Snyder Cut de ‘Justice League’: ¿Por qué cambió la apariencia del Joker de Jared Leto?

Ahora sí, fanáticos del DC Cómics y su universo cinematográfico. Las cosas cada vez se ponen más emocionantes rumbo al estreno del Snyder Cut de Justice League y aunque en realidad falta poco más de un mes para su lanzamiento, desde este momento ya se siente la expectativa alta con las recientes revelaciones del material.

Desde hace unas semanas, Zack Snyder ha estado muy activo en sus redes sociales soltando todo tipo de avances, sobre todo con aquellos que muestran el aspecto que el Joker de Jared Leto tendrá en su entrega. Sin embargo, este martes el director se voló la barda totalmente con nuevas imágenes de ese mismo personaje y ya hasta un adelanto de la trama nos dio (descuiden, no es un spoiler importante).

Todo listo para el ‘Snyder Cut’ de Justice League

En medio de todo lo turbulento que fue el 2020 para industria cinematográfica -y que no se ve que cambie mucho el panorama para este año-, hubo varias cosas que nos dieron motivos para emocionarnos. Una de ellas fue la liberación del primer tráiler del Snyder Cut de Justice League. Y sí: por supuesto que fue épico.

Durante el mes de agosto pasado, se había liberado por fin el primer avance del corte original que Zack Snyder y las cosas se pusieron muy intensas. Dentro de aquel tráiler, entre otras cosas, nos sorprendió la aparición -por fin- del poderoso y temido Darkseid. Luego, por ahí se dio a conocer que el cineasta se encontraba rodando nuevas escenas con algunos actores, entre ellos Jared Leto… y las cosas pintan interesantes respecto a él.

Ver en YouTube

La nueva apariencia del Joker de Jared Leto: ¿Por qué cambió?

Hace unos días, Zack Snyder compartió unas imágenes en sus redes sociales con las cuales reveló la apariencia del Joker de Jared Leto su versión de Justice League. Esas primeras muestras en blanco y negro se veían misteriosamente difuminadas y no permitían visualizar con detalle al Príncipe Payas del Crimen.

Sin embargo, Snyder no se ha detenido en sus adelantos. Este martes (9 de febrero), Zack volvió a compartir un par de imágenes más que ahora sí nos permiten ver de manera más específica el rostro del enemigo de Batman. Pero en estas fotos, no se ve como en su versión de 2016 de Suicide Squad -lleno de tatuajes, joyas y un traje morado extravagante-. Aquí se le ve vistiendo algo parecido a una bata de hospital y encerrado, con el cabello largo y andrajoso, con una expresión seria y la cara llena de cicatrices.

Zack Snyder dijo a Vanity Fair que esto se debe a que la escena en cuestión es una visualización apocalíptica del propio Batman; un sueño de una Tierra en ruinas. Esta visión del Joker es, por decirlo de una manera, un emisario de lo que pasará si los héroes no logran detener la amenaza. “Lo bueno de la escena es que es Joker hablando directamente con Batman sobre Batman”, dijo el cinesta.

“La escena explica por qué Bruce tenía la tarjeta de Joker pegada a su arma que ves en Batman v Superman…Es Joker analizando a Batman sobre quién es y qué es. Eso es lo que también sentí que los fanáticos se merecían del Universo DC. Es decir, el Joker de Jared Leto y el Batman de Ben Affleck, nunca se juntaron realmente. No me pareció genial que logremos llegar hasta el final de esta encarnación de Batman y Joker sin verlos unirse”.

Esa fue la explicación que el propio Zack otorgó tras la revelación de las nuevas imágenes del Joker en el Snyder Cut de Justice League. Así que habrá que estar más atentos a los próximos días pues quizá haya más estupendos avances. La cinta estrenará en HBO Max el próximo 18 de marzo.