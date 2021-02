Aquí puedes ver algunas de las series nominadas a los Golden Globes 2021

La temporada de premios oficialmente acaba de arrancar. La escena hollywoodense se prepara para premiar a lo mejor del del entretenimiento y seguro que varios de ustedes, queridas lectoras y lectores, ya están haciendo sus predicciones. Pues bien, ahora toca ver lo que nos espera para los Golden Globes 2021.

Este miércoles, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) dio a conocer a los nominados para la entrega número 78 de la premiación y vaya que estará reñida la competencia en las diversas categorías presentadas.

Los nominados de los Golden Globes 2021 para Televisión

Como cada año, el ámbito televisivo nos dejó grandes series que la rompieron por completo. Y es que como olvidar, por ejemplo, el tremendo éxito que The Queen’s Gambit acarreó con su llegada a Netflix. O qué tal la emoción que desató la segunda temporada de The Boys. Hubo de todo, para todos.

En el evento de hoy tuvo a Sarah Jessica Parker y Taraji P Henson como la encargadas de revelar a los nominados para la entrega 78 de los Golden Globe que se realizarán -si no hay algún tipo de contratiempo- el próximo 28 de febrero. Sabemos que tienes ganas de armar las predicciones sobre los shows de TV y para ello, acá te dejamos a las series que compiten por la estatuilla y en dónde puedes verlas.

Mejor Serie – Comedia o Musical

El humor no podía faltar. A lo largo del año tuvimos grandes series musicales y de comedia que nos ayudaron a sobrellevar con buena vibra y comedia la turbulenta pandemia. Una de las grandes favoritas del público en ese sentido fue Emily In Paris.

Aún con todo el éxito que conllevó esa serie, no podemos dejar de lado el gran recibimiento entre la gente que tuvo, por ejemplo, The Flight Attendant que también está levantándose como posible favorita. ¿Se llevará el Golden Globe 2021 en esta categoría? Habrá que verlo.

Aquí los servicios donde puedes ver a las nominadas:

Schitt’s Creek – 6 temporada (Pop TV) – Paramount+ en México

Ted Lasso – 1 temporada – AppleTV+

The Great – 1 temporada (Hulu) – Strazplay en México

**The Flight Attendant – 1 temporada (HBO Max)

Emily in Paris – 1 temporada – Netflix

**NOTA: The Flight Attendant aún no está disponible en México, pero a lo largo de 2021se espera que el servicio de HBO Max llegue al país.

Mejor Serie Dramática

Netflix domina esta categoría en los Golden Globes 2021 con tres series de su catálogo buscando la estatuilla. The Crown, Ozark y Ratched se perfilan para darle al gigante del streaming un nuevo reconocimiento. Pero no la tendrán fácil porque The Mandalorian y Lovecraft Country también tienen con qué entrarle duro.

Aquí puedes ver a las nominadas:

The Crown – 4 temporada – Netflix

Ozark – 3 temporada – Netflix

The Mandalorian – 2 temporada – Disney+

Ratched – 1 temporada – Netflix

Lovecraft Country –HBO Max – Prime Video en México

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para la Televisión

The Queen’s Gambit fue la gran sensación del streaming durante la recta final del 2020 con una trama centrada en una prodigiosa, conflictiva y elegante ajedrecista interpretada por Anya Taylor-Joy. Podríamos decir, básicamente, que está entre las favoritas para llevarse el Golden Globes 2021 para serie limitada.

Pero no podemos dar por hecho nada y menos cuando en la lista tenemos a otros grandes contenidos como Unorthodox, The Undoing y Small Axe que han sido bien recibidas por el público. La contienda será reñida, desde luego.

Acá te dejamos los servicios donde puedes ver a los nominados:

Normal People – (Hulu/BBC) – Starzplay en México

The Queen’s Gambit – Netflix

Small Axe – Amazon Studios/BBC – Prime Video en México

The Undoing – HBO

Unorthodox – Netflix