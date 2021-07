Disney y Pixar estrenan el teaser tráiler de ‘Turning Red’, su nueva película

Vaya que el 2021 está siendo un gran año para la industria cinematográfica. Aunque la situación con el coronavirus aún no termina, muchas salas alrededor del mundo ya están abriendo sus salas, y eso permite que un montón de empresas dedicadas a la producción de películas se animen a estrenar sus más recientes proyectos en la pantalla grande. Y al parecer, Disney y Pixar no dejarán de sorprendernos, porque próximamente nos presentarán Turning Red.

La casa de Mickey Mouse arrancó el año con todo, al menos con sus cintas de animación, pues ya lanzaron Raya and The Last Dragon y Luca, y viene en puerta Encanto (por cierto, ACÁ pueden ver el primer adelanto). Sin embargo, ahora nos dan los primeros vistazos a una historia totalmente nueva, que viene directo de la mente del director Domee Shi, a quien recordarán por haber ganado el Oscar en 2018 a Mejor Cortometraje Animado por Bao.

Disney y Pixar nos presentan ‘Turning Red’

El nombre de la nueva película de Disney y Pixar –y la primera de Shi con ambos estudios– es Turning Red. Son muy pocos los detalles que habían revelado hasta la fecha sobre esta producción, lo único que sabíamos es que estaban trabajando en ella pero con todos los cambios que hubo en 2020 con la situación de la pandemia, la información de esta cinta era prácticamente nula. Sin embargo, y luego de mantenerlo en suspenso, por fin tenemos un teaser tráiler.

En este breve adelanto podemos ver a una niña teniendo un día normal de escuela. Pero todo cambia para ella cuando su mamá aparece para “ponerla en ridículo”, logrando que la pequeña se estrese a tal punto de convertirse en una especie de oso color rojo y para evitar que todos sus compañeros y conocidos noten su secreto, sale corriendo del salón de clases y escapa hasta llegar a su casa, aunque no logra pasar desapercibida.

Próximamente llegará esta película a las salas de cine

De acuerdo con Indie Wire, esta es la sinopsis oficial de la cinta: “la joven actriz Rosalie Chiang presta su voz a Mei Lee, una niña de 13 años que de repente se convierte en un panda rojo gigante cuando se estresa demasiado (lo que ocurre prácticamente SIEMPRE)”. En el reparto también está Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve), quien pone la voz a Ming, la madre protectora de Mei Lee que nunca está lejos de su hija, una realidad desafortunada para la adolescente

Turning Red, la nueva película de Disney y Pixar se estrenará en las salas de cine de todo el mundo el próximo 11 de marzo de 2022. Pero mientras esperamos a que llegue ese día –que la verdad, se siente como una eternidad–, chequen a continuación el primer teaser trailer de esta cinta