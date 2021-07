Sir Ridley Scott está de regreso este 2021 a sus 83 años, y lo hace con una enorme producción de época bajo el título de The Last Duel con un guion de Ben Affleck, quien también participa en un personaje secundario. Esta película es una de las más esperadas para estrenarse este año después de varios retrasos debido a la pandemia.

Ahora, después de meses de espera, es que por fin 20th Century Fox ha liberado el primer tráiler oficial de The Last Duel ambientado en la Francia del siglo XIV en donde dos caballeros se han de enfrentar a partir de una historia que podría tener mil verdades, entre ellas, la voz de una mujer. Esta cinta está basada en una historia real.

The Last Duel

The Last Duel nos presenta a Jean de Carrouges, un caballero que está casado con Marguerite, una mujer que dice estar felizmente casada y cumplir con sus obligaciones como esposa. Un día, un amigo de Jean llamado Jacques LeGris, llega a la región donde habitan… y es partir de este encuentro que todo se complica.

Marguerite es acusada de haberle sido infiel a Jean con Jacques; sin embargo, ella se defiende al decir que en realidad fue atacada y violentada por este supuesto caballero. Lo que sigue es un duelo, a petición de Jean, para defender o recuperar su honor, dejando de lado la importancia de la misma Marguerite.

Al no poder llegar a un acuerdo de quién dice la verdad, los caballeros solían retarse a duelos para dejar que Dios tomara la decisión. Si descubrían, en todo caso, que la mujer decía mentiras, solían recibir un castigo ejemplar: morir en la hoguera.

En este primer avance oficial de The Last Duel podemos escuchar cómo el personaje de Marguerite asegura estar diciendo la verdad, por lo que una mujer le contesta: “La verdad no importa… sólo el poder de los hombres“. Jodie Comer, Adam Driver y Matt Damon protagonizan este drama de época.

Acá les dejamos el primer tráiler de The Last Duel, la cual tiene una fecha de estreno programada para el 15 de octubre de 2021.

Muchos otros proyectos

Debido a la pandemia, se acumularon varios proyectos importantes que se han liberado o tendrán salida en lo que resta del año. The Last Duel es uno de los proyectos de Sir Ridley Scott, pues tiene otras enormes producciones atoradas como House of Gucci sobre el asesinato de Mauricio Gucci, nieto del fundador de una de las casas de moda más importantes y exclusivas del mundo

Esta cinta está protagonizada por Lady Gaga como Patrizia Reggiani y el mismo Adam Driver como Mauricio. Este actor acaba de estrenar en Cannes su musical Annette del director Leos Carax junto a Marion Cotillard. Driver tiene otras dos películas para estrenarse en 2022.

Matt Damon, otro de los actores que aparecen en The Last Duel, no sólo tiene mapeado este estreno, sino también se presentó en Cannes con Stillwater de Tom McCarthy. Se sabe que aparecerá en Thor: Love and Thunder de Taika Waitit; este es su regreso al MCU después de un cameo en Thor: Ragnarok como un actor que interpreta a Loki.