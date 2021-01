¡Santas chimichangas! Kevin Feige habla sobre el futuro de Deadpool en el MCU

Desde que Disney compró 20th Century Fox en 2019 y conociendo el perfil familiar de todas las producciones de la casa de Mickey Mouse surgieron rumores sobre el futuro de esas películas y series del estudio que no son aptas para niños. Sin embargo, los fans de Marvel tenían una pregunta muy específica, ¿qué pasará con la franquicia de Deadpool? Y lo decimos porque este personaje no es precisamente una perita en dulce.

En 2016, la cinta sobre los orígenes de Wade Wilson protagonizada por Ryan Reynolds y que en su momento fue clasificación R (o C en México) fue todo un éxito y le trajo grandes ganancias a Fox. No por nada se convirtió en su propiedad de superhéroes más redituable, es por eso que dieron luz verde para una secuela a la que no le fue nada mal en taquilla. Pero desde que Disney adquirió la compañía de entretenimiento, los planes para este personajazo quedaron en el aire.

Deadpool llegaría al MCU

No teníamos idea si en un futuro veríamos a Deadpool junto a los Avengers o X-Men, porque nos quedaba claro que no podían desperdiciar lo importante que es pero también surgieron dudas, ¿encajaría esta historia para adultos y jóvenes considerando que la clasificación de las películas de superhéroes que nos han presentado es exclusiva para PG-13?Buemo, pues parece que el mero mero de Marvel Studios habló sobre si el antihéroe entrará a este universo cinematográfico en su tercera cinta.

De acuerdo con Collider, platicar con el mismísimo Kevin Feige durante el estreno de WandaVision en Disney+. Pero más allá de preguntarle sobre la serie de esta parejita que nos tiene muy emocionado (y que pronto les compartiremos la entrevista que tuvimos con el elenco), aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre Wade Wilson y fue aquí donde el productor no pudo guardarse absolutamente nada.

Mantendrán la clasificación de la tercera cinta

Según la misma fuente, Feige dijo que será intersante Deadpool como un héroe distinto a los que estamos acostumbrados en el MCU –cuya declaración tomaron como la reafirmación de que lo veremos el futuro junto a otros personajes–. Sin embargo, lo más importante de todo fue que confirmó que por ahora están trabajando en el guión junto a Ryan Reynolds, que la película seguirá siendo clasificación R y aún no tienen fecha para iniciar la filmación.

“Se clasificará R y estamos trabajando en un guión, Ryan está supervisando ese guión ahora mismo… No será este año (Hablando sobre la filmación). Ryan es un actor muy ocupado, muy exitoso. Ya hemos anunciado varias cosas que tenemos que hacer, pero es emocionante que haya empezado. Una vez más, un tipo de personaje muy diferente en el MCU, y Ryan es una fuerza de la naturaleza, lo que es impresionante verlo dar vida a ese personaje”.

Solo nos queda esperar a que pasen los meses y en una de esas, tanto Kevin Feige y Marvel Studios nos dejen muy claro si Deadpool estará o no dentro de su universo cinematográfico y sobre todo, si entrará en su tercera película. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría verlo compartir pantalla con otros personajes? En una de esas hasta lo vemos haciendo un cameo en alguna de las series y cintas que llegarán en el futuro a Disney+-