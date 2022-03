Así ha sido la enorme evolución de Batman en el cine y la televisión

Si pensamos en superhéroes, seguramente se nos vienen rápidamente algunos nombres en particular y en cuestión de segundos. Sobre todo, si nos ponemos un tanto específicos y hablando de DC, podríamos apostar que pensarías rápido en Batman. El héroe de Gotica es parte de la cultura pop y prácticamente no podríamos entender nada del mundo de las historietas sin él y todo lo que le ha pasado durante más de 80 años de existencia.

Fue en 1939 cuando Bob Kane y Bill Finger lanzaron oficialmente a su nuevo personaje, un hombre millonario llamado Bruce Wayne que durante las noches, se pone un traje de murciélago y sale a combatir el crimen. Desde entonces, se convirtió en un éxito y miles de personas quedaron cautivadas con esas primeras aventuras del personaje. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo hemos conocido mejor y a distintos niveles que nunca imaginamos.

También puedes leer: 5 RAZONES POR LAS QUE BATMAN ES EL MEJOR (SUPER)HÉROE Y PERSONAJE DE CÓMIC

Batman ha evolucionado mucho a través de los años en series y películas

A lo largo de los años, hemos visto diferentes versiones de Batman tanto en series televisivas como en la pantalla grande. Han sido un montón de actores que han dado vida a este personaje tan importante para la cultura popular, y aunque a muchos no les ha ido tan bien como esperaban o el público no amó su interpretación, forman parte de la enorme evolución que ha sufrido tan Bruce Wayne como su álter ego en distintos medios.

Es por eso que en esta ocasión y para refrescar la memoria, queremos hacer un pequeño repaso por todos los hombres que se han puesto las botas, el traje y la capa de ese superhéroe tan querido por los fans de los cómics. Quizá algunos los tengan más presentes que otros, pero no cabe duda de que cada quien le dio su toque el personaje y nos hicieron ver que de un mismo héroe se pueden mostrar muchos aspectos.

Lewis Wilson – Batman (1943)

En 1943 y tan solo cuatro años de la aparición estelar de Batman en los cómics, se estrenó en la televisión estadounidense una serie basada en el héroe de Gótica y el encargado de darle vida a este personajazo por primera vez en la pantalla chica fue el actor Lewis Wilson. Durante 15 episodios, Wilson se puso el traje e interpretó a Bruce Wayne, solo que su función no era precisamente el de agarrarse a catorrazos con el mal de su ciudad.

Resulta que en este serial, Batman era un agente del gobierno de los Estados Unidos, el cual intentaba derrotar a los espías japoneses comandados por el villano de esta historia, el siniestro Dr. Daka, además de checar eventos históricos y políticos –porque ya sabe, Segunda Guerra Mundial–. A pesar de que viéndolo en retrospectiva, no se parecía a nada de las historietas, Lewis siempre tendrá el reconocimiento por ser el primer actor en interpretarlo.

Robert Lowery – ‘Batman & Robin’ (1949)

No fue hasta 1949 cuando Batman regresó a la pantalla chica, solo que en esta ocasión no fue de la mano de Lewis Wilson. En aquel año, Robert Lowery se encargó de tomar el papel del hombre murciélago en otra serie televisiva llamada Batman & Robin, que en realidad sería una secuela de la que apareció seis años antes y que tuvo una buena recepción en general, pero que no logró atrapar al público de la forma en que querían.

A diferencia de la versión anterior, en esta ocasión, Batman deja de ser un agente para hacer lo que mejor sabe, enfrentarse a los villanos. En esta ocasión el malo es el Mago, un sujeto encapuchado con un dispositivo eléctrico que controla los coches y que además le pone retos a sus enemigos. Al final, logran dar con su identidad secreta –muy a la Scooby Doo!– y aunque aún no mostraban las historias de los cómics, sí se acercaron un poco.

Adam West – ‘Batman’ (1966 – 1968)

Tuvieron que pasar casi tres décadas para que Batman volviera a la televisión y de qué manera. En esta ocasión, Adam West dio vida a Bruce Wayne en una serie que se convirtió en un ícono de la cultura pop y para muchos, esta fue la primera versión que conocieron del héroe de Gótica y la definitiva. Por si esto no fuera suficiente, aquí también aparecieron personajes importantísimos como el Joker, el Acertijo, Catwoman, el Pingüino, Alfred, el comisionado Gordon.

En cada capítulo veíamos las aventuras de Batman y Robin, quienes resolvían distintos casos y le hacían frente a los villanos que aterraban a la ciudad. A pesar de que la serie tenía un toque de comedia –y que se aleja de la oscuridad que más tarde caracterizaría a este personaje–, no podemos negar que tenía su encanto y hasta la fecha, la versión sigue siendo una de las más queridas e importantes en el universo del hombre murciélago.

Michael Keaton – ‘Batman’ (1989) y ‘Batman Returns’ (1992)

Luego del enorme éxito de Adam West como Batman, dejó la vara muy alta para aquellos que quisieran interpretar a este personajazo. En 1989 y tras varios años de descansar a este superhéroe, Tim Burton quedó a cargo de la primera película del hombre murciélago y para el papel principal escogió a uno de los mejores actores del momento, ni más ni menos que Michael Keaton, quien nos regaló una interpretación espectacular.

Tres años después, Burton y Keaton volverían para Batman Returns –vaya la redundancia– en donde una vez más, demostraron que entendían muy bien a Bruce Wayne y su álter ego. Aunque no regresaron para la tercera cinta, ambos le dieron el toque maduro y serio que el héroe de Gótica se merecía, pero también sentaron las bases para lo que vendría en el futuro… a pesar de que hubo uno que otro descalabro que no nos gusta recordar.

Val Kilmer – ‘Batman Forever’ (1995)

Como ya lo comentábamos antes, Michael Keaton y Tim Burton hicieron un excelente trabajo con el Batman que construyeron en la pantalla grande. Sin embargo, por distintas razones el actor no regresó para la siguiente película que planeaba Warner Bros. y su lugar como Bruce Wayne lo tomó Val Kilmer, quien a mediados de los 90 gozaba de una gran popularidad y todo pintaba para que fuera todo un éxito en taquilla.

En esta cinta, Batman se enfrenta a un par de villanos icónicos, Dos Caras y el Acertijo, en una historia dirigida por Joel Schumacher y que equilibraba la oscuridad de Burton con un poco de comedia que vimos en la serie de los 60. Pero quizá la mayor crítica se la llevó el propio Kilmer, pues a pesar de que no hizo un mal papel, muchos fans y medios lo deshicieron porque consideraban que su interpretación era un retroceso para el personaje.

George Clooney -‘Batman & Robin’ (1998)

Después de la primera película dirigida por Joel Schumacher, Val Kilmer renunció a ser Batman en una secuela y por supuesto que las apuestas para tomar este icónico personajazo estaban al por mayor. Al final, se decidieron por una de las estrellas más grandes de Hollywood en aquella época, ni más ni menos que George Clooney. Pero con lo que no contaban tanto él como los involucrados en Batman & Robin es que sería todo un desastre.

Si a Kilmer le llovió gacho, a Clooney le llegó un diluvio. Para empezar, fue fuertemente criticado el traje –que como recordarán, incluía los famosos batipezones que daban cringe–, pero también elementos como la batitarjeta de crédito, que le dieron un toque infantil al héroe de Gótica. Y ni qué decir de las actuaciones, pues a pesar de contar con un elenco de primera, todo el mundo destrozó el trabajo de los actores y la verdad es que con justa razón.

Christian Bale – ‘Batman Begins’ (2005) ‘The Dark Knight’ (2008) y ‘The Dark Knight Rises’ (2012)

Luego del desastre que vino cuando Schumacher se hizo cargo de las películas de Batman, Warner Bros. decidió darle un descanso al personaje de DC en la pantalla grande. Sin embargo, a mediados de los 2000, Christopher Nolan se hizo cargo del héroe de Gótica y para darle vida una vez más en el cine, eligió a Christian Bale, quien venía demostrando hacer grandes interpretaciones y sobre todo, dejaba muy claro el compromiso que tenía con los papeles que tomaba.

El resultado fue una trilogía que muchos consideran como las mejores cintas de Batman que se han hecho hasta la fecha. Aunque hablando del trabajo de Bale, se encargó de interpretar versiones bastante realistas de Bruce Wayne y su álter ego, porque tiene ese tono oscuro que tanto le encanta a los fans del hombre murciélago, pero también nos muestra ese lado atormentado y elegante que no habíamos visto hasta ese momento.

Ben Affleck – ‘Batman v. Superman: Dawn of Justice’ (2016) y ‘Justice League’ (2017)

Después de que Nolan y Christian Bale cerraran su historia de Batman, Warner quería retomar a este personaje tan querido. Es por eso que en una decisión que causó polémica, nombraron a Ben Aflleck como su nuevo Bruce Wayne. Y vaya que esta noticia dio de qué hablar, pues muchos criticaron que el actor no tuviera ni el físico y mucho menos el conocimiento sobre el hombre murciélago que necesitaba para interpretar este papel tan importante.

Sin embargo, cayó unas cuantas bocas cuando se estrenó Batman v. Superman: Dawn of Justice, mostrando una versión del héroe de Gótica más parecida a los cómics de The Dark Knight, más grande y mucho más experimentado en su papel como héroe. Más tarde lo veríamos de nuevo con el traje y la capa en Justice League, pero debido a una serie de problemas personales, renunció a la película en solitario que protagonizaría y produciría.

Robert Pattinson – ‘The Batman’

Luego de que Ben Affleck abandonara el proyecto de The Batman, Warner Bros. no lo dejó de lado. Al contrario, Matt Reeves continuó al frente de esta producción y así como sucedió con el actor anterior, hicieron enojar a miles de personas cuando confirmaron que Robert Pattinson sería el encargado de interpretar una vez más a Bruce Wayne en la pantalla grande (ya saben, porque para muchos, sigue siendo Edward Cullen de Crepúsculo).

Poco a poco, logró sorprender a los fans con los tráilers y avances que salieron de esta película y entregando un papel que no habíamos visto de Batman en la pantalla grande. Ahora, en lugar de solamente agarrarse a trancazos con los villanos –como el Acertijo y el Pingüino–, por primera vez vemos al hombre murciélago como un investigador de primera pero que en el fondo, es un hombre roto y lleno de conflictos personales que busca venganza.