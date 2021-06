La mexicana Tatiana Huezo competirá en Cannes 2021 con ‘Noche de Fuego’

Poco a poco, la industria cinematográfica se va recuperando del duro golpe que recibió durante la pandemia. Las salas están reabriendo en gran parte del mundo y las productoras de Hollywood así como las independientes se están animando a estrenar sus películas más fuertes. Pero también están regresando a la normalidad los espacios de cine más importantes del planeta, como el caso del Festival de Cannes, que volverá este 2021.

Como recordarán, justo cuando el COVID-19 se convirtió en un tema importante de salud, los organizadores del festival lo pospusieron para junio de 2020. De hecho, anunciaron el lineup y toda la cosa, aunque luego de analizar la situación y al ver que esta de plano no mejoraba, por primera vez en 70 años decidieron cancelarlo definitivamente. Eso sí, dejaron que las cintas de todas sus selecciones se estrenaran con la etiqueta de Cannes.

El Festival de Cannes vuelve más fuerte este 2021

Afortunadamente para los cinéfilos, las cosas se ven mejor y luego de mucha expectativa, el Festival de Cannes reveló que este 2021 volverá para proyecta lo mejor del cine actual del 6 al 17 de julio. Tanto así que también ya confirmaron las películas que proyectarán a lo largo de todos estos días y la verdad es que nos emocionan porque hay producciones muy esperadas e incluso hay presencia mexa con una cinta espectacular.

Para que se den una idea, Cannes arrancará con Anette, el filme de Leos Carax junto a Sparks y la participación de Adam Driver, Marion Cotillard y Simon Helberg. Por otro lado y después de muchos retrasos, Wes Anderson estrenará The French Dispatch, y por ahí también aparece Sean Penn con su cinta Flag Day. Pero sin duda la joya de la corona fue ver a la directora mexicana, Tatiana Huezo con su nuevo proyecto, Noche de Fuego.

Acá van las películas de la selección oficial de Cannes

Así que como verán, este año en el Festival de Cannes nos esperan un montón de películas que suenan espectaculares y que prometen mucho. Pero quizá lo más importante de todo esto es que luego de todo un periodo de incertidumbre, por fin volverá este espacio tan importante para la cinematografía a nivel mundial. Pero basta de hablar, a continuación les dejamos la lista completa con la selección oficial de 2021.

En competencia

Annette de Leos Carax

Flag Day de Sean Penn

Tout S’est Bien Passé de François Ozon

A Hero de Asghar Farhadi

Tre Piani de Nanni Moretti

Titane de Julia Ducournau

The French Dispatch de Wes Anderson

Red Rocket de Sean Baker

Petrov’s Flu de Kirill Serebrennikov

France de Bruno Dumont

Nitram de Justin Kurzel

Memoria de Apichatpong Weerasethakul

Les Olympiades de Jacques Audiard

Benedetta de Paul Verhoeven

La Fracture de Catherine Corsini

The Restless de Joachim Lafosse

Lingui de Mahamat-Saleh Haroun

The Worst Person In The World de Joachim Trier

Bergman Island de Mia Hansen-Love

Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi

Ahed’s Knee de Nadav Lapid

Casablanca Beats de Nabil Ayouch

Compartment No. 6 de Juho Kuosmanen

The Story Of My Wife de Ildiko Enyedi

Fuera de competencia

De Son Vivant de Emmanuelle Bercot

Stillwater de Tom McCarthy

The Velvet Underground de Todd Haynes

Bac Nord de Cédric Jiminez

Aline de Valérie Lemercier

Emergency Declaration de Han Jae-Rim

Proyecciones especiales

H6 de Yi Yi

Black Notebooks de Shlomi Elkabetz

Mariner Of The Mountains de Karim Ainouz

Babi Yar. Context de Sergei Loznitsa

The Year Of The Everlasting Storm de Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, David Lowery y Apichatpong Weerasethakul

Un Certain Regard

The Innocents de Eskil Vogt

After Yang de Kogonada

Delo de Alexey German Jr

Bonne Mere de Hafsia Herzi

Noche De Fuego de Tatiana Huezo

Lamb de Vladimar Johansson

Un Monde de Laura Wandel

Freda de Gessica Généus

Moneyboys de CB Yi

Blue Bayou de Justin Chon

Commitment Hasan de Hasan Semih Kaplanoglu

Rehana Maryam Noor de Abdullah Mohammad Saad

Let There Be Morning de Eran Kolirin

Unclenching The Fists de Kira Kovalenko

La Civil de Ana Mihai

Women Do Cry de Mina Mileva y Vesela Kazakova