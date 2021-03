¡Estas son las actrices que protagonizarán el live action de ‘Las Chicas Superpoderosas’!

Hace un mes exactamente, te informábamos por acá que Warner Bros -a través de su cadena The CW– ya estaba oficialmente trabajando en la serie live action de Las Chicas Superpoderosas. Por supuesto, la emoción y la expectativa aumentó para aquellos que crecieron con la icónica caricatura.

Pues bien, ahora ya tenemos más detalles sobre la producción, especialmente sobre quienes tomarán el papel de las tres superheroínas. Todo indica que que las actrices Chloe Bennett, Dove Cameron y Yana Perrault se unirán al proyecto.

El elenco para el live action de ‘Las Chicas Superpoderosas’

Desde que se anunció que Las Chicas Superpoderosas tendrían su show live action, los fanáticos se mantuvieron a la espera de que pronto se revelara a las protagonistas. Y claro que hubo mucho misterio, teniendo en cuenta que la trama abordará la etapa veinteañera de las icónicas salvadoras de Saltadilla.

Pues no pasó mucho tiempo y parece que ya están definidas las actrices que tomarán dichos roles. De acuerdo con lo que informa Deadline, The CW ha dado el papel de la famosa tercia a Chloe Bennett (Agents Of S.H.I.E.L.D), Dove Cameron (Descendents) y Yana Perrault (Jagged Little Pill).

Una pequeña descripción sobre los personajes

Por el momento, se indica que el elenco está listo para realizar el episodio piloto de la serie. E Incluso, se ha proporcionado una breve descripción sobre cada unas de ellas y cómo es que partirán dentro de esta nueva saga de Las Chicas Superpoderosas -aún sin título oficial definido-.

Chloe Bennet será la versión adulta de Bombón (Blossom), la niña a la que todos recordamos por ser la líder del grupo y buscar siempre hacer las cosas de la manera correcta. Ahora, ella es una mujer profesionalmente exitosa, pero el trauma de haber sido una niña-superhéroe ha provocado que sea una persona solitaria. Buscará ella ser una nueva líder, lejos de la imagen que se le conocía.

Por su parte, Dove Cameron tomará el papel de Burbuja (Bubbles), quien seguirá manteniendo esa característica personalidad tierna del pasado. A pesar de esto, en el fondo ella es más dura e ingeniosa de lo que el mundo cree. Todo indica que ella, para esta serie, estará más interesada en volver a ser una personalidad reconocida que en salvar al planeta, pero habrá un giro en torno a su personaje.

Finalmente, Yanna Perrault la hará de Bellota (Buttercup). La más rebelde de Las Chicas Superpoderosas, en esta ocasión, aparecerá como una persona más sensible de lo que su carácter fuerte muestra. A diferencia de sus hermanas, ella ha intentado deshacerse de su identidad como superheroína para llevar una vida normal en el anonimato.

La nueva serie está siendo escrita por la guionista Diablo Cody (Juno, Jennifer’s Body) y será dirigida por Maggie Kiley. Una breve sinopsis dice que veremos a las protagonistas lidiar con los traumas de su niñez en la lucha contra el crimen, esto mientras deciden volver ahora que el mundo las necesita nuevamente. Aún no hay una fecha concreta de estreno, pero todo suena prometedor.