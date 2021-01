¿Luchará con Mickey Mouse? ¡Blue Demon Jr. tendrá su propia serie en Disney+!

Desde tiempos inmemorables, la lucha libre nos ha regalado verdaderos héroes de carne y hueso. Los luchadores han sido protagonistas de películas, series y hasta historietas en las que podemos ver la eterna pelea entre el bien y el mal. A nivel internacional el pancracio mexicano es uno de los más reconocidos y esta noticia que les daremos en sinónimo de eso pues el heredero del ‘demonio azul’, Blue Demon Jr. tendrá una serie en la nueva plataforma de la casa de Mickey Mouse, Disney +.

Fue en enero del 2020 cuando Deadline reportó que los ejecutivos del servicio de streaming tenían planeado el piloto de una serie llamada Ultra Violet & Blue Demon, la cual será producida y protagonizada por el propio luchador mexicano, y escrita por Dan Hernandez y Benji Samit (los creadores del guion de Detective Pikachu).

Si en este punto se están preguntando de qué tratará esta serie, no se nos pongan rudos porque les despejaremos todas sus dudas. Según la misma fuente la historia se centrará en Violet, una chica de 13 años que –al más puro estilo del sombrero seleccionador de Harry Potter–, es elegida por una vieja máscara para convertirse en la sucesora de su tío, el famoso luchador Blue Demon Jr, que en secreto también es un súperheroe.

A lo largo de los capítulos veremos como Violet comenzará su entrenamiento como héroe y luchadora junto al ‘Demonio Azul’ mientras tiene que lidiar con las típicas situaciones de la adolescencia como la escuela, los amigos, el chico que le gusta, y en el proceso de todo eso madurar y pelear contra un malvado villano.

Tras casi un año desde que se supo de este proyecto y mientras Blue Demon Jr. espera su candidatura para la alcaldía Gustavo A. Madero, Disney confirmó que en efecto, estrenarán esta producción junto al luchador mexicano. A través de la cuenta de Twitter que se encarga de llevar las relaciones públicas de la casa de Mickey Mouse, revelaron que ya se encuentran trabajando en los primeros episodios.

Pero más allá de eso, anunciaron que la joven actriz Scarlett Estevez –a quien hemos visto en Lucifer de Netflix– interpretará a Violet. Por si esto no fuera suficiente, Disney también mencionó que la serie estará protagonizada por una familia mexicano-americana y contará con un elenco principal y equipo de producción predominantemente latinos. Por ahora no hay una fecha de estreno, pero esperamos que llegue muy pronto al servicio de streaming.

BREAKING: Mexican wrestling icon @BlueDemonJr & @ScarMestevez will star in the upcoming superhero action-comedy #UltraVioletAndBlueDemon on #DisneyChannel. Series will feature a Mexican-American family and showcase a predominantly Latinx main cast & production team. pic.twitter.com/ddUEAAsv9V

— Disney Channel PR (@DisneyChannelPR) January 28, 2021