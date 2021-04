No todo está perdido en cuanto al tema de la crisis climática. Las cosas cada vez son más complicadas, es cierto. Y México no es la excepción a la regla, sino lo contrario. Pero la realidad es que si se comienzan a entablar algunas conversaciones que sugieran cambios (por más radicales que parezcan), se vislumbra algo de esperanza.

Y ese es uno de los mensajes que quiere enviar El tema, una nueva serie documental que pone sobre la mesa, sin darle vueltas, la realidad que nos persigue: todos somos ecosistema, no sólo formamos parte del mismo. Y si no hablamos de los puntos clave de la crisis climática en nuestro país, más pronto que tarde –ahí sí–, no habrá vuelta atrás.

El tema

El tema es una producción de La Corriente del Golfo, y a lo largo de seis episodios documentales, veremos a Yásnaya Aguilar y Gael García Bernal recorrer el país para platicar con distintos grupos o personas que están involucrados en la implementación de cambios para defender el medio ambiente.

En el primer avance de El tema, por ejemplo, escuchamos las voces de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, académicos, miembros de comunidades indígenas y organizaciones para hablar sobre las amenazas a los ecosistemas en el país y los temas en los que debemos enfocar nuestra atención.

“No se puede acabar con un pueblo para darle vida a otro“, se escucha la voz de una mujer en El tema haciendo referencia a un punto indispensable en esta conversación: ¿Cuál es el costo del progreso y por qué su significado depende de los intereses personales de unos cuántos?

Acá les dejamos el tráiler de El tema:

¿Por qué es importante echarle un ojo?

Yásnaya y Gael escuchan las experiencias e historias de todas las personas que actualmente se han involucrado en la lucha y defensa del medio ambiente. De acuerdo con la página principal de El tema, se habla del “Agua, en Chihuahua; Aire, en Monterrey; Carbón, en Coahuila; Océanos, en Cozumel; Energía, en Tabasco; y Comida, en Chapala”.

El objetivo es mostrar un tema/problema en específico para ahondar sobre el impacto de los cambios y cuáles podrían ser las consecuencias inmediatas y a largo plazo si se ignoran estos puntos a un nivel social, político, cultural y económico.