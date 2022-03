Los creadores de ‘How I Met Your Father’ nos cuentan todos los detalles de la serie

En los últimos años, han surgido un montón de series que marcaron a toda una generación. Hay muchos ejemplos de esto, pero si nos vamos de lleno a las sitcoms, sin duda tenemos que mencionar a How I Met Your Mother. Fue en 2005 cuando conocimos a Ted, Barney, Robin, Lily y Marshall, quienes se ganaron el corazón de miles de personas en todo el mundo, pero luego de nueve temporadas y casi una década al aire, nos despedimos de estos personajazos. Sin embargo, el concepto e idea no se quedaron ahí.

Casi a la par del final de esta producción creada por Carter Bays y Craig Thomas, comenzaron a surgir rumores de que 20th Century Fox estaba planeando desarrollar un spin-off. En esta ocasión, una mujer sería la protagonista de la historia y nos contaría la historia de cómo conoció al padre de sus hijos. Durante un buen rato este proyecto estuvo en el aire, pero tras un buen rato sin tener noticias al respecto, los fans de la serie se desanimaron y todo el mundo pensó que jamás veríamos esto en la pantalla.

‘How I Met Your Father’ llega a México y Latinoamérica, y platicamos con sus creadores

Pero todo cambió en 2021, cuando nos enteramos que esta producción sería una realidad y se llamaría How I Met Your Father. Poco a poco, fue surgiendo información al respecto, como que estaría disponible en Hulu con 10 episodios para su primera temporada, y más tarde revelaron al elenco principal de la serie. Y por supuesto que nos emocionamos, porque la protagonista es Hilary Duff y la acompañan actores como Josh Peck, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley y Tien Tran.

Sin embargo, una vez más nos volaron la cabeza cuando apareció el primer tráiler donde una vez más, Nueva York sería el escenario ideal para seguir la historia de Sophie (Duff) y su grupo de amigos, Jesse (Lowell), Valentina (Raisa), Sid (Suraj Sharma), Ellen (Tran) y Charlie (Ainsley). Y por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, la mismísima Kim Catrall –o Samantha Jones de Sex and the City– sería la encargada de dar vida a la versión del futuro de la protagonista.

Es por eso que aprovechando que después de mucha espera, How I Met Your Father por fin está disponible en México y Latinoamérica dentro del catálogo de Star+, tuvimos chance de platicar con los creadores de la serie, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Entre otras cosas, nos contaron sobre cómo fue que dieron con How I Met Your Mother, todo lo que tuvieron que pasar para que esta producción llegara a las plataformas de streaming y hasta lo que comparten con los personajes de la sitcom.

Y ustedes, ¿cómo conocieron la serie?

Estamos seguros que muchos de ustedes dieron con How I Met Your Mother de distintas maneras. Puede que hayan llegado a la serie gracias a las recomendaciones de un amigo, al algoritmo de algún servicio de streaming o incluso es posible que la hayan encontrado cambiando de canal. Sin embargo, al menos en el caso de Isaac Aptaker y Elizabeth, se toparon con todos estos personajazos en diferentes momentos pero los impactaron a tal grado que en el futuro, ellos serían los responsables de contar una nueva historia basada en esta serie.

“Por supuesto que me acuerdo. Estaba en la universidad, me mudé a Nueva York para estudiar ahí y llegué con unos amigos que acababa de conocer. Recuerdo que era muy divertido ver a este grupo de amigos creciendo en distintos niveles y aspectos de sus vidas, pero también era gracioso porque en algunas ocasiones hacían lo mismo que yo. Me enamoré por completo de los personajes y del formato super clásico y siento que me dieron un respiro de aire fresco que necesitaba”, contó Isaac Aptaker. “La descubrí un poco tarde, porque cuando la serie estaba en su punto más alto de popularidad, yo estaba concentrada en otras cosas. Fue justo después de gradarme y mudarme a Los Ángeles, tuve una roomie que le encantaba el programa y empecé a verlo junto a ella. Era lo que necesitaba, una historia divertida con un toque de Nueva York que tanto necesitaba porque extrañaba mucho esa ciudad y prácticamente la redescubrí por la serie. Llegué tarde, pero en el momento ideal, cuando más lo necesitaba”, confesó Elizabeth Berger.

Una idea que llevó varios años de desarrollo

Como ya lo comentábamos antes, desde que surgió la idea de How I Met Your Father hasta este momento, en que podemos ver los episodios en Star+, pasaron muchos años y cosas para que se pudiera materializar. Sin embargo, a pesar de todo y que casi casi los astros se alinearan para que pudiéramos conocer a Sophie y compañía, los creadores están muy contentos con el resultado y por supuesto que se sienten agradecidos por formar parte de este proyecto tan especial que tiene su propio sello.

“Nuestro camino comenzó cuando 20th Century Television nos preguntó si queríamos trabajar en un proyecto, una secuela de una serie muy querida, y cuando nos revelaron el nombre por supuesto que aceptamos de inmediato. No solo era una oportunidad de retomar este formato que me encantó, ‘How I Met Your Father’ también significaba contar todo desde el punto de vista femenino, algo que no nos mostraron antes. Pensamos que era muy emocionante, porque nunca habíamos hecho algo así, bajo estas reglas, con una historia que pudieras disfrutar si eres soltero, tienes pareja o simplemente prefieres pasar el tiempo con tus amigos”, mencionó Isaac.

Contar con el apoyo de los creadores de ‘How I Met Your Mother’

Después de que 20th Century Fox le dio luz verde a How I Met Your Father, Isaac y Elizabeth trabajaron de cerca con dos personas muy especiales. Hablamos de Carter Bays y Craig Thomas (los creadores de How I Met Your Mother), que en esta ocasión participaron como productores ejecutivos de la serie pero no solo eso, también le dieron uno que otro consejos a las mentes maestras detrás de este proyecto para lograr cautivar al público con personajes icónicos y una historia entrañable.

“Sí, nos dieron su bendición”, dijo emocionado Aptaker. “Fue genial trabajar con ellos. Obviamente nadie conoce mejor la serie que ellos, tienen un montón de fans leales e incluso antes de que terminara el programa, ya habían conectado con un montón de personas en todo el mundo que conocían a la perfección el universo del show. Así que para nosotros fue invaluable contar con sus puntos de vista y apoyo, sobre todo porque nos decían ‘uy, aquí puede ir un easter egg’ o alguna otra sorpresa para los fans de la vieja escuela. Pero también fue muy amable de su parte darnos la libertad de hacer una serie completamente nueva, tomar las riendas y contar nuestra propia versión. Así que para nosotros resultó algo increíble tenerlos como consultores y al mismo tiempo nos alentaban a tomar nuestro propio camino”, detalló Berger.

La importancia de crear personajes con los que puedas identificarte

Si algo tienen las sitcoms, es que tienen elementos que son simplemente adictivos. No basta con tener una trama interesante, buen presupuesto y una enorme producción. No, lo más importante –y lo que hace que el público se enamore de estas series– son sus personajes, lo que les pasa, que los acompañemos mientras crecen y lo que comparten con ellos. Al menos en el caso de How I Met Your Father, tienen muy claro esto y Elizabeth Berger confiesa que se identifica con alguien muy importante.

“No puedo negarlo, creo que me identifico fuertemente con Sophie, se parece mucho a mí cuando tenía 21 años y aún vivía en Nueva York tratando de averiguar cuál es la carrera que estudiaría o el camino que quería para mi vida. Tuve un enorme break porque no sabía que sería de mí, de mi persona, eso no me dejaba dormir. De verdad fue un momento muy complicado porque todos mis sueños los veía lejanos y ya ni hablemos de conocer al amor de mi vida. Todas esas preguntas existenciales que nos hacemos en algún punto las tomé para Sophie y cuando la veo en pantalla, recordé esas cosas, pero con ella me di cuenta que no eran tan graves como los pensaba”.

‘How I Met Your Father’ busca llegar a una nueva generación

Quizá, lo que muchos productores y personas que están en la industria del entretenimiento buscan es crear una historia que logre trascender. Hay algunos que lo logran en cuestión de temporadas y otras que deben pasar por el duro paso del tiempo para recibir el reconocimiento que se merecen. Y eso es lo que Elizabeth Berger e Isaac Aptaker quieren conseguir con How I Met Your Father, presentar una serie que no solo tenga guiños para los fans old school, también enganchar a una nueva generación.