“Me sentí muy emocionado”: Andrew Garfield por fin habló de su regreso como Spider-Man

Una de las películas más esperadas del 2021, si no es la que más nos tenía emocionados, era Spider-Man: No Way Home. La expectativa subió de golpe cuando en los meses previos, se reveló que los villanos de las viejas franquicias del arácnido como el Doc Ock de Alfred Molina o el Duende Verde de Willem Dafoe salieron en los tráilers… y sí, lo que estábamos esperando con más ansias era la vuelta de los dos Peter Parker de sagas pasadas: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Como era de esperarse, Marvel Studios y Sony se las ingeniaron para ocultar la sorpresa. Y en lo que respecta a Garfield, quien andaba de promoción por Tick, Tick… Boom!, hizo su luchita en diversas entrevistas para hacernos creer que él no aparecería en la nueva cinta del MCU (debemos admitir que por un momento, se la creímos de tan convencido que se veía).

Pues bien, ya ha pasado casi un mes desde el estreno de No Way Home y ahora, finalmente Andrew ha hablado con Variety sobre lo que significó su regreso al traje de trepamuros. Lo mejor es que en su charla con dicho medio, no cierra la posibilidad de volver a interpretar al héroe.

Andrew Garfield habla sobre el acercamiento de Marvel

Aunque lo esperábamos con emoción, hubo un momento donde Andrew Garfield nos hizo creer que de verdad no habría Spider-Verse con él incluido. Sus constantes negativas -ahora entendibles- sobre si aparecería en No Way Home, nos hacían creer que quizá todo era una ilusión… pero si ya vieron la película, saben que tener fe no está de más.

Después de todo el rollo, las negaciones y el estreno de la película, Andrew ya no tiene nada que esconder y por fin, puede hablar con libertad de su aparición como Peter Parker/Spider-Man, ese rol que hizo de 2012 a 2014 y al que regresó en este 2021 en la nueva película de Marvel Studios junto a Tom Holland.

En entrevista con Variety, Andrew habló sobre cómo se dio el acercamiento para proponerle su regreso al papel; lo convencieron Kevin Feige, Amy Pascal y el director Jon Watts. “No esperaba volver a tener una conversación sobre la posibilidad de interpretar a Peter Parker. Me sentí muy emocionado de volver a ser fan… En un nivel básico, como fan, solo la idea de ver a tres Spider-Man en el mismo cuadro era suficiente.

“Me dijeron: ‘Interpretaste a este personaje a tu manera y ¿qué te gustaría explorar si tuvieras la oportunidad? Si fueras arrojado a este otro universo y te enfrentaras a este tú más joven y este tú más viejo, ¿cómo responderías?’. Hablamos mucho sobre la tutoría. Hablamos mucho de hermandad y de lo que es ser hermano mayor, hermano menor y hermano mediano“, dijo Andrew Garfield.

Rodando con Tobey Maguire y Tom Holland

El momento de la verdad llegó. Ver al Spider de Tobey Maguire, al de Andre Garfield y al de Tom Holland juntos como hermano mayor, mediano y menor, era algo que no se nos cruzaba por la mente, pero sucedió. Ha sido emocionante, nostálgico y genial. Una experiencia para el recuerdo, sin duda.

¿Y para Andrew Garfield? Bueno, parece que el tampoco se la cree aún, pero dice que fue muy curioso ver a los tres vestidos con el traje del héroe arácnido. Andrew menciona a Variety que grabó durante dos semanas con Tobey Maguire y Holland, y que incluso fue muy emocionante recrear ese famoso meme donde los tres Spider-Man se señalan mutuamente. Además, una de las escenas más memorables de la batalla final de No Way Home, dice Garfield, fue totalmente improvisación suya:

“Creo que la primera vez que estuvimos todos en el traje juntos, fue muy gracioso porque son como tres tipos normales que eran solo actores pasando el rato. Pero también, simplemente te conviertes en fan y dices: ‘¡Dios mío, estamos todos juntos en los trajes y estamos haciendo lo [del meme] de señalar!’… Tom estaba celoso porque tengo pequeñas cremalleras en mi traje de las que puedo sacar mis manos muy fácilmente… Hay una línea que improvisé en la película, mirando a [Maguire y Holland] y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”, dijo Andrew.

¿Volvería Andrew Garfield tomar el papel de Peter Parker?

En las últimas semanas y a raíz del estreno de No Way Home, en redes sociales muchos fans han iniciado una campaña para que Sony terminé la trilogía de The Amazing Spider-Man, la saga que protagonizó entre 2012 y 2014 el propio Andrew Garfield. Por supuesto, el plan no es sencillo pero con todo lo que ha pasado, las posibilidades son infinitas.

Matt Donnelly de Variety no se guardó nada y le preguntó al actor en la charla si estaría dispuesto a retomar al personaje. Y de una vez les advertimos que la respuesta los emocionará. “Quiero decir, sí, [estoy] definitivamente abierto a algo que se sienta bien“, detalló Andrew… y continuó: