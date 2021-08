¡Wow! Eiza González interpretará a María Félix en una película biográfica

Eiza González ya lleva unos buenos años en Hollywood participando en proyectos de alto perfil que la han puesto en el mapa internacional como Baby Driver, Alita: Battle Angel, Hobbs & Shaw, Godzilla vs Kong y uno de sus más aclamados trabajos en I Care a Lot. Y ahora, en lo que se podría convertir en su proyecto más destacado, la actriz anunció que dará vida a María Félix en una cinta biográfica.

El proyecto apenas se está cocinando, pero lo que sabemos es que Eiza no sólo será la protagonista, sino que también producirá esta cinta que correrá a cargo de Matthew Heineman, documentalista nominado al Oscar por su trabajo en Cartel Land en 2015. Aún no tienen un guionista, pero Deadline reporta que están buscando a un escritor de ascendencia latina para realizar el trabajo.

Eiza González es la opción perfecta

“La tenacidad y fiereza en la forma en la que María atravesó algunas adversidad, me ha inspirado y a muchas personas también. Me siento muy honrada de interpretarla y de traer su voz e historia al mundo“, dijo Eiza González de acuerdo con el mismo medio. “Constantemente, María vivió bajo sus propios términos mientras el mundo trataba de dominarla. Siempre he creído que su vida debe ser vista por todo el mundo para que la gente aprenda cómo se ha de representar a las mujeres exitosas“.

Como les platicamos, Eiza ya lleva un buen rato en la meca del cine dentro de proyectos que han sido un éxito comercial y de críticas. Todo comenzó cuando fue elegida por Robert Rodríguez para interpretar, en From Dusk till Dawn, a Santanico Pandemonium, personaje clave en la carrera fílmica de Salma Hayek.

De ahí le han seguido varios títulos bajo la dirección de Edgar Wright, Robert Zemeckis, entre otros, sin dejar de lado algunos proyectos independientes de la mano de Alice Waddington o Alexandra McGuinness con Paradise Hills y She’s Missing, ambas de 2019. Próximamente estrenará un filme junto a Michael Bay.

Por eso no nos sorprende que haya tomado este proyecto, apostando también por su producción, para llevar a la pantalla la vida de una de las más grandes actrices mexicanas de todos los tiempos que, asimismo, se convirtió en un icono femenino en todo Latinoamérica.

María Félix

Esta sería la primera vez en la que el patrimonio de María Félix se involucra en la historia. María de los Ángeles Félix Güereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos en el estado de Sonora. De ascendencia yaqui y vasca, contrajo matrimonio en Jalisco donde se rumora que conoció a quien se convertiría en una de sus más famosas parejas, Jorge Negrete.

A si llegada a la capita mexicana, a finales de la década de los 30, y sin unas primeras intenciones de involucrarse en el cine, comenzó a tomar clases de actuación, baile y canto que le dieron su primera oportunidad fílmica en 1943 en El Peñón de las Ánimas de Miguel Zacarías junto al mismo Negrete.

Así empezó su camino para convertirse en una de las más grandes actrices de la Época de oro del cine mexicano con títulos como Doña Bárbara, La mujer sin alma, Enamorada, La diosa arrodillada, Maclovia, Tizoc, y más. Trabajó con los actores más destacados de la época como Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdova y directores como Fernando de Fuentes, Roberto Gavaldón, Emilio Fernández, Ismael Rodríguez, y más.