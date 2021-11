‘Hellbound’: ¿Vale la pena ver la nueva sensación coreana de Netflix?

Si se asoman a su cuenta de Netflix y se van a las tendencias, encontrarán una nueva serie coreana titulada Hellbound del director Leon Sang-hoo (el genio detrás de Train to Busan, una de las mejores películas de horror y zombies de los últimos años). Después del fenómeno mundial de El juego del calamar, no es de sorprenderse que veamos cada una de las producciones que vienen de Corea del Sur.

Hellbound tiene dos premisas en las que sostiene su historia. La primera es sobre la idea de conocer el momento exacto de nuestra muerte y las razones detrás de ella; y la segunda, el libre albedrío. Ambas, perversamente ligadas, han sido exploradas a profundidad tanto en la literatura como en el cine, incluso la televisión. Sin embargo, lo que hace a Hellbound interesante, es que explota el recurso de los cultos y el fanatismo religioso para presentarnos la idea del más allá, pero en la Tierra (y no de manera simbólica).

Es decir, la ira De Dios, la venganza perfecta, nuestro pase al infierno, es real, lo vemos, lo grabamos con nuestros dispositivos móviles y viene en forma de tres monstruos horrorosos que terminan con la vida de aquellos que han decidido pecar. La pregunta es: ¿Qué estamos dispuestos a hacer con tal de merecer o ganarnos el favor de Dios y su misericordia? Hellbound pone muchas cosas sobre la mesa, así que acá abajo les platicamos más a detalle.

¿Ya superó a Suid Game?

Cometeríamos un error si comparamos Hellbound y Squid Game más allá de que son producciones originales de Corea del Sur. Ambas presentan escenarios violentos y centran sus historias en las complejas reacciones humanas frente al miedo. Las dos muestran el eterno debate de cómo solemos confundir lo que está bien y lo que nos conviene. Pero no son ni remotamente iguales.

Hellbound es un drama mucho más extenso, oscuro y profundo que rebusca en las entrañas de los seres humanos y cómo nos suponemos superiores frente a los demás bajo el concepto del bien. Y esa superioridad en la que decidimos quién es bueno y quién no, apunta a la frágil experiencia humana.

Esta nueva serie, de hecho, ya superó a El juego del calamar al convertirse en la serie de Netflix más vista el pasado 20 de noviembre, escalanado en el raiting en más de 80 países a sólo 24 horas de su debut.

Hellbound

Hellbound arranca con una escena en una cafetería. Un grupo de jóvenes están viendo en una computadora el video donde tres enormes bestias negras (similares en forma a Hulk), matan a una persona de manera de manera violenta. Frente a la persona en agonía, se unen los tres entes y parecen absorber su alma para luego desaparecer.

Mientras los jóvenes debaten si el video es real o no, un sujeto en una mesa revisa un cronómetro que marca menos de un minuto. Está nervioso, o mejor dicho asustado. Al terminar la cuenta, aparecen los mismos tres monstruos del video y comienzan a golpearlo. El sujeto huye entre las calles y cuando lo alcanzan, lo lanzan contra los autos como un juguete, lo desgarran, lo lastiman y en agonía, absorben su alma. En la calle quedan los huesos quemados de la persona. Los monstruos corren y desaparecen en lo que parece ser un portal.

Decenas de personas fueron testigos del momento, quedó grabado en sus celulares. La policía, frente a una población en pánico, investiga los “crímenes”. ¿Qué son o quiénes son esas cosas?, ¿por qué mataron al sujeto?

Es aquí donde conocemos a dos personajes centrales de Hellbound. El primero es el detective que investiga los casos, Jin Kyunghun, quien se ha enfrentado a lo peor de la humanidad. Su esposa fue brutalmente asesinada, y después de cumplir su condena, el asesino salió libre y se reincorporó a la sociedad. ¿La habría asesinado si realmente hubiera una consecuencia real más allá del temor del infierno?

Jung Jinsu es un joven retratado, presidente de una secta religiosa conocida como La Nueva Verdad que ha determinado que los monstruos vienen por aquellos que han pecado. Intenta utilizar el miedo de morir en sus manos (o de morir antes de tiempo), para convencer a sus seguidores que deben ser más justos para cumplir con el mandato De Dios.

Para el detective, esta idea supone el rompimiento de lo que nos hace humanos: el libre albedrío. ¿Pero no es acaso el libre albedrío el que lleva a los humanos a decidir entre el bien y el mal y cometer los crímenes más atroces? Hellbound, con el elemento de horror y fantasía, explora cómo el miedo lleva al hombre y la mujer a las partes más oscuras. Una ironía en sí misma.

El primer episodio de Hellbound es decisivo para saber si le va a entrar a la serie o no. Arranca de manera intensa, y poco a poco va bajando el rush para explicarnos el escenario de los próximos seis episodios y cómo se irán escalando conforme conocemos nuevos personajes.

Otro nombre determinante es el de Min Hyejin, una abogada que se involucra en las víctimas de La Lanza, una secta alterna a La Nueva Verdad conformada por adolescentes que salen con bates a la calle a “cazar” pecadores que han negado la voluntad de Dios. Ella toma el caso de una mujer que en el día de su cumpleaños, recibe su sentencia: en 5 días morirá a las 3 de la tarde.

Hay varios aspectos a conversar con Hellbound. Quizá lo más superficial y de entrada es la certeza de nuestra muerte, pero donde es más puntual, es en cómo reconocemos las razones por las cuáles hemos recibido sentencia. Es decir, cada uno es responsable de sus acciones, en este caso pecados, ¿pero los reconoceremos en el momento final? La histeria colectiva frente a la idea de saberse pecador, es escalofriante porque todas y todos, en algún momento de la vida, han desobedecido las leyes de Dios en mayor o menor medida.

Desde luego, no se cuestionan los crímenes más brutales como los asesinatos y las violaciones. Pero Hellbound cuestiona a quienes se asumen verdugos y dueños de la verdad. Y ese análisis es interesante, inteligente y aterrador.

Hellbound es una película que no teme en mostrar escenarios violentos. Para que se den una idea, la mujer que recibe su sentencia, decide transmitir en vivo su ida al infierno a través de las plataformas de La Nueva Verdad. La escena es brutal, sino es que insoportable. Y no siempre por lo explícito de las imágenes, sino porque sabemos que se trata de una madre soltera de la que no sabemos qué hizo pata merecer ir al infierno en manos de tres monstruos.