“Raindrops Keep Falling On My Head”: La canción de ‘Spider-Man 2’ que rechazó Bob Dylan

Aunque ese amigo tuyo que se aferra al cine culto lo niegue, las películas de superhéroes también tienen momentos icónicos que quedan impregnados en el recuerdo para siempre. En ese sentido, una de las secuencias más memorables – y una no muy heroica en realidad- que encontramos en este tipo de filmes, es aquella de Spider-Man 2 de 2004 donde Peter Parker camina felizmente por Nueva York luego de perder sus poderes, renunciando a sus responsabilidades como el arácnido.

¿Ya la recordaste? Sí, y seguro ya hasta tarareaste la emblemática canción que suena al fondo. Esa es una de las escenas por las que recordamos con mucho cariño al Spidey de Tobey Maguire y sin duda, ese instante no funcionaría igual sin el temazo que la acompaña: “Raindrops Keep Falling On My Head” de B.J. Thomas, que es un track clásico de la industria cinematográfica de todos los tiempos.

En esta ocasión, para esta bella sección a la que nos gusta llamar la Historia detrás de la canción, repasaremos cómo surgió dicha rola, que dicho sea de paso tiene la particularidad de que fue ofrecida al mismísimo Bob Dylan y este, la rechazó.

“Raindrops Keep Falling On My Head”

La música y el cine caminan de la mano de manera inevitablemente magnífica. Y cada que se juntan, bien puede haber una película genial para la posteridad e incluso una canción que inesperadamente gane impulso. Un ejemplo de este último es “Raindrops Keep Falling On My Head”.

Sí, seguro que muchos recuerdan este track por la ya mencionada secuencia de Spider-Man 2 y es que en estricto sentido, el tema volvió a brillar en el nuevo milenio gracias a esa incursión. Pero si rebuscamos en la historia que alberga, entonces es justo decir que fue compuesta originalmente en 1969 para la película Butch Cassidy and the Sundance Kid del mismo año, con Paul Newman y Robert Redford como estelares.

La canción, una composición del reconocido letrista Hal David con la música de Burt Bacharach, ganó el Oscar a Mejor Canción Original y le valió a Bacharach la misma estatuilla en la categoría de Mejor Banda Sonora Original. Por supuesto, mucho del éxito que la pista arrastró tiene que ver con el hecho de que la interpretación vocal se le encomendó al también legendario B.J. Thomas, quien en se momento se encontraba en su punto artístico más alto.

Sin embargo, la canción como tal no tenía a este cantante como su principal opción para ponerle voz. Por ahí, se barajaron otros nombres que de plano ‘le hicieron el feo’ al tema.

El rechazo de Ray Stevens y Bob Dylan

Tal vez sus nombres no resuenen tanto como deberían en la industria musical, pero es un hecho que el combo conformado por Burt Bacharach y Hal David era uno de los más importantes de finales de los 60 y principios de los 70. Y es que habían hecho de todo antes de inmiscuirse en la composición de la banda sonora de Butch Cassidy, sobresaliendo su trabajo con Ella Fitzgerald, Tom Jons y Dionne Warwick.

Entonces, con la encomienda de componer algo significativo para la película antes mencionada, Bacharach y David buscaron que la canción principal de la cinta –“Raindrops Keep Falling In My Head”– tuviera a una estrella en la voz. Y funcionó con B.J. Thomas en última instancia, dándole ese toque definitivo a la reconocida escena de la bicicleta en esa película. Aquí la secuencia

Pero incluso antes de que B.J. Thomas se uniera a la colaboración como el intérprete de la rola, Bacharach y David ofrecieron la canción a otro enorme cantante de la época como lo era Ray Stevens, quien terminó por rechazarla. Thomas y Stevens son buenos amigos y a la fecha, hablan de esa anécdota respecto a “Raindrops Keep Falling On My Head”.

“Cuando veo a Ray, siempre le agradezco por pasarme esa canción. Siempre le digo que no sé cómo pudo haberla dejado pasar“, dijo el propio B.J. Thomas en una entrevista de marzo de 2021 con el diario The Tennessean. Sin duda, este detalle hace bastante especial a la canción pues en el gran orden del tiempo y de la historia, la hace única.

Y sí, Stevens la rechazó antes que nadie, pero por ahí se sabe que también Bob Dylan fue una de las opciones para ponerle voz al tema. En apariencia, resultó lo mismo: un rotundo no a Bacharach según lo que cuenta Thomas al medio antes citado. De hecho, algunas fuentes -incluido B.J.- mencionan que la canción estaba hecha originalmente para que la cantase Dylan, algo que Bacharach supuestamente ha negado… pero se sabe que el compositor tenía admiración por el famoso trovador de “Like A Rolling Stone”.

“Casi todo lo relacionado con “Raindrops” fue casi perfecto. Cuando miro hacia atrás o hablo de ello, casi todo lo relacionado con esa canción era un buen recuerdo. Burt había escrito la melodía para Bob Dylan. Dice que no hizo eso, pero hubo un momento en el que se lo propuso a Bob Dylan. Fue el primero en rechazarlo. Parecía una canción de Dylan…”, mencionó B.J. Thomas a The Tennessean.

El legado de “Raindrops”

Como dijimos, “Raindrops Keep Falling On My Head” es una de las canciones más icónicas que la historia del cine nos ha traído y aunque tiene más de 50 años de haberse lanzado, sigue resonando de vez en cuando. Covers no le han faltado pues la mismísima Dionne Warwick (colaboradora frecuente de Bacharach y David) hizo su versión para su álbum I’ll Never Fall In Love Again de 1970.

¿Algo más reciente? Bueno, a mediados de los 90 los Manic Street Preachers la versionaron dándole un toque más rock-folk. Pero sin duda, la original no se olvida y desde luego, nos sigue transmitiendo esa vibra de que los malos tiempos eventualmente pasarán, las preocupaciones no son para siempre y todo puede ser bueno de vez en cuando para hacernos sentir libres.

Si no lo creen, nomás basta con recordar la ya mencionada escena de Spider-Man 2, que sigue siendo casi tan icónica como la misma canción.