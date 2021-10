¡Cillian Murphy protagonizará la nueva película de Christopher Nolan; ya hay fecha de estreno!

A mediados del pasado mes de septiembre, POR ACÁ les platicábamos un poco sobre el nuevo proyecto cinematográfico de Christopher Nolan. El afamado director está listo para emprender un trabajo más detrás de la cámara y este será bastante especial ya que después de mucho tiempo de colaboración, Warner Bros no será el estudio que le de soporte.

Esta próxima cinta, que ya se le conoce por el título Oppenheimer, será una producción de Universal Pictures… y ya fecha de estreno y al protagonista. De manera oficial, será Cillian Murphy quien tome el rol protagónico, en lo que significará un trabajo más a su currículo de la mano de Nolan.

¿De qué va la nueva cinta de Christopher Nolan?

Luego de los dimes y diretes que se armaron entre Christopher Nolan y Warner Bros por aquello de los estrenos simultáneos en cines y HBO Max (ACÁ les contamos eso), el reconocido cineasta terminó por cerrar su colaboración de años con el estudio. Una trilogía de Batman, Inception, Tenet y Dunkirk fueron algunas de las películas que nos trajo la mancuerna a lo largo de varios años.

Ahora, el director se prepara para comenzar a filmar Oppenheimer, cinta que se basará en el libro ganador del Pullitzer titulado American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Esta historia nos mostrará una parte de la vida de dicho científico que no se conocía. Él era el director del laboratorio de Los Álamos, lugar desde el que se coordinó la realización del Proyecto Manhattan destinado elaborar la bomba atómica que eventualmente se utilizó en la Segunda Guerra Mundial.

Debido a su participación en el proyecto, este físico es considerado uno de los padres de la bomba atómica. Sin embargo, el hombre resintió haber colaborado en la creación de dicha arma y en los años posteriores, se hizo reconocido por su oposición a al desarrollo de la bomba de hidrógeno y abogó por el control internacional sobre la energía nuclear.

Cillian Murphy tomará el rol principal; ya hay fecha de estreno

Como mencionamos antes, Warner Bros ya no será el estudio que respalde el nuevo proyecto fílmico de Christopher Nolan. Por el contrario, será Universal Pictures la casa productora que se sume a esta película, que ha sido descrita en un comunicado (vía The Hollywood Reporter) como un “thriller épico que empuja al público a la trepidante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo”.

El presupuesto ronda los 100 millones de dólares y se ha confirmado este viernes 8 de octubre que Cillian Murphy será quien de vida a J. Robert Oppeheimer. Como recordarán, el actor y Nolan han participado juntos anteriormente en otras cintas como Batman Begins, Inception y Dunkirk.

Ahora sí, agarren la agenda porque todo indica que Oppenheimer comenzará su producción a comienzos de 2022 con miras a estrenarse el 21 de junio de 2023.