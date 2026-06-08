Lo que necesitas saber: En el videojuego en el que aparece Tupac también tiene participación Snoop Dogg.

A 30 años de su muerte, Tupac Shakur continúa siendo una importante figura de la cultura pop… o a la que sus herederos todavía buscan cómo sacarle algo de ganancias. Como quieran verlo, pero el caso es que el importante rapero ahora es personaje de videojuegos.

Tupac Shakur / Foto: acebook.com/tupacshakur

Tupac aparecerá en Stranger Than Heaven

La revelación de Tupac Shakur como personaje del videojuego Stranger Than Heaven se hizo durante el Summer Game Fest 2026… y los fans del célebre intérprete de “California Love” tendrán que esperar un ratito más para poder ver a su ídolo en las monitores, ya que el juego se estrenará hasta enero del 2027.

Además de Tupac, otro rapero que es parte de Stranger Than Heaven es Snoop Dogg. De hecho, éste estuvo presente en el estreno del trailer del videojuego y fue quien dio detalles de cómo Tupac Shakur fue incluido en el proyecto.

“Tenía todo el sentido incluirlo en este juego porque su vida y su espíritu perduran”, aseguró Snoop, para regocijo de los presentes en el Summer Game Fest 2026.

De qué trata Stranger than Heaven

Pues de que el espíritu de Tupac perdura, eso que ni qué… pero quién sabe qué tanto lo que éste representó embone con el videojuego: Stranger than Heaven trata sobre un huérfano de origen japonés que se cuela a un barco de San Francisco a Japón… en el país del Sol Naciente, tratará de iniciar una nueva vida.

Todo lo anterior en medio de mucha acción y aventura… y en el nacimiento de la organización yakuza Clan Tojo, la cual aparece en la serie Like a Dragon… una organización fundada por el personaje principal del videojuego.