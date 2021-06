La franquicia de El Conjuro llevada por James Wan, nos ha dado una enorme cantidad de títulos que han comandado el género de terror en los últimos 10 años. Todo arrancó en 2013 con la salida de El Conjuro, a la cual le ha seguido una trilogía de Annabelle, las entradas en solitario de La monja, La maldición de La Llorona, la producción de The Crooked Man y otras dos cintas de los Warren: El Conjuro 2 y 3.

Estamos aquí, justamente, para hablar del más reciente estreno del universo de terror. Se trata de El Conjuro: El diablo me obligó a hacerlo (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) que vuelve a tomar uno de los casos reales de investigación sobre fenómenos paranormales del matrimonio conformado por Ed y Lorraine Warren.

Las primeras dos entregas presentaron dos de sus casos más conocidos en donde se involucra la clásica casa embrujada llena de entidades malditas y diabólicas. El Conjuro 3 es distinta a partir de que por primera vez vemos un caso donde ocurrió un crimen: el asesinato de un hombre en manos de un sujeto que dijo hacer cometido el crimen como consecuencia de una posesión demoniaca.

También puedes leer: “EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO”: LA HISTORIA REAL EN LA QUE SE BASA ‘EL CONJURO 3’

El Conjuro 3

El Conjuro 3 tiene como protagonistas a los Warren, quienes se encuentran trabajando en el exorcismo de un niño llamado David Glatzer. En la sala estaba la familia del niño que incluía a Debbie y su novio Arne. En algún punto, Arne se dirige a David y le habla al demonio, pidiéndole que deje en paz al niño y lo tome a él.

Tiempo después, Arne asesinó al sujeto que le rentaba un departamento. Los Warren saben que Arne estaba poseído al momento del crimen, por lo que deben encontrar evidencias que comprueben el fenómeno, la posesión y los indicios de que Arne estaba sometido por la voluntad del diablo. Esto es El Conjuro 3.

Por lo que vemos a los Warren más en una etapa de detectives –incluso colaborando con policías locales– que de investigadores de lo paranormal. Sin embargo, han de saber que a pesar de esta enorme diferencia con las dos primeras entregas, El Conjuro 3 mantiene la misma atmósfera de misterio, la cual cayó en manos de Michael Chaves (conocido por dirigir La maldición de la Llorona).

Nos atrevemos a decir que lo más interesante de esta producción no reside en el género, ni siquiera en los “nuevos” personajes. Sino en los dilemas que plantea desde la ficción: esta vez un hombre que perdió la vida en manos de alguien más (no es tan simple como creer o no que hay un fantasma en la esquina de un cuarto).

Y reflexionar sobre el sistema de justicia de EUA, el cual valida la existencia de Dios (jurar con una mano en la Biblia que se dirá la verdad), ¿pero no la del diablo?, ¿dónde reside el mal y qué significa?

Entrevistas con el director y los protagonistas

Justamente estos dos último puntos los pusimos en la mesa para conversar con Michael Chaves, director de El Conjuro 3; Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes interpretar a Lorraine y Ed Warren desde 2013; y con Ruairi O’Connor, actor que dio vida a Arne Johnson.

Chaves no habló sobre las referencias fílmicas de la película y si de casualidad llevó su propio trabajo a esta producción. Mientras, con Vera y Patrick platicamos del posible dilema de interpretar a dos personas que en la vida real creyeron en la inocencia de un hombre que finalmente fue sentenciado por asesinato. Además de platicar sobre aceptar la existencia del “diablo” en el sistema de justicia.

Con Ruairi la cosa se puso más interesante, pues hablamos de por qué siempre las películas de terror toman como eje la religión católica, y la posibilidad de explorar en otros filmes los fenómenos paranormales que existen dentro de otras religiones. Acá les dejamos la entrevista completa: