mes de abril

El 2021 ha pasado más rápido de lo que esperamos. Abril ya está encima y hay no hay nada mejor que recibirlo con algo de entretenimiento de calidad. En ese sentido, como ya es costumbre, Amazon Prime Video tiene preparada la llegada de nuevos contenidos y geniales entregas en su plataforma.

Para esta ocasión, el servicio extenderá su catálogo con una buena cantidad de películas para que vayas armando el maratón en casita. Y si eres fan de The Good Doctor, pues estás de suerte porque también llegará una temporada más a las opciones para disfrutar. Checa a continuación todo lo que llega al streaming de Prime Video en el mes de abril.

Lemebel (1 de abril)

La cineasta Joanna Reposi Garibaldi nos lleva en este largometraje a conocer la vida, oficio y lucha de Pedro Lemebel, uno de los escritores y activistas queer más renombrados de América Latina. Su convicción sobre los derechos de la comunidad LGBT estremecieron a la sociedad chilena durante la dictadura de Pinochet, elevando su figura pública como símbolo de las luchas contestatarias en la región.

Silk Road (8 de abril)

Este es un thriller criminal de la era tecnológica que no puedes perderte. Esta basado en la verdadera historia de Ross Ulbritch, quien creó dentro de la dark web (una parte del internet de actividades ilícitas) un mercado gigantesco que sirvió eventualmente para traficar drogas, entre otros delitos. Esto atrajó la atención de el FBI, organización que mandó al agente Rick Bowden, de mala reputación y de métodos poco amables, a capturarlo.

10 Horas Para O Natal (8 de abril)

Julia, Miguel y Bia aman la Navidad y extrañan ese momento familiar cuando sus padres aún estaban juntos. Cansados de celebrar la fecha en hogares separados, los tres jóvenes harán lo necesario por juntar a su papá y mamá y pasar una fiesta como antes. Sin embargo, deberán apurarse ya que solo tiene 10 horas para echar a andar su plan.

The Good Doctor – 4ta temporada (9 de abril)

Los fans de The Good Doctor podrán armar el maratón una vez que llegue la cuarta tanda de episodios de la serie. La entrega tendrá una combinación de emotividad y felicidad toda vez que el doctor Shaun y Lea vivan su amor al máximo, asunto que contrastará con el decaído ánimo del equipo tras la muerte de Neil Melendez.

Danyka (10 de abril)

Demián Bichir no solo está participando en las grandes producciones de Hollywood como The Midnight Sky o recientemente Godzilla vs. Kong. El reconocido actor también retoma actividades en el cine nacional estelarizando Danyka, donde encarna a un escritor que pasa unos días en Sinaloa visitando a sus amigos. Ahí, conocerá a una joven que lo hará cuestionarse su modo de vida.

Breaking News In Yuba County (15 de abril)

La legendaria Allison Janney protagoniza esta comedia dramática en la que interpreta a una mujer menospreciada y soñadora quien encuentra a su marido engañándola. Tras su muerte, Sue -el personaje principal-, entierra el cuerpo del hombre y a partir de ello se desata una serie de acontecimientos chuscos en los que deberá escapar de policías y reporteros por igual.

Souvenir (16 de abril)

Joanna Hogg dirigió esta cinta semi-biográfica sobre una joven e inspirada estudiante de cine que no hace más que dedicar sus esfuerzos a su carrera. Ella es inocente y parece que las relaciones interpersonales no son su ambición, hasta que conoce a un hombre mayor que ella, complicado, que la enamora pero le hace la vida imposible.

Horizon Line (22 de abril)

Esta película de suspenso sueca nos muestra la historia de Sara y Jackson, una pareja que aborda un avión para ir a a la boda de sus amigos en una isla tropical. Sin embargo, el piloto muere de un infarto solo unos minutos después del despeje, lo que orilla a ambos a tomar el control de la nave sin saber cómo aterrizarla. La situación empeora cuando pierden la comunicación y lo único que ven a su alrededor es mar, nubes y una tormenta aproximándose.

No Matarás (23 de abril)

Este thriller español nos muestra el descenso a los más bajos instintos humanos de Dani, un hombre de buen corazón que dedicó gran parte de su vida para cuidar a su padre enfermo. Una vez que decide retomar su vida, se encuentra con una atractiva, seductora e intrigante mujer llamada Mila, la cual despejará al protagonista de la cualidades que lo hacían una buena persona.

Dreamland (29 de abril)

Un drama romántico y policial protagonizado por Finn Cole y Margot Robbie. La historia sucede en medio de la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, con un hombre llamado Eugene Evans buscando salir de Texas para buscar una mejor oportunidad de vida económicamente. Pronto, se encuentra con una fugitiva por la que las autoridades ofrecen una jugosa recompensa. El sujeto deberá debatirse entre entregarla a la policía o el hacer caso a los sentimientos que ella está provocando en él.

Without Remorse (30 de abril)

John Clark -protagonizado por Michael B Jordan– busca venganza por el asesinato de su esposa embarazada a manos de soldados rusos, pero esa no es la única misión que enfrenta. Él descubre una conspiración internacional que está a punto de desatar una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Para evitarlo, el Marine se aliará una compañera del cuerpo SEAL y a un perturbador agente de la CIA.